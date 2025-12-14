Afzwaaiend Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft genadeloos uitgehaald naar voormalig teambaas Christian Horner. Hij beticht de Brit van het verspreiden van leugens, en stelt dat Max Verstappen wel wereldkampioen was geworden als Red Bull eerder had besloten om Horner te ontslaan.

Horner werd afgelopen zomer vlak na de Grand Prix van Groot-Brittannië ontslagen. Het nieuws kwam voor veel mensen onverwachts, maar Horner had een zware periode achter de rug. Hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, en vocht achter de schermen een flinke machtsstrijd uit. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft werd Horner de deur gewezen, waarna alles weer beter ging onder leiding van zijn opvolger Laurent Mekies.

Max Verstappen kende een ongekend sterke tweede helft van het seizoen, waarin hij in elke race op het podium stond, en zes races wist te winnen. Het zorgde ervoor dat hij weer mee kon doen in de strijd om de wereldtitel. Het bleef tot en met de laatste race spannend, en Verstappen kwam uiteindelijk twee punten te kort om de titel te pakken.

Waarom moest Horner weg?

Naast Horner neemt nu ook Red Bull-adviseur Helmut Marko afscheid. Hij heeft zelf besloten te vertrekken, en in een interview met De Limburger krijgt hij de vraag of het vertrek van Horner als een overwinning voelde: "Nee. We moesten iets doen, omdat de prestaties op de baan achterbleven. Hadden we dat trouwens eerder gedaan, dan hadden we het sneller op de rit gekregen en was Max wél wereldkampioen geworden. Daar ben ik heilig van overtuigd."

'Horner wilde me schorsen'

Marko stelt dat Horner het hem lastig maakte: "Maar die laatste jaren met Horner waren niet prettig. Er werden smerige spelletjes gespeeld. Weet je nog dat ik in die tijd over Sergio Perez zou hebben gezegd dat Mexicanen minder gefocust zijn dan Nederlanders of Duitsers? Dat is gefabriceerd, misschien wel door hen. Net als dat ik in 2024 zou hebben verspreid dat de ontwikkeling van onze motor achter op schema lag en dat we daardoor Ford zouden verliezen als sponsor. Nooit gezegd, maar Horner wilde dat wel gebruiken om mij te schorsen. Omdat Max toen in Jeddah in de bres sprong, is dat niet gebeurd."