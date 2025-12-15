user icon
Doohan ontvangt steun na drie gênante crashes op rij

Doohan ontvangt steun na drie gênante crashes op rij

Jack Doohan is vorige week tijdens de testdagen voor de Super Formula maar liefst drie keer in dezelfde bocht gecrasht. Super Formula-team Kondo Racing heeft het voor Doohan opgenomen. Teambaas Nobuaki Adachi is van mening dat Doohan het alsnog goed gedaan heeft tijdens de testdagen. 

Doohan startte dit jaar als Alpine-coureur in de Formule 1, maar werd na zes races al vervangen voor Franco Colapinto. De Argentijn heeft uiteindelijk een contract gekregen voor volgend seizoen, dus Doohan moet zijn geluk in een andere raceklasse gaan beproeven. 

'Doohan deed het goed'

Adachi vertelde aan Motorsport.com dat Doohan het alsnog goed gedaan had. Williams-testcoureur Luke Browning deed ook mee aan de testdagen: "Zowel Luke als Jack heeft het heel goed gedaan. Jack had toevallig een reeks crashes, maar hij is een coureur met veel potentieel. Suzuka is in deze tijd van het jaar heel lastig, en ik denk dat hij de nodige aanpassingen kan doen om ervoor te zorgen dat het de volgende keer niet opnieuw gebeurt."

"Ik denk dat het hartverscheurend voor hem zou zijn geweest als die laatste crash zijn test had beëindigd, dus we hebben alles gedaan om hem weer de baan op te krijgen. We wilden echt dat hij niet met een slechte indruk zou vertrekken, en op de een of andere manier is dat gelukt - daar ben ik blij om", vertelt Adachi.  "Gezien onze resultaten in de afgelopen seizoenen zijn we tot de conclusie gekomen dat onze auto's wat problemen hebben. De feedback van Luke en Jack heeft ons geholpen een aantal verbeterpunten te identificeren, die we zullen evalueren voor de volgende test in februari."

Doohan heeft een rampzalig seizoen

Jack Doohan startte als Alpine-coureur, maar wist in de eerste zes races geen punten te pakken. Zijn beste resultaat was de dertiende plaats tijdens de Grand Prix van China. Hij startte toen als achttiende, maar wist zich naar de dertiende plek te rijden. 

3 testdage, 3 crashes in 3x dezelfde bocht. Dan ben je toch wel klaar als coureur.

    3 testdage, 3 crashes in 3x dezelfde bocht. Dan ben je toch wel klaar als coureur.

