Ziet Christian Horner zijn toekomst toch weer in de Formule 1 liggen, dan lijkt een snelle terugkeer slechts een kwestie van tijd. De in juli door Red Bull aan de kant geschoven Brit (52) zit bepaald niet stil en zou achter de schermen werken aan een opvallende comeback. Volgens meerdere bronnen heeft Horner inmiddels een groep investeerders om zich heen verzameld en zijn er gesprekken gaande met Alpine.

Dat Horner terug wil keren in de koningsklasse, is al langer geen geheim meer. Na ruim twintig jaar als teambaas bij Red Bull Racing is de Brit nog altijd hongerig. Zijn zogenoemde gardening leave loopt in het voorjaar van 2026 af, waarna hij officieel weer aan de slag kan bij een ander Formule 1-team. Dat moment lijkt Horner scherp op het netvlies te hebben.

De naam van Horner zong de voorbije maanden al rond in de paddock. Zo werd hij gelinkt aan Aston Martin, waar hij opnieuw zou kunnen samenwerken met Adrian Newey. Die deur is inmiddels dicht: Newey is daar doorgeschoven als teambaas. Wel zou Horner met Aston Martin hebben gesproken over een rol op directieniveau, maar tot een akkoord kwam het niet.

'Horner kan in zee met Briatore'

Duidelijk is wel dat Horner meer wil dan alleen terugkeren als teambaas. Net als Mercedes-kopstuk Toto Wolff aast hij op een constructie waarbij hij ook aandeelhouder wordt van een team. Volgens de Telegraaf brengt die wens hem nu richting Alpine, waar oude bekende Flavio Briatore opnieuw de lijnen uitzet.

'Horner zou met een groep investeerders zijn zinnen hebben gezet op dat aandeel', zo schrijft het Nederlandse medium. 'Of het inderdaad zover komt, is nog ongewis. Desgevraagd ontkent Horner niet dat hij in gesprek is met Renault c.q. Alpine, maar hij wil verder geen commentaar geven.'

Alpine is grotendeels in handen van de Renault Group, maar sinds 2023 bezit het Amerikaanse Otro Capital 24 procent van de aandelen. Dat consortium heeft bekende namen aan boord, waaronder bokser Anthony Joshua, golfer Rory McIlroy en acteur Ryan Reynolds. In de paddock geldt het als een publiek geheim dat Otro Capital openstaat voor een verkoop van dat belang.

'Horner verzamelt investeerders

Horner zou samen met investeerders precies op dat pakket azen. Of het daadwerkelijk tot een deal komt, blijft voorlopig afwachten. Desgevraagd ontkent Horner niet dat hij gesprekken voert met Renault en Alpine, maar verder houdt hij de kaarten tegen de borst.

Alpine kan sportief gezien wel een impuls gebruiken. Het Franse team eindigde afgelopen seizoen onderaan en stapt volgend jaar over van Renault-motoren naar krachtbronnen van Mercedes. Met Pierre Gasly en Franco Colapinto als rijders hoopt Alpine op betere tijden — mogelijk met Christian Horner als nieuwe machtsfactor op de achtergrond.