Sainz spreekt Verstappen tegen: "Respect voor de wedstrijdleider!"

De start van de Belgische Grand Prix werd gisteren met ruim een uur uitgesteld. De wedstrijdleiding wachtte tot de regen was verdwenen, en daar was Max Verstappen het niet mee eens. Williams-coureur Carlos Sainz denkt er anders over, en stelt dat hij veel respect heeft voor het besluit.

Vlak voor de start van de race op het circuit van Spa-Francorchamps kwam het met bakken uit de hemel. De regen zorgde ervoor dat er veel standing water was en volgens de wedstrijdleiding was het zicht te slecht. Na de formatieronde achter de Safety Car werd de startprocedure uitgesteld, en werd er gewacht tot de buien waren overgetrokken. Hierdoor werd er amper gereden op een natte baan.

Veel fans reageerden teleurgesteld, en Max Verstappen deelde die mening. Volgens de viervoudig wereldkampioen had men gewoon kunnen starten. Ook Lewis Hamilton was van mening dat er te voorzichtig werd gedaan, maar niet alle coureurs delen die mening.

Normaal circuit

Williams-coureur Carlos Sainz spreekt in gesprek met Motorsport.com zijn steun uit voor de FIA: "Op een normaal circuit hadden we misschien vijf tot tien minuten eerder kunnen beginnen. Maar op Spa-Francorchamps, met alles wat er is gebeurd op dit circuit, kun je beter het zekere voor het onzekere nemen."

Dodelijke ongevallen

Met de zin 'alles wat er is gebeurd', doet Sainz op een aantal verschrikkelijke ongevallen in de afgelopen jaren. In 2019 kwam Formule 2-coureur Anthoine Hubert om het leven op Spa, terwijl de Nederlander Dilano van 't Hoff in 2023 overleed aan de gevolgen van een crash in de regen.

Respect voor de wedstrijdleider

Sainz is dan ook duidelijk: "Jullie hebben een volledige race gekregen, dus ik denk niet dat het een slechte beslissing was. Het was gewoon een veilige beslissing. Respect voor de wedstrijdleider, want hij had ons na Silverstone en de incidenten daar verteld dat hij het hier voorzichtiger zou aanpakken. Dat is precies wat hij heft gedaan."

Sainz wijst nogmaals naar de dodelijke ongevallen van de afgelopen jaren: "Daarom is het beter om het zekere voor het onzekere te nemen, in plaats van dat er een ongeluk gebeurt waar je later spijt van hebt."