Carlos Sainz eindigde voor de tweede keer in zijn carrière op het podium als Williams-coureur. De Spanjaard is dolblij met zijn onverwachte podium in Qatar. De Williams-coureur vraagt zichzelf af hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om op het podium te eindigen.

Sainz is superblij met zijn derde plek, vertelt hij aan Viaplay, maar hij denkt dat het podium maar door één ding komt: teamwork, communicatie, strategie en pitstops. Volgens Sainz is dit de reden dat hij op de derde plek staat. De Williams-coureur staat hierdoor op de negende plek in het wereldkampioenschap.

Het podium kwam erg onverwacht voor Sainz

"Deze is zeker meer onverwacht. Ik omarm het, omdat het een circuit is waarvan we niet verwachtten dat het zo competitief zou zijn, maar we zijn competitiever geweest dan verwacht, maar nooit genoeg om op het podium te staan", zo legt Sainz uit. De Spanjaard heeft wel een klein idee hoe hij samen met Williams de podiumplek voor elkaar heeft gekregen.

"De auto voelde vanaf het begin al heel erg sterk aan in de race, met de setup-wijzigingen die we in de race hadden doorgevoerd. We voerden een perfecte start uit, perfecte strategie, perfecte pitstops, perfect bandenbeheer, zeer goede communicatie, en als je al deze dingen bij elkaar optelt, sta je ineens op het podium en ik ben heel trots op iedereen."

Sainz vocht tegen de topauto's

"Als je tegen de topauto's vecht, ben je altijd voorzichtig, omdat je weet dat ze veel sneller zijn dan wij. Maar op een gegeven moment zei ik: ik denk dat we het kunnen. Ik denk dat we het podium halen als ik ga pushen. Dus ik begon. En ja, dat bracht ons uiteindelijk op het podium."

Carlos Sainz heeft dit Grand Prix-weekend zestien punten behaald en is op die manier van de elfde naar de negende plek gestegen. De Spaanse Williams-coureur is erg tevreden met zijn resultaat in Qatar. Het is zijn eerste podium op het Lusail International Circuit in zijn gehele carrière.