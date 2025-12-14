user icon
Meedogenloze Marko maakt Horner af: "Dan was Verstappen wél kampioen geworden!"

Meedogenloze Marko maakt Horner af: "Dan was Verstappen wél kampioen geworden!"

Afzwaaiend Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft genadeloos uitgehaald naar voormalig teambaas Christian Horner. Hij beticht de Brit van het verspreiden van leugens, en stelt dat Max Verstappen wel wereldkampioen was geworden als Red Bull eerder had besloten om Horner te ontslaan.

Horner werd afgelopen zomer vlak na de Grand Prix van Groot-Brittannië ontslagen. Het nieuws kwam voor veel mensen onverwachts, maar Horner had een zware periode achter de rug. Hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, en vocht achter de schermen een flinke machtsstrijd uit. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft werd Horner de deur gewezen, waarna alles weer beter ging onder leiding van zijn opvolger Laurent Mekies.

Max Verstappen kende een ongekend sterke tweede helft van het seizoen, waarin hij in elke race op het podium stond, en zes races wist te winnen. Het zorgde ervoor dat hij weer mee kon doen in de strijd om de wereldtitel. Het bleef tot en met de laatste race spannend, en Verstappen kwam uiteindelijk twee punten te kort om de titel te pakken.

Waarom moest Horner weg?

Naast Horner neemt nu ook Red Bull-adviseur Helmut Marko afscheid. Hij heeft zelf besloten te vertrekken, en in een interview met De Limburger krijgt hij de vraag of het vertrek van Horner als een overwinning voelde: "Nee. We moesten iets doen, omdat de prestaties op de baan achterbleven. Hadden we dat trouwens eerder gedaan, dan hadden we het sneller op de rit gekregen en was Max wél wereldkampioen geworden. Daar ben ik heilig van overtuigd."

'Horner wilde me schorsen'

Marko stelt dat Horner het hem lastig maakte: "Maar die laatste jaren met Horner waren niet prettig. Er werden smerige spelletjes gespeeld. Weet je nog dat ik in die tijd over Sergio Perez zou hebben gezegd dat Mexicanen minder gefocust zijn dan Nederlanders of Duitsers? Dat is gefabriceerd, misschien wel door hen. Net als dat ik in 2024 zou hebben verspreid dat de ontwikkeling van onze motor achter op schema lag en dat we daardoor Ford zouden verliezen als sponsor. Nooit gezegd, maar Horner wilde dat wel gebruiken om mij te schorsen. Omdat Max toen in Jeddah in de bres sprong, is dat niet gebeurd."

Snork

Posts: 22.213

Lijkt wel een doorsnee bedrijf, waarin er hoog in de boom vaak types zitten die alles doen voor eigen macht, aanzien en geld.

  • 2
  • 14 dec 2025 - 11:12
F1 Nieuws Max Verstappen Christian Horner Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 4.912

    Nog meer uithalen van Marko : "Ik herinner me een feest in 2022 voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk. Didi was daar, maar niet in goede gezondheid. Christian kwam naar me toen en zei: 'Die haalt het einde van het jaar niet'. Vanaf dat moment begon hij aan te pappen met Chalerm Yoovidhya."

    "Toen Didi later dat jaar overleed, deed hij er alles aan om de boel over te nemen met de steun van Yoovidhya. Ik heb er namens 'Oostenrijk' alles aan gedaan om dat te voorkomen", aldus de 82-jarige Oostenrijker.

    • + 1
    • 14 dec 2025 - 11:01
    • Pietje Bell

      Posts: 32.418

      Dat vind ik geen uithalen, maar dat zijn de feiten. Die zijn al zo lang bekend.

      • + 1
      • 14 dec 2025 - 11:12
    • Pietje Bell

      Posts: 32.418

      Hier is het hele interview te lezen:

      https://archive.is/L8S3k

      • + 2
      • 14 dec 2025 - 11:14
    • markos

      Posts: 943

      Zal een leuk sfeertje zijn geweest daar de laatste jaren...

      • + 1
      • 14 dec 2025 - 11:15
  • Snork

    Posts: 22.213

    Lijkt wel een doorsnee bedrijf, waarin er hoog in de boom vaak types zitten die alles doen voor eigen macht, aanzien en geld.

    • + 2
    • 14 dec 2025 - 11:12
  • Regenrace

    Posts: 2.205

    Maar Horner kreeg 20 mln ontslag vergoeding; Marko maar 10.
    Heeft ie toch iets niet goed gedaan.

    • + 0
    • 14 dec 2025 - 11:36

