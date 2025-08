De laatste kwalificatie voor de zomerstop in de Formule 1 zit erop. Op de Hungaroring ging de pole position naar Charles Leclerc. Hij was net iets sneller dan Oscar Piastri, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Q1

Vlak voor de start van de kwalificatie verschenen er ineens donkere wolken in de omgeving van het circuit. In de omgeving van de Hungaroring regende het, en de baantemperatuur ging ook flink omlaag. De teams bleven de omstandigheden monitoren, en de Williamsen van Carlos Sainz en Alexander Albon kwam als eersten naar buiten.

Sainz had het zwaar, en maakte direct een remfoutje in de eerste bocht. Terwijl de blauwe bolides van Williams hun eerste pushrondjes reden, kwam ook Max Verstappen de baan op. Na drie slechte vrije trainingen moest hij zich proberen te herstellen.

Zijn eerste run was niet goed genoeg, waarna hij extra hard moest pushen in de slotminuten. Verstappen bereikte dan ook Q2, al ging dat met hangen en wurgen. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda kreeg het niet voor elkaar om door te stoten, en droop zwaar teleurgesteld af.

De koelere temperaturen zorgden ervoor dat de coureurs moesten zoeken naar grip. Het was een lastige sessie, en naast Tsunoda vielen ook Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg en Alexander Albon af.

Q2

Het tweede gedeelte van de kwalificatie ging wat later dan verwacht van start. Er lag wat grind op de baan, en de marshalls moesten aan de bak. Toen het licht op groen schoot, kwamen alle coureurs direct de baan op. De donkere wolken zorgden namelijk voor regen, en iedereen wilde zo snel mogelijk een tijd neerzetten.

Max Verstappen kreeg te horen dat de omstandigheden het best zouden zijn aan het einde van de sessie. Verstappens team Red Bull kreeg gelijk, want de regen zette niet door. Verstappen moest alles geven, want zijn auto was niet snel genoeg. Met de hakken over de sloot bereikte hij Q3, maar dat gold niet voor grote namen Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli.

Hamilton had het zwaar, en worstelde weer met zijn Ferrari. Hij droop teleurgesteld af, en datzelfde gold voor Antonelli. Ook Oliver Bearman, Carlos Sainz en Franco Colapinto wisten het derde gedeelte van de kwalificatie niet te bereiken. De donkere wolken zorgden voor twijfel, maar niet voor extra spektakel.

Q3

De opvallend snelle Aston Martins van Lance Stroll en Fernando Alonso trapten de derde en beslissende sessie af. De twee groene wagens zagen er goed uit, maar de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris waren in deze run net iets beter. Ze kregen concurrentie van George Russell, die opvallend veel snelheid uit zijn Mercedes wist te persen.

Max Verstappen kende geen snelle eerste run, en stond halverwege Q3 op de vijfde plaats. Hij moest op zoek naar tijd, terwijl iedereen keek naar de McLarens. Verstappen werd helemaal gek van zijn RB21, en riep dat het voelde alsof hij op ijs reed.

In de tweede run begon Fernando Alonso met een verrassend sterke ronde, en hij leek even te mogen dromen van een topresultaat. De papajakleurige raketten van Norris en Piastri moesten toen nog de baan opkomen, maar opvallend genoeg verloren ze veel tijd.

Iemand die daar enorm van profiteerde, was Charles Leclerc. De Monegaskische Ferrari-coureur reed een geweldige ronde, en greep de pole. Bij Ferrari barstte er een feestje los, en Leclerc wist zelf ook niet wat er was gebeurd. Max Verstappen werd slechts achtste.