Vasseur denkt nog niet aan titel: "In Australië weten we waar we staan"

Het seizoen van 2025 is nog maar net voorbij, maar de teams zijn al maanden achter de schermen bezig voor komend seizoen. De nieuwe reglementen komen eraan, dus ieder team moet maar hopen dat ze het op de juiste manier hebben aangevlogen. Ferrari-teambaas Fred Vasseur voelt de druk voor het komende seizoen nog niet. 

De ontwikkeling van de 2025-bolide van de Scuderia werd al vroegtijdig stopgezet, zodat het team zich kon concentreren op de auto voor volgend jaar. Toch kan Vasseur nog niet bevestigen of de toekomstige auto een verbetering gaat zijn ten opzichte van de vorige Ferrari-bolide. 

Vasseur heeft geen idee

Bij Motorsport.com laat Vasseur weten nog geen idee te hebben:  "Daar heb ik echt geen idee van. Je weet heel goed dat onze sport draait om vergelijking. Ik kan mijn werk goed doen, maar als iemand anders het nóg beter doet, lijk ik dom. Dat betekent dat we ons focussen op ons eigen project, dat we dat project blijven ontwikkelen, dat we tot het uiterste gaan en proberen het beste eruit te halen. En uiteraard: hoe meer tijd je aan het project besteedt, hoe beter je zult zijn."

Wanneer weten we welke auto de beste is? Volgens Vasseur is dat nog niet tijdens de wintertests in Barcelona: "Maar ik weet niet of McLaren, Red Bull of Alpine vóór ons staan. Niemand weet dat. En ik denk dat het belangrijkste is dat we geen tijd verspillen aan proberen uit te zoeken of anderen voor of achter ons staan. Zullen we het al weten in Barcelona? Nee. In Bahrein? Daar ben ik ook niet zeker van. Laten we zeggen: waarschijnlijk pas in Australië."

'We hebben nog lang'

De Formule 1 begint ook volgend seizoen in Australië en bestaat uit 24 races. Er is maar een nieuw circuit op de kalender en dat is de Madring, dat in Madrid ligt. Dit gaat ten koste van de Grand Prix van Emilia-Romagna, die in Imola was. 

"Het gaat niet allemaal om de uitslag in Australië. Het zal vooral gaan om ontwikkeling en de capaciteit om snel door te ontwikkelen. Het seizoen zal in Australië zeker niet beslist worden - het maakt niet uit of we daar P1 of P10 zijn - het wordt een lang traject tot het einde, voor iedereen", eindigt de Ferrari-teambaas.

Reacties (1)

  F1jos

    Posts: 4.916

    Hamilton stuurde onlangs een document met aanbevelingen voor de engineers om de auto te verbeteren en als Ferrari het gaat implementeren dan is succes verzekerd.

    • + 0
    16 dec 2025 - 19:04

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

