Prachtig gebaar: Verstappen stelt Antonelli gerust na zware periode

Max Verstappen kwam in Abu Dhabi net te kort om zijn vijfde wereldtitel te pakken. Hij kwam twee punten te kort ten opzichte van Lando Norris, maar leek daar zelf niet mee te zitten. Ook nieuwe excuses van Andrea Kimi Antonelli waren volgens hem niet nodig.

Antonelli speelde twee weken geleden in Qatar een ongelukkige hoofdrol in de slotfase van de Grand Prix. Hij maakte daar een foutje, waardoor Norris hem kon verschalken en de vierde plaats kon pakken. Hierdoor ging Verstappen de seizoensfinale niet in met tien punten achterstand, maar met twaalf punten achterstand. Precies die twee puntjes kwam Verstappen te kort om wereldkampioen te worden.

Antonelli had in aanloop naar de seizoensfinale in Abu Dhabi een aantal zware dagen. Een aantal boze Verstappen-fans besloten hem haatreacties en doodsbedreigingen te sturen op sociale media, en dat zorgde voor een klein relletje. Verstappen ging echter achter Antonelli staan, en liet weten dat hij helemaal niets verkeerd had gedaan.

Mooi gebaar van Verstappen

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi leek Antonelli zich nog steeds schuldig te voelen. Op beelden die door Mercedes worden gedeeld, is te zien hoe de jonge Italiaan in de mediapen op Verstappen afstapt. De Red Bull-coureur omhelst zijn Mercedes-concullega, en er worden een paar onverstaanbare zinnen gewisseld.

Het lijkt erop dat Antonelli nogmaals zijn excuses aanbiedt, maar dat hoeft volgens Verstappen niet: "Maat, je hoeft je niet te verontschuldigen! Het is echt helemaal goed zo. We zijn oké." Mercedes schrijft bij de beelden de veelzeggende boodschap 'respect', en Verstappens team Red Bull reageert op een mooie wijze: "Een ster in de maak! Kimi, je had een debuutseizoen waar je trots op mag zijn!"

Sterk debuutjaar

Antonelli scoorde dit seizoen drie podiumplaatsen (Canada, Brazilië en Las Vegas) en scoorde regelmatig punten. In de zomermaanden stond hij een aantal races droog, en ook tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi kreeg hij het niet voor elkaar om punten te scoren.