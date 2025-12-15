user icon
icon

Theorie over Verstappen afgemaakt: "Hij was niet de beste"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Theorie over Verstappen afgemaakt: "Hij was niet de beste"

Max Verstappen maakte in de laatste fase van het afgelopen Formule 1-seizoen veel indruk. Hij was oppermachtig, maar kwam net te kort om Lando Norris van de wereldtitel te houden. Volgens Juan Pablo Montoya overdrijven mensen een beetje, en viel het wel mee hoe goed Verstappen was.

Verstappen kende een lastige eerste helft van het seizoen. Hij worstelde met zijn Red Bull-bolide, en was overduidelijk langzamer dan de McLarens van Norris en Oscar Piastri. Toch wist hij in de eerste fase van het seizoen te winnen in Suzuka en Imola. Daarna groeide zijn achterstand en leek hij kansloos te zijn in de strijd om de titel.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

12 dec

Verstappens achterstand liep in de zomer op tot ruim honderd punten, maar dat betekende niet dat hij bij de pakken neer ging zitten. Verstappen rechtte zijn rug, en begon zich steeds beter en beter te voelen. Hij eindigde in Zandvoort op het podium, en verdween in de daaropvolgende races niet meer van het ereschavot. Hij won meerdere races, en sloot het seizoen af met sterke zeges in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

Was Verstappen wel de beste coureur?

Verstappen werd door velen dan ook gezien als de beste coureur van het seizoen. De Colombiaanse voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya weigert echter mee te lopen in de polonaise, zo legt hij uit in zijn podcast MontoyAS: "Verstappen was sterk in de laatste races van het jaar, maar hij was over het algemeen niet de beste."

'Mensen vergeten wat er eerder gebeurde'

Montoya wijst erop dat alles er een paar maanden geleden nog heel anders uitzag: "Halverwege het seizoen was Lando nog de topcoureur. Aan het begin van het jaar was het Oscar. Het probleem is dat mensen alleen de recente gebeurtenissen voor de geest kunnen halen."

De Colombiaan vindt overigens niet dat Verstappen het slecht heeft gedaan: "In de laatste races heeft Max geweldig werk geleverd, maar mensen hebben een soort muizengeheugen, en we herinneren ons niet meer wat er daarvoor gebeurde. Of we hebben een olifantengeheugen, waarbij we alleen bepaalde dingen onthouden..." 

F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • G-Force

    Posts: 16

    Gelukkig kan iedereen zich die putdeksel nog herinneren Juan Pablo

    • + 0
    • 15 dec 2025 - 12:23

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×