Norris krijgt uitnodiging voor speciale MotoGP-test

Kersvers Formule 1-wereldkampioen Lando Norris heeft een opvallende aanbieding ontvangen. De Brit staat bekend als een groot fan van de MotoGP, maar heeft zich nog nooit gewaagd aan een avontuur op de tweewielers. Günther Steiner heeft Norris nu uitgenodigd voor een speciale test.

McLaren-coureur Norris veroverde vorige week zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Hij vocht tot en met de laatste ronde van de seizoensfinale in Abu Dhabi een titelduel uit met zijn teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen. Uiteindelijk hield hij een voorsprong van twee punten over op Verstappen, en dat betekende dat hij voor het eerst een titelfeestje mocht vieren.

Norris heeft een aantal drukke dagen achter de rug, waarin hij een bezoekje bracht aan de fabriek van McLaren in Woking en waar hij zijn wereldbeker in ontvangst nam tijdens het FIA-gala in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent.

Het plannetje van Steiner

Norris gaat nu genieten van zijn vakantie, en zal zich opladen voor een nieuw zwaar seizoen. De Brit staat bekend als een groot fan van MotoGP-legende Valentino Rossi, en bracht in de afgelopen jaren vaak een bezoekje aan de paddock van de MotoGP. Als hij zich daar volgend jaar meldt, dan kan hij een oude bekende tegen het lijf lopen. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is vandaag de dag namelijk mede-eigenaar van Tech3.

In de Red Flags Podcast doet Steiner Norris een aanbod: "Hij is van harte welkom om volgend jaar met onze motor te rijden. Hij heeft dezelfde kleur als de McLaren, papaja... Oké, hij is oranje, maar dat lijkt heel erg op elkaar!"

Uitnodiging staat

Steiner wil er in ieder geval alles aan doen om een speciale testrun te organiseren: "Hij mag langskomen en rijden, we gaan een manier vinden om dat te organiseren. Het zou leuk zijn voor hem, al vraag ik me af of Zak Brown het leuk zou vinden als hij op een MotoGP-motor gaat rijden!"

In het verleden reed Lewis Hamilton een rondje op een MotoGP-motor, terwijl motorcoureurs Valentino Rossi, Marc Marquez en Jorge Lorenzo al eens mochten proeven van F1-materiaal.

  • HarryLam

    Posts: 5.088

    Al Lando alle botten in zijn lijf wil breken moet hij vooral op een Motogp motor stappen.
    Heeft hij eigenlijk wel een morotrijbewijs.

    • + 0
    • 15 dec 2025 - 14:29

