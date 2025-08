Verstappen is er klaar mee: "Ik heb niets te zeggen"

Max Verstappen reed vandaag een enorm teleurstellende kwalificatie op de Hungaroring. De Nederlander kwam er niet aan te pas, en noteerde slechtst de achtste tijd. Na afloop was Verstappen teleurgesteld, en stelt hij dat Red Bull geen idee heeft wat er speelt.

Verstappen en Red Bull worstelen het hele weekend al met de RB21. In de vrije trainingen konden ze niet mee komen met de McLarens en de Ferrari's, en in de kwalificatie was het vandaag kommer en kwel. Yuki Tsunoda viel al af in Q1, en Verstappen moest hard werken om überhaupt door te stoten naar de volgende delen van de kwalificatie.

Alles was lastig

De achtste tijd is dan ook niet waar Verstappen voor naar Hongarije is gekomen. Na afloop had hij geen zin in een uitgebreide analyse voor de camera van Viaplay: "Alle sessies waren lastig, dus dat maakte helemaal geen verschil."

Het grootste pijnpunt

Verstappen stelde vandaag meerdere keren dat het voelde alsof hij op ijs reed. Hij blijft bij dat standpunt: "Dat is elke ronde zo geweest. Dat is het hele weekend al zo. In de kwalificatie was dat gewoon hetzelfde. Het was nog steeds slecht."

Gevraagd wat het grootste pijnpunt van Red Bull is, reageert Verstappen schouderophalend: "Het is allemaal al genoemd. Ik heb ook veel last van onderstuur. Ik heb helemaal geen grip, en ik weet niet wat er aan de hand is dit weekend. Niets werkt."

'Het was gewoon slecht'

De vraag is of er nog iets mogelijk is voor Verstappen en Red Bull. De achterstand op de concurrentie is alleen maar groter geworden, en er moet snel worden gezocht naar een oplossing. Verstappens afsluiter over de kwalificatie van vandaag is dan ook niet heel positief. De Nederlander reageerde kortaf: "Het was gewoon slecht!" Hij moet het nu morgen laten zien, de omstandigheden zullen dan iets frisser zijn dan vandaag.