Lewis Hamilton zinspeelt op vertrek bij Ferrari

Lewis Hamilton kende een rampzalige zaterdagmiddag in Hongarije. Hij kwam niet in het verhaal voor, en noteerde slechts de twaalfde tijd. Zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc pakte de pole position, en Hamilton suggereerde na afloop dat Ferrari hem gewoon moet vervangen.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton had zich waarschijnlijk een iets andere start van zijn leven bij Ferrari voorgesteld. In de eerste maanden ging het niet allemaal even goed, maar in de laatste double header voor de zomerstop gaat alles mis. Afgelopen weekend verpestte hij zijn kwalificaties in België, en in Hongarije gaat het nu ook niet naar wens.

Bearman was sneller

Ferrari leek niet te kunnen vechten met de oppermachtige McLarens, en in Q2 moesten zowel Hamilton als Charles Leclerc vrezen voor een plekje bij de laatste tien. Leclerc wist door te stoten naar het volgende gedeelte van de kwalificatie, terwijl Hamilton bleef hangen op de twaalfde tij. Zelfs Haas-coureur Oliver Bearman was sneller dan de zevenvoudig wereldkampioen.

Wonderbaarlijk rondje van Leclerc

Leclerc wist er in de slotfase nog een wonderrondje uit te persen, en dat was goed genoeg voor de pole position. Hamilton had op dat moment zijn teamkleding al aangetrokken en stond balend in de mediapen. Daar maakte hij geen goede indruk, en kwamen er amper volzinnen uit zijn mond. De twijfel leek toe te slaan bij de man die jarenlang heerste in de Formule 1.

'Ze moeten coureurs wisselen'

Bij Sky Sports werd hij gevraagd wat hij bedoelde met de uitspraak 'elke keer weer' over de boordradio. Hij wilde zijn team niet pijn doen, en gooide zichzelf voor de bus: "Ik ben het elke keer. Ik ben echt nutteloos, helemaal nutteloos. Het team heeft ook geen problemen. Je ziet het, de andere auto staat gewoon op pole. We moeten dus misschien maar de coureur gaan vervangen." Met die laatste uitspraak doelt Hamilton op zichzelf.