Max Verstappen maakte in de laatste fase van het afgelopen Formule 1-seizoen veel indruk. Hij was oppermachtig, maar kwam net te kort om Lando Norris van de wereldtitel te houden. Volgens Juan Pablo Montoya overdrijven mensen een beetje, en viel het wel mee hoe goed Verstappen was.

Verstappen kende een lastige eerste helft van het seizoen. Hij worstelde met zijn Red Bull-bolide, en was overduidelijk langzamer dan de McLarens van Norris en Oscar Piastri. Toch wist hij in de eerste fase van het seizoen te winnen in Suzuka en Imola. Daarna groeide zijn achterstand en leek hij kansloos te zijn in de strijd om de titel.

Verstappens achterstand liep in de zomer op tot ruim honderd punten, maar dat betekende niet dat hij bij de pakken neer ging zitten. Verstappen rechtte zijn rug, en begon zich steeds beter en beter te voelen. Hij eindigde in Zandvoort op het podium, en verdween in de daaropvolgende races niet meer van het ereschavot. Hij won meerdere races, en sloot het seizoen af met sterke zeges in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

Was Verstappen wel de beste coureur?

Verstappen werd door velen dan ook gezien als de beste coureur van het seizoen. De Colombiaanse voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya weigert echter mee te lopen in de polonaise, zo legt hij uit in zijn podcast MontoyAS: "Verstappen was sterk in de laatste races van het jaar, maar hij was over het algemeen niet de beste."

'Mensen vergeten wat er eerder gebeurde'

Montoya wijst erop dat alles er een paar maanden geleden nog heel anders uitzag: "Halverwege het seizoen was Lando nog de topcoureur. Aan het begin van het jaar was het Oscar. Het probleem is dat mensen alleen de recente gebeurtenissen voor de geest kunnen halen."

De Colombiaan vindt overigens niet dat Verstappen het slecht heeft gedaan: "In de laatste races heeft Max geweldig werk geleverd, maar mensen hebben een soort muizengeheugen, en we herinneren ons niet meer wat er daarvoor gebeurde. Of we hebben een olifantengeheugen, waarbij we alleen bepaalde dingen onthouden..."