Verstappen vergeleken met Senna: "Misschien is hij zelfs beter!"

Verstappen vergeleken met Senna: "Misschien is hij zelfs beter!"

Max Verstappen werd dit jaar geen wereldkampioen in de Formule 1, maar hij maakte wel veel indruk. Hij maakte een achterstand van ruim honderd punten bijna goed, en liet zien dat men niet met hem moet sollen. Ook Marc Surer is onder de indruk, en hij plaatst Verstappen op gelijke hoogte met Ayrton Senna.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft keek hij tegen een achterstand van ruim honderd punten op de McLarens aan. Lando Norris en Oscar Piastri leken onderling te gaan uitmaken wie er met de wereldtitel naar huis ging, maar Verstappen sloeg genadeloos hard terug.

In de tweede helft van het seizoen liet Verstappen zien dat niemand hem moet uitsluiten. De problemen bij Red Bull zette hij om in motivatie, en dat resulteerde in een aantal prachtige zeges en inhaalraces. Uiteindelijk kwam hij slechts twee punten te kort om Norris van de titel te houden.

Beter dan Senna?

Oud-coureur Marc Surer wist niet wat hij zag toen Verstappen bezig was met zijn inhaalrace. De Zwitser doet een opvallende uitspraak in gesprek met Formel1.de: "Na Ayrton Senna, is hij de beste die ik ooit heb gezien. Ik heb tegen Senna gereden, en ik denk dat Max zelfs een stapje verdergaat als het aankomt op het leren van dingen."

"Als het aankomt op talent en compromisloosheid, dan is hij net als Ayrton. Hij was heel vasthoudend en verbonden aan de sport, en dat zie ik ook bij Max."

Is Verstappen toch beter?

Surer stelt wel dat Verstappen enorme stappen heeft gezet, en dat levert hem veel op: "Maar Max heeft echt veel geleerd, en dat verbaasde me wel, want in het begin sloeg hij om zich heen met een koevoet. Ik denk dat dit de reden is waarom je hem zelfs boven Ayrton Senna moet plaatsen. Ik denk dat hij de beste is die ik ooit heb gezien."

HermanInDeZon

Posts: 463

Gisteren met Schumacher, vandaag met Senna ... gaat lekker hier

Wie staat op de lijst voor morgen?

Houden we het in de familie en gaan we voor Piquet -- die heeft er ook drie gehaald!

  • 2
  • 16 dec 2025 - 17:26
Reacties (5)

  • HermanInDeZon

    Posts: 463

    Gisteren met Schumacher, vandaag met Senna ... gaat lekker hier

    Wie staat op de lijst voor morgen?

    Houden we het in de familie en gaan we voor Piquet -- die heeft er ook drie gehaald!

    • + 2
    • 16 dec 2025 - 17:26
    • Larry Perkins

      Posts: 62.145

      Nee, nou hebben we het wel gehad, van de rest weten we wel dat ze niet beter waren (zijn) dan Max...

      • + 0
      • 16 dec 2025 - 17:53
    • HermanInDeZon

      Posts: 463

      Nigel zal het graag horen

      • + 0
      • 16 dec 2025 - 17:54
  • jd2000

    Posts: 7.530

    Marc Surer slaat de spijker op zn kop. Senna kon niet tegen zn verlies en verloor vaak zijn hoofd daarbij. Max had dat ook, maar hij heeft ervan geleerd en haalt er nu altijd het maximale eruit. Wie nou de allerbeste is maakt mij niet uit. Maar als je in een adem genoemd wordt met Senna en Schumacher dan behoor je bij de allergrootste.

    • + 1
    • 16 dec 2025 - 17:26
    • snailer

      Posts: 31.095

      Dat 'had dat ook' Hij was toen iemand in de race luiers.

      Op de leeftijd dat Senna debuteerde, was Verstappen al een stuk rustiger. Overigens heeft hij wel degelijk een vonk smeulen die kan ontbranden. Is zeg sinds halverwegen 2019 2 maal gebeurd. Hongarije vorig jaar en Spanje dit jaar.

      Dan wil hij de blunders van het team compenseren door te veel te willen.Ook de beste van het moment is niet foutloos. Russell probeert al een tijdje die vonk te exploreren met zijn genaai. Maar verstappen ontploft vooral als zijn team hem in de steek dreigt te laten. Is gevoed door de wil om te winnen.

      Voor Schumacher en Senna is mythe-vroming ontstaan. Ze waren net zo min foutloos als nu Verstappen die ene issue met dat smeulende vonkje heeft.

      Mensen denke bijvoorbeeld dat Schumacher altijd maar iedereen de snottebellen reed in de regen bijvorbeeld. Hij was 1 van de grootste in de regen en was gemiddeld de beste in zijn prime tijd, maar hij verloor ook wel eens dik in de regen. Onder gelijke omstandigheden. En ja. Ook in de Ferrari.

      Overigens is er voor mijn geen 'de beste'. Andere tijden F1.

      • + 0
      • 16 dec 2025 - 18:22

