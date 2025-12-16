user icon
icon

Hadjar wil accepteren dat hij langzamer is dan Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar wil accepteren dat hij langzamer is dan Verstappen

Isack Hadjar is vanaf volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing. De Fransman weet dat het een zware taak gaat worden, aangezien al zijn voorgangers sneuvelden naast de viervoudig wereldkampioen. Hadjar wil accepteren dat hij langzamer zal zijn dan Verstappen.

Hadjar debuteerde dit jaar in de Formule 1, en dat deed hij zeker niet slecht. De jonge Fransman maakte een stabiele indruk, pakte regelmatig punten en wist in Zandvoort zijn eerste podiumplek te pakken. Bij Racing Bulls was hij zijn teamgenoot Liam Lawson de baas, en liet hij zien dat hij zijn rug kan rechten na tegenslagen.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

12 dec

Al snel werd duidelijk dat Red Bull hem op de korrel had om Yuki Tsunoda op te volgen. Daags na de Grand Prix van Qatar werd het nieuws door Red Bull bevestigd, waarna Hadjar voor de Oostenrijkse renstal mocht rijden tijdens de post season test in Abu Dhabi. Hij weet dat hij zich moet voorbereiden op een zwaar jaar, want naast Tsunoda wisten ook Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez en Lawson het niet te overleven naast Verstappen.

Frustratie accepteren

Hadjar wil leren van het verleden, zo verklaart hij bij de internationale media: "Het doel is om te accepteren dat ik de eerste maand langzamer ga zijn. Als je met die mindset begint, dan accepteer je al dat het heel zwaar wordt... Je zult naar de data kijken en dan dingen zien die je nog niet kunt bereiken." Hadjar weet dat dit geen pretje zal worden: "Het gaat heel frustrerend zijn. Maar als je dat weet, dan ben je beter voorbereid."

Heeft Verstappen een voordeel?

Volgens Hadjar zal Verstappen in ieder geval niet het voordeel van de auto hebben: "Het is niet alsof Max de auto kent, we beginnen allemaal vanaf nul. Het is wel veruit het beste moment voor een overstap. Ik voel me heel erg gelukkig met de manier waarop ik bij Red Bull kom, dus dat zal heel gunstig zijn. Als de auto een bepaalde kant opgaat, dan ben ik er ook bij."

Pietje Bell

Posts: 32.452

[i]"Voor de sport zou het erg mooi zijn moest hij net zo snel zijn of
misschien zelfs iets sneller -- grote kampioenen die het moeilijk krijgen"[/i]

Kun je lang wachten. Iemand die voor het 2e jaar F1 rijdt en net zo snel is als Max of hem zelfs verslaat?
Hadjar heeft veel bravoure en dat is ... [Lees verder]

  • 2
  • 16 dec 2025 - 17:40
F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 463

    Toen ik de kop las had ik zoiets van - afvoeren die jongen - dit gaat hem niet worden

    Maar gelukkig gaat hij het enkel de eerste maand accepteren.

    Voor de sport zou het erg mooi zijn moest hij net zo snel zijn of misschien zelfs iets sneller -- grote kampioenen die het moeilijk krijgen ( Schumacher tegen Alonso, Senna tegen Schumacher, Prost tegen Senna, Hamilton tegen Russell, zelfs een Vettel tegen Ricciardo (?) dat laatste seizoen bji Red Bull) zorgen voor heroische momenten en maken de sport het bekijken waard

    • + 0
    • 16 dec 2025 - 17:31
    • Pietje Bell

      Posts: 32.452

      "Voor de sport zou het erg mooi zijn moest hij net zo snel zijn of
      misschien zelfs iets sneller -- grote kampioenen die het moeilijk krijgen"

      Kun je lang wachten. Iemand die voor het 2e jaar F1 rijdt en net zo snel is als Max of hem zelfs verslaat?
      Hadjar heeft veel bravoure en dat is prima, maar met zijn mindset zal hij
      een heleboel teleurstellingen te verwerken krijgen.
      "Het doel is om te accepteren dat ik de eerste maand langzamer ga zijn.
      Zoals GP onlangs nog zei: "Max wordt nog steeds beter en sneller".

      • + 2
      • 16 dec 2025 - 17:40
    • Larry Perkins

      Posts: 62.145

      Precies @Pietje, 'de eerste jaren' zal het eerder worden, en daarna zie ik het ook niet gebeuren. Maar @HermanInDeZon heeft een andere perceptie van de kwaliteiten van Verstappen, hij vindt Max momenteel niet (of krap an) de beste op de grid, terwijl zelfs de f*cking eilandbewoners inmiddels steeds vaker het licht gaan zien...

      • + 0
      • 16 dec 2025 - 17:50
    • HermanInDeZon

      Posts: 463

      Schumacher was in z'n tweede jaar al ongeloofelijk snel - wild, zeker niet foutloos - maar al wel snel. Senna en Max ook trouwens

      Als het écht het volgende grote talent is gaat hij allicht Max volgend jaar alsnog niet verslaan, maar hij zou al wel aardig in de buurt moeten kunnen blijven én soms zelfs misschien sneller zijn.

      (deels mank vergelijk maar het je begrijpt mijn punt allicht wel) Russell zit qua leeftijd nu normaalgezien ook op de piek van zijn kunnen, en kijk hoe dicht Antonelli in zijn beste weekends kan komen in zijn debuutjaar.

      Ik geloof niet zo in dat hele "talent heeft een paar jaar nodig"

      • + 1
      • 16 dec 2025 - 17:50
    • HermanInDeZon

      Posts: 463

      "Maar @HermanInDeZon heeft een andere perceptie van de kwaliteiten van Verstappen, hij vindt Max momenteel niet (of krap an) de beste op de grid"

      Ik vind Max zeker de beste op de grid. Dus is het wachten op iemand die hem kan verslagen en die gaat er komen. Daar draait topsport om. Elke generatie legt de lat hoger en hoger en dan komt er plotseling "die ene" die nòg beter is en de hele boel op stelten zet.

      Net zoals Max bij z'n debuut de hele F1 op z'n kop heeft gezet

      Misschien gaat het nog een aantal jaren duren voor die rijder er is ... we zullen zien :) Da's het mooie van de sport

      • + 1
      • 16 dec 2025 - 17:53
    • snailer

      Posts: 31.094

      Herman heeft overduidelijk te lang in de zon gezeten.

      • + 0
      • 16 dec 2025 - 18:09
    • snailer

      Posts: 31.094

      "Dus is het wachten op iemand die hem kan verslagen en die gaat er komen."

      Ik denk niet dat we het gaan meemaken. Zie niemand op het moment die ook maar een kans maakt. Zeker Hadjar niet.
      Hij zal vast af en toe voor Verstappen eindigen in een race of kwalificatie, hoewel ik dit ook van Tsunoda en lawson zei. Maar beter zijn? Of sneller? Er is ook op het moment naast Verstappen dan die het op kan nemen tegen leclerc. Over een seizoen meestal beter. En na Leclerc en Verstappen geldt het ook voor Russell. Zeker als zijn kwalificatie fouten er uit gaan.

      • + 0
      • 16 dec 2025 - 18:13

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×