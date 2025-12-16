Max Verstappen werd dit jaar geen wereldkampioen in de Formule 1, maar hij maakte wel veel indruk. Hij maakte een achterstand van ruim honderd punten bijna goed, en liet zien dat men niet met hem moet sollen. Ook Marc Surer is onder de indruk, en hij plaatst Verstappen op gelijke hoogte met Ayrton Senna.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft keek hij tegen een achterstand van ruim honderd punten op de McLarens aan. Lando Norris en Oscar Piastri leken onderling te gaan uitmaken wie er met de wereldtitel naar huis ging, maar Verstappen sloeg genadeloos hard terug.

In de tweede helft van het seizoen liet Verstappen zien dat niemand hem moet uitsluiten. De problemen bij Red Bull zette hij om in motivatie, en dat resulteerde in een aantal prachtige zeges en inhaalraces. Uiteindelijk kwam hij slechts twee punten te kort om Norris van de titel te houden.

Beter dan Senna?

Oud-coureur Marc Surer wist niet wat hij zag toen Verstappen bezig was met zijn inhaalrace. De Zwitser doet een opvallende uitspraak in gesprek met Formel1.de: "Na Ayrton Senna, is hij de beste die ik ooit heb gezien. Ik heb tegen Senna gereden, en ik denk dat Max zelfs een stapje verdergaat als het aankomt op het leren van dingen."

"Als het aankomt op talent en compromisloosheid, dan is hij net als Ayrton. Hij was heel vasthoudend en verbonden aan de sport, en dat zie ik ook bij Max."

Is Verstappen toch beter?

Surer stelt wel dat Verstappen enorme stappen heeft gezet, en dat levert hem veel op: "Maar Max heeft echt veel geleerd, en dat verbaasde me wel, want in het begin sloeg hij om zich heen met een koevoet. Ik denk dat dit de reden is waarom je hem zelfs boven Ayrton Senna moet plaatsen. Ik denk dat hij de beste is die ik ooit heb gezien."