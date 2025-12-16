Isack Hadjar is vanaf volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing. De Fransman weet dat het een zware taak gaat worden, aangezien al zijn voorgangers sneuvelden naast de viervoudig wereldkampioen. Hadjar wil accepteren dat hij langzamer zal zijn dan Verstappen.

Hadjar debuteerde dit jaar in de Formule 1, en dat deed hij zeker niet slecht. De jonge Fransman maakte een stabiele indruk, pakte regelmatig punten en wist in Zandvoort zijn eerste podiumplek te pakken. Bij Racing Bulls was hij zijn teamgenoot Liam Lawson de baas, en liet hij zien dat hij zijn rug kan rechten na tegenslagen.

Al snel werd duidelijk dat Red Bull hem op de korrel had om Yuki Tsunoda op te volgen. Daags na de Grand Prix van Qatar werd het nieuws door Red Bull bevestigd, waarna Hadjar voor de Oostenrijkse renstal mocht rijden tijdens de post season test in Abu Dhabi. Hij weet dat hij zich moet voorbereiden op een zwaar jaar, want naast Tsunoda wisten ook Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez en Lawson het niet te overleven naast Verstappen.

Frustratie accepteren

Hadjar wil leren van het verleden, zo verklaart hij bij de internationale media: "Het doel is om te accepteren dat ik de eerste maand langzamer ga zijn. Als je met die mindset begint, dan accepteer je al dat het heel zwaar wordt... Je zult naar de data kijken en dan dingen zien die je nog niet kunt bereiken." Hadjar weet dat dit geen pretje zal worden: "Het gaat heel frustrerend zijn. Maar als je dat weet, dan ben je beter voorbereid."

Heeft Verstappen een voordeel?

Volgens Hadjar zal Verstappen in ieder geval niet het voordeel van de auto hebben: "Het is niet alsof Max de auto kent, we beginnen allemaal vanaf nul. Het is wel veruit het beste moment voor een overstap. Ik voel me heel erg gelukkig met de manier waarop ik bij Red Bull kom, dus dat zal heel gunstig zijn. Als de auto een bepaalde kant opgaat, dan ben ik er ook bij."