Het team van Audi heeft belangrijk nieuws gedeeld over hun debuut in de Formule 1. De Duitse renstal zal hun nieuwe wagen over rum een maand gaan onthullen, en daarnaast hebben ze ook een nieuwe teamnaam met de wereld gedeeld.

Het is al eventjes duidelijk dat de naam Audi volgend jaar debuteert in de koningsklasse van de autosport. De Duitse autobouwer heeft het team van Sauber overgenomen, en is achter de schermen al maanden bezig met de voorbereidingen. Men barst van de ambitie, en onder leiding van de ervaren Mattia Binotto en Jonathan Wheatley hopen ze te kunnen strijden om de punten.

Audi zal vanaf volgend jaar met een eigen krachtbron in de Formule 1 verschijnen. De motoren worden gemaakt in Duitsland, terwijl het chassis nog steeds zal worden gebouwd in het Zwitserse Hinwil, waar het team van Sauber ook gevestigd was. Audi toonde vorige maand al de conceptlivery, en onthulde dat de auto van Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto zal luisteren naar de naam R26.

Wat is de officiële teamnaam?

Het team heeft nu de nieuwe identiteit voor volgend jaar met de wereld gedeeld. De renstal krijgt de naam Audi Revolut F1 Team, het was al eerder duidelijk geworden dat Revolut de titelsponsor zou worden van het team. Hoe dit bedrijf in de teamnaam zou worden geïntegreerd, was echter nog niet helemaal duidelijk.

Wanneer trekt Audi het doek van de nieuwe auto?

Audi heeft daarnaast gedeeld wanneer ze hun nieuwe wagen aan de wereld gaan tonen. Ze hebben grootste plannen, en zullen de nieuwe wagen aan de wereld tonen tijdens een evenement in de Duitse hoofdstad Berlijn op 20 januari. Dat is enkele dagen voor de eerste wintertest die dit seizoen plaatsvindt in Barcelona.

Nieuwe namen

Audi debuteert volgend jaar als merk in de Formule 1. De Duitse autobouwer is één van de merken die naar de koningsklasse van de autosport trekt door het nieuwe regelpakket. Ford en Honda keren terug in de sport, terwijl General Motors debuteert met het team van Cadillac. De Amerikanen hopen in de toekomst zelf ook een krachtbron te bouwen.