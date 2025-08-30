user icon
<b> Uitslag kwalificatie Nederland: </b> Piastri grijpt prachtige pole, Verstappen derde
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 16:00
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

Op het prachtige circuit van Zandvoort is de strijd om de pole position uitgevochten. De pole werd gepakt door Oscar Piastri, die morgen de eerste startrij deelt met Lando Norris. De top drie werd in deze kwalificatie compleet gemaakt door Max Verstappen.

Q1

Onder toeziend oog van tienduizenden oranjefans op de tribunes ging de kwalificatie van start. In het eerste gedeelte van de sessie kwam Red Bull-coureur Yuki Tsunoda als eerste de baan op. De Japanner kreeg gezelschap van het halve veld, terwijl zijn teamgenoot Max Verstappen nog eventjes bleef wachten.

Toen Verstappen eenmaal de baan opkwam, trapte hij direct goed het gas in. De thuisrijder was snel, en het gat met de McLarens was in deze sessie aanzienlijk kleiner dan eerder het geval was in de derde vrije training. Het onderlinge verschil was over het algemeen zeer klein, en iedereen wist dat een klein foutje fatale gevolgen zou hebben.

Lance Stroll maakte zo'n klein foutje. De Canadese Aston Martin-coureur raakte het gras met zijn achterwiel, verloor de macht op het stuur, spinde en raakte de muur. Hij wist zijn groene wagen uit de grindbak te rijden, en had zijn voorvleugel beschadigd. Hij kon zijn weg vervolgen, maar eenmaal in de pitstraat was de schade groter dan verwacht. Hij reed geen rondje meer en viel samen met Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Oliver Bearman af.

Q2

De Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton hadden het lastig in Q1. In Q2 besloot de Italiaanse renstal hun twee coureurs direct de baan op te sturen, en dat resulteerde in een soort Freek Vonk-momentje voor Leclerc. De Monegask zag tot zijn verbazing een vos de baan oversteken. Het pluizige beestje liep echter de escape road in, waardoor de coureurs er geen last van hadden.

In tegenstelling tot Q1, kwamen Leclerc en Hamilton nu wat beter voor de dag. Ze overleefden de sessie, en mochten zich voorbereiden op de strijd om de pole position. Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli niet, want de jonge Italiaan was net te langzaam.

Hij noteerde slechts de elfde tijd, en mocht dus gaan douchen. Ook Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kreeg het niet voor elkaar om de top tien te bereiken. Balend droop de Japanner af, terwijl verder ook Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly en Alexander Albon afvielen.

Q3

De razendsnelle McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris kwamen als eerste de baan op in het allesbeslissende derde deel van de kwalificatie. Ze waren aan elkaar gewaagd, en in de eerste run was Piastri slechtst 0,012 seconden sneller dan zijn Britse teamgenoot.

Alhoewel de tribunes oranje kleurden, juichten de meeste mensen niet voor McLaren. Ze keken allemaal naar Max Verstappen, maar de Nederlander kon zich in de eerste run nog niet mengen in de strijd om de pole. Hij noteerde de derde tijd, maar wilde vlammen in de tweede run.

Het vuurwerk in de tweede run werd veroorzaakt door de McLarens. Ze zorgden voor een spannende strijd, maar ze wisten zich allebei niet te verbeteren. Hierdoor bleef de pole in handen van Piastri, die weet dat hij nu de absolute favoriet is voor de zege. Verstappen liet de fans nog wel juichen door de derde tijd vast te houden. De grootste verrassing? Isack Hadjar op P4.

F1Grand Prix Nederland - Kwalificatie

NL Circuit Zandvoort - 30 augustus 2025

Mrduplex

Posts: 1.594

Hadjar👍👍 top prestatie!!

  • 16
  • 30 aug 2025 - 16:05
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (16)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.478

    Derde plaats voor Max is deze dagen bijna een STRAATFEEST waard...

    • + 5
    • 30 aug 2025 - 16:04
  • Mrduplex

    Posts: 1.594

    Hadjar👍👍 top prestatie!!

    • + 16
    • 30 aug 2025 - 16:05
  • schwantz34

    Posts: 40.755

    Hier deelt Piasti toch wel een klein tikkie uit aan Lando die elke voorgaande sessies de snellere was. Max ook weer een verdomd goed rondje, en kwam zodoende toch nog verassend dichtbij de McLarens.

