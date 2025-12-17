user icon
icon

Marko blijft klankbord voor Verstappen bij Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko blijft klankbord voor Verstappen bij Red Bull

Max Verstappen moet het vanaf volgend jaar zonder Helmut Marko doen bij Red Bull Racing. De Oostenrijkse teamadviseur kondigde vorige week zijn vertrek aan, en daarmee verliest Verstappen een vertrouweling. Marko stelt dat de Nederlandse coureur hem altijd mag bellen wanneer dat nodig is.

Verstappen en Marko waren twee handen op één buik bij het team van Red Bull. De Oostenrijker wordt gezien als de 'ontdekker' van Verstappen, en liet hem in 2015 al op 17-jarige leeftijd debuteren in de Formule 1. Verstappen betaalde dat vertrouwen dubbel en dwars uit, en is uitgegroeid tot de absolute superster van de sport.

Meer over Red Bull Racing <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

12 dec

Verstappen bleef altijd trouw aan Marko, en bleef in moeilijke tijden achter de Oostenrijker staan. Toen het er vorig jaar op leek dat Red Bull Marko aan de kant ging schuiven, ging Verstappen op zijn strepen staan. De hoge heren van Red Bull krabbelden terug, en ze gingen door met het winnen van titels. Dit jaar liepen ze de titel net mis, en besloot Marko te vertrekken.

Wil Marko Verstappen blijven helpen?

Marko leeft nog altijd op goede voet met de Verstappens. Hij was te gast in het programma Sport und Talk aus Hangar-7 op Servus TV. Daar kreeg hij de vraag of hij als een soort telefonische joker beschikbaar blijft voor Verstappen: "Natuurlijk zal ik dat zijn. Maar Max is nu viervoudig wereldkampioen en is inmiddels uitgegroeid tot één van de beste coureurs ter wereld."

'Hij heeft me nu niet meer nodig'

Volgens Marko kan Verstappen prima op eigen benen staan. Hij hoeft de coureur niet meer in de gaten te houden, en gaat als een trotse vader verder met zijn verhaal: "Hij heeft me nu niet meer nodig. Hij weet zelf zo enorm veel en hij heeft zo'n ongelooflijke kennis en enorm veel vaardigheden weten te ontwikkelen. En ik denk dat we nog meer grote prestaties van hem gaan zien."

Het is nog niet duidelijk of Red Bull een directe vervanger van Verstappen gaat aanstellen. 

NicoS

Posts: 19.871

“Het is nog niet duidelijk of Red Bull een directe vervanger van Verstappen gaat aanstellen.“

Dus Max gaat toch weg…..;)

  • 5
  • 17 dec 2025 - 11:23
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.871

    “Het is nog niet duidelijk of Red Bull een directe vervanger van Verstappen gaat aanstellen.“

    Dus Max gaat toch weg…..;)

    • + 5
    • 17 dec 2025 - 11:23

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×