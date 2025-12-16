user icon
De Formule 1-coureurs van 2025: Jack Doohan, letterlijk slachtoffer van Alpine

<b> De Formule 1-coureurs van 2025: </b> Jack Doohan, letterlijk slachtoffer van Alpine

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2025 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2025. Vandaag in deel één: Jack Doohan, zware teleurstelling, maar ook een letterlijk slachtoffer.

Naam: Jack Doohan (Australië, 20 januari 2003)

Eindklassering 2025: Laatste

WK-punten: 0

Beste klassering: Dertiende (Grand Prix van China)

De entree van Doohan bij Alpine in de Formule 1 is er een om heel snel te vergeten. In 2024 mocht de Australiër in de laatste race van het seizoen Esteban Ocon vervangen om zich voor te bereiden op 2025, maar dat liep uit op een catastrofe. Deels door hemzelf, maar ook Alpine valt een hoop te verwijten. 

Door de moeizame relatie tussen Ocon en Pierre Gasly besloot Alpine eerstgenoemde uit de auto te gooien. De Fransman vertrok naar Haas, waarna Flavio Briatore - die was teruggekeerd bij het Franse merk als adviseur - een nieuwe coureur moest zoeken. In de Netflix-serie Drive to Survive is te zien dat Briatore nadrukkelijke interesse toont in Carlos Sainz, maar de Spanjaard besluit op zijn beurt om naar Williams te gaan. Doohan - op dat moment reservecoureur - krijgt op dat moment de kans, maar al snel is duidelijk dat hij dead man walking is. 

Doohan bevindt zich bij Alpine in wespennest 

Al voordat Doohan überhaupt een ronde heeft gereden in 2025, is duidelijk dat zijn positie wankelt. Al snel komt naar buiten hij een handjevol races krijgt om zich te bewijzen, waardoor zijn positie naast Gasly een kansloze missie lijkt. In de races in Australië, China, Japan, Bahrein, Saoedi-Arabië en Miami breekt de Australiër dan ook geen potten, maar op dat moment is ook duidelijk dat het intern een rotzooi is bij Alpine en dat bovendien de auto erg matig is. Gasly weet namelijk in die periode alleen in Bahrein punten te scoren. 

Na de race in Miami heeft Alpine genoeg gezien van Doohan. De Australiër wordt vervangen door reservecoureur Franco Colapinto en in diezelfde week wordt ook teambaas Oliver Oakes op straat gezet. Doohan krijgt echter nog wel een rol als reservecoureur toegewezen, maar duidelijk is dat zijn begin in de F1, niet gelukkig is geweest. 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