    En Hadjar voor Russell, echt fantastisch gedaan!

    • + 5
    • 30 aug 2025 - 16:06
  • ViggenneggiV

    Posts: 2.971

    Grootse prestatie van Hadjar en wat een GROTE fout van Lance

    Verder business as usual

    • + 5
    • 30 aug 2025 - 16:06
  • SennaS

    Posts: 10.370

    Toch nog een onverwacht redelijk spannende wuali.
    Oscar verrast gezien Lando het hele weekend de snellere leek.
    Max ook goed gereden en laat zien dat die rbr auto niet zo dramatisch is als wordt beweerd.
    Kijk wat Hadjar doet in het rbr B team auto. Je verwacht toch meer verschil tussen het A en B team van rbr.
    Russell wederom het maximale uit de auto gehaald, als je ziet wat top talent Kimi in dezelfde auto presteert.
    In de fer auto zit kennelijk niet meer gezien de fer mannen zo dicht bij elkaar zitten.

    • + 3
    • 30 aug 2025 - 16:07
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.438

      Misschien dat Verstappen met die Racing Bull wel pole had kunnen pakken. Er is niemand die met die Red Bull wat Verstappen kan dat maakt het nog geen redelijk goede auto hoor.

      • + 8
      • 30 aug 2025 - 16:14
    • MustFeed

      Posts: 10.094

      Als Verstappen niet vooraan rijdt is hij zogenaamd niet zo goed als wordt beweerd en als hij wel vooraan rijdt is de wagen beter als wordt beweerd. Het is gewoon een middenveld auto. Dat laten zijn teamgenoten keer op keer zien. En het is duidelijk dat de Racing Bull niet onder doet voor de Red Bull en waarschijnlijk zelfs een betere wagen is.

      • + 7
      • 30 aug 2025 - 16:19
    • Piccachu

      Posts: 506

      Next Gen snelste coureur Russell staat gewoon achter rookie Hadjar 😂😂😂

      • + 3
      • 30 aug 2025 - 16:22
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.806

      Dat maakt de Red Bull natuurlijk helemaal geen middenveld auto, het zegt eerder dat Verstappen uitzonderlijk is en zijn teamgenoten de potentie van de Red Bull simpelweg niet benaderen. Als Verstappen de auto op P3 kan zetten, is die auto ook P3 waardig door de combinatie van zijn kwaliteit en de kennelijke potentie van de wagen. Verre van een middenveld wagen dus.

      • + 5
      • 30 aug 2025 - 16:30
    • MustFeed

      Posts: 10.094

      Zowel Tsunoda als Lawson gaan beter in de Racing Bull. Dat de Red Bull eigenlijk een goede auto zou zijn en dat alleen Verstappen kan dat laten zien is natuurlijk een buitengewoon onrealistische en onlogische bewering van mensen die naar smoesjes zoeken zodat ze kunnen blijven geloven wat ze graag willen geloven. Het is een manier om maar niet de feiten te hoeven accepteren.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 17:20
  • NyckVrieskast

    Posts: 911

    Gefeliciteerd mclaren fans! Verstappen goed rondje. Dacht dat er misschien meer mogelijk was in zijn laatste run, want hij had paarse sector 2 maar p3 is goed. Vind het wel raar van de fom dat ze bij de intervieuws geen nederlander neer zetten. Heel vreemd.

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 16:10
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.260

    En na die knappe 5 eerste plaatsen, toch weer Leclerc en Lewis. Spannend zeg.

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 16:11
  • OrangeArrows

    Posts: 3.255

    Prima van Max. Maximale haalbaar.

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 16:25
  • Taures

    Posts: 1.491

    Yuki eruit, Hadjar in de RBR

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 16:28
    • Pietje Bell

      Posts: 30.634

      Wie zegt dat Hadjar wel goed kan kwalificeren in de RB21?
      Yuki zat vorig jaar ook altijd in Q3 met de VisaCashApp wagen.

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 16:37
  • Larry Perkins

    Posts: 59.478

    Piastri en McLaren-fans gefeliciteerd!

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 16:31

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Meer nieuws

