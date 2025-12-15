Het team van McLaren heeft een recordbrekend Formule 1-seizoen achter de rug. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri waren regelmatig oppermachtig, en dat leverde het record van de meeste podiums van één team in een F1-seizoen op. Welk team wist McLaren dit seizoen enigszins bij te houden?

Het team van McLaren leek dit seizoen een klasse apart te zijn in de Formule 1. Vooral in de eerste seizoenshelft waren ze oppermachtig, en verdeelden Norris en Piastri de zeges. Het zorgde ervoor dat ze een recordaantal van 34 podiumplekken bij elkaar reden. Hiermee verbraken ze het record van Mercedes, dat in 2016 met Nico Rosberg en Lewis Hamilton 33 podiumplekken bij elkaar reed.

De sterke prestaties zorgden ervoor dat McLaren al in Singapore werd gekroond tot constructeurskampioen, terwijl Norris en Piastri nog niet zeker waren van de titel. Sterker nog, ze kregen stevige concurrentie van Red Bull-coureur Max Verstappen. De Nederlander vocht tot en met de laatste race van het seizoen mee om de titel, en kwam uiteindelijk twee puntjes te kort om Norris van het goud te houden.

Wie kon McLaren bijbenen?

Na McLaren was Red Bull dan ook het team met de meeste podiumplekken van het seizoen. De Oostenrijkse renstal mocht vijftien keer een trofee mee naar huis nemen, en opvallend genoeg werden al deze podiumplekken gescoord door Verstappen. Zijn teamgenoten Liam Lawson en Yuki Tsunoda kwamen op geen enkel moment in de buurt van het podium.

Slechts drie teams niet op het podium

Naast McLaren en Red Bull kwam alleen het team van Mercedes tot de dubbele cijfers. De Duitse renstal sloot het jaar af met twaalf podiumplekken, waarvan het grootste deel op naam kwam van George Russell. In totaal stonden er dit jaar zeven verschillende teams met een coureur op het podium. Alleen bij de teams van Haas, Aston Martin en Alpine bleef er een plekje leeg in de prijzenkast.

Teams met de meeste podiumplekken in de Formule 1 in 2025:

1. McLaren - 34 podiumplekken

2. Red Bull - 15 podiumplekken

3. Mercedes - 12 podiumplekken

4. Ferrari - 7 podiumplekken

5. Williams - 2 podiumplekken

6. Sauber - 1 podiumplek

7. Racing Bulls - 1 podiumplek