Max Verstappen moet het vanaf volgend jaar zonder Helmut Marko doen bij Red Bull Racing. De Oostenrijkse teamadviseur kondigde vorige week zijn vertrek aan, en daarmee verliest Verstappen een vertrouweling. Marko stelt dat de Nederlandse coureur hem altijd mag bellen wanneer dat nodig is.

Verstappen en Marko waren twee handen op één buik bij het team van Red Bull. De Oostenrijker wordt gezien als de 'ontdekker' van Verstappen, en liet hem in 2015 al op 17-jarige leeftijd debuteren in de Formule 1. Verstappen betaalde dat vertrouwen dubbel en dwars uit, en is uitgegroeid tot de absolute superster van de sport.

Verstappen bleef altijd trouw aan Marko, en bleef in moeilijke tijden achter de Oostenrijker staan. Toen het er vorig jaar op leek dat Red Bull Marko aan de kant ging schuiven, ging Verstappen op zijn strepen staan. De hoge heren van Red Bull krabbelden terug, en ze gingen door met het winnen van titels. Dit jaar liepen ze de titel net mis, en besloot Marko te vertrekken.

Wil Marko Verstappen blijven helpen?

Marko leeft nog altijd op goede voet met de Verstappens. Hij was te gast in het programma Sport und Talk aus Hangar-7 op Servus TV. Daar kreeg hij de vraag of hij als een soort telefonische joker beschikbaar blijft voor Verstappen: "Natuurlijk zal ik dat zijn. Maar Max is nu viervoudig wereldkampioen en is inmiddels uitgegroeid tot één van de beste coureurs ter wereld."

'Hij heeft me nu niet meer nodig'

Volgens Marko kan Verstappen prima op eigen benen staan. Hij hoeft de coureur niet meer in de gaten te houden, en gaat als een trotse vader verder met zijn verhaal: "Hij heeft me nu niet meer nodig. Hij weet zelf zo enorm veel en hij heeft zo'n ongelooflijke kennis en enorm veel vaardigheden weten te ontwikkelen. En ik denk dat we nog meer grote prestaties van hem gaan zien."

Het is nog niet duidelijk of Red Bull een directe vervanger van Verstappen gaat aanstellen.