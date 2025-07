Max Verstappen furieus op de FIA: "Ga dan van je gas af"

Max Verstappen kwam gisteren in de Belgische Grand Prix als vierde over de streep. Zijn team Red Bull had zich volledig gefocust op de regen, maar de wedstrijdleiding besloot de race pas te starten ná de buien. Verstappen blijft erbij dat het geen goede beslissing was.

Het hele weekend ging het in België over de naderende regen. Op zondagochtend kwam het met bakken uit de hemel op het circuit van Spa-Francorchamps. De Formule 3-race viel hierdoor letterlijk en figuurlijk in het water, en ook in de Formule 2 hadden de coureurs veel last van de neerslag.

Aan het begin van de middag begon het droger te worden in Spa, maar in het halfuur voor de start van de Grand Prix kwam het met bakken uit de hemel. De formatieronde werd achter de Safety Car verreden, en de wedstrijdleiding had genoeg gezien. Het zicht was te slecht, en er werd met de rode vlag gezwaaid. Toen een tweede bui over was getrokken, ging de race op een opdrogende baan alsnog van start.

'Ga van je gas af'

Verstappen omschreef het na de race al als een 'te veilige' keuze. Het leek een soort reactie te zijn van de FIA op de problemen in Silverstone. Daar haalt Verstappen zijn schouders over op bij De Telegraaf: "Maar dit is dan weer het andere uiterste."

"Wat mij betreft waren we om drie uur gelijk aan de race begonnen. Allen tussen bocht één en vijf lag er veel water, maar als je een paar rondjes achter de Safety Car rijdt is het denk ik al een stukje beter. En als je weinig ziet, dan ga je van het gas af. Erg jammer. Dan kan je net zo goed wachten tot het helemaal droog is en op slicks beginnen."

Klassieke regenraces

Verstappen haalde zijn schouders op, hij weet immers dat de wedstrijdleiding de beslissingen neemt: "Uiteindelijk is de beslissing aan hen. Maar ik denk dat het voor iedereen jammer is. Die klassieke regenraces krijg je op deze manier niet meer te zien. Terwijl ik nog steeds denk dat het kan. Ook de regen die na het begin nog viel, was denk ik te managen als we waren doorgereden."