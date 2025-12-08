user icon
Prachtig gebaar: Verstappen stelt Antonelli gerust na zware periode

Prachtig gebaar: Verstappen stelt Antonelli gerust na zware periode

Max Verstappen kwam in Abu Dhabi net te kort om zijn vijfde wereldtitel te pakken. Hij kwam twee punten te kort ten opzichte van Lando Norris, maar leek daar zelf niet mee te zitten. Ook nieuwe excuses van Andrea Kimi Antonelli waren volgens hem niet nodig.

Antonelli speelde twee weken geleden in Qatar een ongelukkige hoofdrol in de slotfase van de Grand Prix. Hij maakte daar een foutje, waardoor Norris hem kon verschalken en de vierde plaats kon pakken. Hierdoor ging Verstappen de seizoensfinale niet in met tien punten achterstand, maar met twaalf punten achterstand. Precies die twee puntjes kwam Verstappen te kort om wereldkampioen te worden.

Antonelli had in aanloop naar de seizoensfinale in Abu Dhabi een aantal zware dagen. Een aantal boze Verstappen-fans besloten hem haatreacties en doodsbedreigingen te sturen op sociale media, en dat zorgde voor een klein relletje. Verstappen ging echter achter Antonelli staan, en liet weten dat hij helemaal niets verkeerd had gedaan.

Mooi gebaar van Verstappen

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi leek Antonelli zich nog steeds schuldig te voelen. Op beelden die door Mercedes worden gedeeld, is te zien hoe de jonge Italiaan in de mediapen op Verstappen afstapt. De Red Bull-coureur omhelst zijn Mercedes-concullega, en er worden een paar onverstaanbare zinnen gewisseld.

Het lijkt erop dat Antonelli nogmaals zijn excuses aanbiedt, maar dat hoeft volgens Verstappen niet: "Maat, je hoeft je niet te verontschuldigen! Het is echt helemaal goed zo. We zijn oké." Mercedes schrijft bij de beelden de veelzeggende boodschap 'respect', en Verstappens team Red Bull reageert op een mooie wijze: "Een ster in de maak! Kimi, je had een debuutseizoen waar je trots op mag zijn!"

Sterk debuutjaar

Antonelli scoorde dit seizoen drie podiumplaatsen (Canada, Brazilië en Las Vegas) en scoorde regelmatig punten. In de zomermaanden stond hij een aantal races droog, en ook tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi kreeg hij het niet voor elkaar om punten te scoren.

This Guy 33

Posts: 331

Mooi man, zeker omdat juist Mercedes dit plaatst.
Sociale media waar het voor bedoeld is.

  • 12
  • 8 dec 2025 - 10:14
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.997

    "De Red Bull-coureur omhelst zijn Mercedes-concullega, en er worden een paar onverstaanbare zinnen gewisseld."

    Volgens 'n liplezer had Max het over Jos en dat hij komende winter wel ff langs zou komen met 'n stuk ouw-hout.

    • + 3
    • 8 dec 2025 - 10:24
  • NicoS

    Posts: 19.823

    Max respecteert de jonge garde, en de eerlijkheid van Kimi in het bijzonder. Mooi om te zien dat een viervoudig kampioen zichzelf niet boven anderen plaatst.
    Ik heb het al eerder geschreven, ik hoop dat deze twee ooit teamgenoten worden. Weet zeker dat Max hem in alles zal helpen om beter te worden.
    Max herkent veel van zichzelf in Kimi heb ik het idee…..

    • + 8
    • 8 dec 2025 - 10:25
    • AUDI_F1

      Posts: 3.452

      Dat zeker, en Max weet ook dat als het verschil 10 punten was geweest, dat Oscar op de rem had moeten gaan staan zodat Lando 2e kon worden.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 14:09
  • Patrace

    Posts: 6.391

    Dat Antonelli Norris voorbij liet in Qatar had geen impact gehad op Norris’ titel kansen, want dan was Piastri in de laatste ronde gewoon op de rem gaan staan om Norris voorbij te laten.
    Het had voor Piastri dan immers geen verschil meer gemaakt qua kampioenschap. Tenzij Piastri een conflict wilde met Norris en dat dus niet had willen doen.

    De crash van Antonelli met Verstappen eerder in het seizoen had wel een grote impact, want toen is Verstappen veel punten misgelopen. Maar dat hoort bij racen. Je moet soms een beetje geluk hebben.

