Op het prachtige circuit van Zandvoort is de strijd om de pole position uitgevochten. De pole werd gepakt door Oscar Piastri, die morgen de eerste startrij deelt met Lando Norris. De top drie werd in deze kwalificatie compleet gemaakt door Max Verstappen.

Q1

Onder toeziend oog van tienduizenden oranjefans op de tribunes ging de kwalificatie van start. In het eerste gedeelte van de sessie kwam Red Bull-coureur Yuki Tsunoda als eerste de baan op. De Japanner kreeg gezelschap van het halve veld, terwijl zijn teamgenoot Max Verstappen nog eventjes bleef wachten.

Toen Verstappen eenmaal de baan opkwam, trapte hij direct goed het gas in. De thuisrijder was snel, en het gat met de McLarens was in deze sessie aanzienlijk kleiner dan eerder het geval was in de derde vrije training. Het onderlinge verschil was over het algemeen zeer klein, en iedereen wist dat een klein foutje fatale gevolgen zou hebben.

Lance Stroll maakte zo'n klein foutje. De Canadese Aston Martin-coureur raakte het gras met zijn achterwiel, verloor de macht op het stuur, spinde en raakte de muur. Hij wist zijn groene wagen uit de grindbak te rijden, en had zijn voorvleugel beschadigd. Hij kon zijn weg vervolgen, maar eenmaal in de pitstraat was de schade groter dan verwacht. Hij reed geen rondje meer en viel samen met Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Oliver Bearman af.

Q2

De Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton hadden het lastig in Q1. In Q2 besloot de Italiaanse renstal hun twee coureurs direct de baan op te sturen, en dat resulteerde in een soort Freek Vonk-momentje voor Leclerc. De Monegask zag tot zijn verbazing een vos de baan oversteken. Het pluizige beestje liep echter de escape road in, waardoor de coureurs er geen last van hadden.

In tegenstelling tot Q1, kwamen Leclerc en Hamilton nu wat beter voor de dag. Ze overleefden de sessie, en mochten zich voorbereiden op de strijd om de pole position. Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli niet, want de jonge Italiaan was net te langzaam.

Hij noteerde slechts de elfde tijd, en mocht dus gaan douchen. Ook Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kreeg het niet voor elkaar om de top tien te bereiken. Balend droop de Japanner af, terwijl verder ook Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly en Alexander Albon afvielen.

Q3

De razendsnelle McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris kwamen als eerste de baan op in het allesbeslissende derde deel van de kwalificatie. Ze waren aan elkaar gewaagd, en in de eerste run was Piastri slechtst 0,012 seconden sneller dan zijn Britse teamgenoot.

Alhoewel de tribunes oranje kleurden, juichten de meeste mensen niet voor McLaren. Ze keken allemaal naar Max Verstappen, maar de Nederlander kon zich in de eerste run nog niet mengen in de strijd om de pole. Hij noteerde de derde tijd, maar wilde vlammen in de tweede run.

Het vuurwerk in de tweede run werd veroorzaakt door de McLarens. Ze zorgden voor een spannende strijd, maar ze wisten zich allebei niet te verbeteren. Hierdoor bleef de pole in handen van Piastri, die weet dat hij nu de absolute favoriet is voor de zege. Verstappen liet de fans nog wel juichen door de derde tijd vast te houden. De grootste verrassing? Isack Hadjar op P4.