    • + 7
    • 8 dec 2025 - 10:26
  • powered by bye

    Posts: 506

    Ik denk dat het eerder voor Oosterijk is

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 10:30
  • Babs

    Posts: 137

    Dit maakt Max een nog veel grotere kampioen. Chapeau!

    • + 4
    • 8 dec 2025 - 11:04
  • Ferdi12

    Posts: 805

    Die twee punten hadden echt geen donder uitgemaakt, Piastri had anders wel de opdracht gekregen om van positie te wisselen. Zaken wat je niet eigen hand hebt, moet je ook niet druk om maken. Barcelona had ie wel in eigen hand, daar kan ie ook mee leven. Het is wat is, het grootste probleem was nu eenmaal de complexiteit van de auto. Te laat kregen ze dat ding aan de praat, althans Max. Voor normale coureurs bleek dat ding nog steeds te complex.

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 11:22
    • hupholland

      Posts: 9.505

      zelfs met die 9 punten van Barcelona erbij was Max nog niet zo maar kampioen geweest. Zo werkt sport niet. Als Arjen Robben die bal er in had geschoten was NL ook niet zo maar WK geweest, dan gaat Spanje daarna natuurlijk ook anders spelen en loopt zo'n wedstrijd misschien weer heel anders. Liever schiet je zo'n bal er wel in natuurlijk, maar ja, da's soms nou net de kunst van sport, het gaat lang niet altijd goed.
      Antonelli heeft Verstappen dit seizoen minstens 5x punten gekost, alleen in Oostenrijk kon ie daar echt wat aan doen. t is maar goed dat hij het was en niet die andere Mercedes coureur denk ik. Ik moet nog zien of Antonelli er wel zit tegen de tijd dat Verstappen mogelijk naar Mercedes gaat.

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 12:09
    • Ferdi12

      Posts: 805

      Ik denk dat Max heel snel de brui aangeeft, wat betreft de F1. Langer dan '28 zal ie echt niet zitten. Misschien stopt ie na volgend jaar al wel. Ik denk dat hij een andere werkgever dan Red Bull niet zal hebben in de F1.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 12:59
    • snailer

      Posts: 30.948

      "het grootste probleem was nu eenmaal de complexiteit van de auto."

      dit maakt de fout in Spanje irrelevant.
      Ik kan me echt helemaal geen kampioenschap herinneren die foutloos was ove reen seizoen. Zelfs in 2023 heb ik fouten gezien van Verstappen. 2 maal zelfs kwam Verstappen goed weg of hij was knetterhard gecrasht. In zijn eentje.

      Ook in 2024, toen hij kampioen werd in een mindere auto dan de McLarens, maakte hij 2 flinke fouten. Dacht dat hij eind seizoen een aanvaring had met Piastri. De andere van 2024. Hongarije, waar het team hem in de steek liet met slechte stops en strategie en hij zich verloor bij een onmogelijke inhaalactie. (Vergelijkbaar met Spanje dit jaar)
      Je zou Baku vorig jaar ook als zijn fout kunnen benoemen. Hij was gewoon snel genoeg voor een top 3 in kwalificatie. Alleen besloten ze de afstelling aan te passen voor de kwalificatie en dat bracht hem achter in de top 10 ergens. Hij is mede verantwoordelijk voor de gekozen afstelling.

      Dit jaar ook 2 fouten. Spanje. En (Was het silverstone?) waar ze gokten op droge omstandigheden en waar het juist regende. Verstappen verloor p3 bij een herstart.

      Het verliezen van een kampioenschap door 1 fout is absoluut buiten de werkelijkheid. Norris heeft echt veel meer fouten gemaakt dit jaar. Vooral in kwalificatie. Maar ook met een aantal zwakke races.

      En toch is gewoon Norris terecht de kampioen.

      • + 2
      • 8 dec 2025 - 13:16
    • Ferdi12

      Posts: 805

      @Snailer
      Mee eens, fouten maakt men nu eenmaal, het doel is zomin mogelijk. Het belangrijkste blijft de auto. De auto moet goed genoeg zijn om met veel talent wedstrijden en kampioenschappen te kunnen winnen. Dat was in '21 en '24 het geval. Nu was de auto net niet goed genoeg. Alle drie hebben minstens een uitvalbeurt gehad, al dan niet eigen schuld. De combinatie Norris en McLaren was dit jaar de beste.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 14:08

