Het is Max Verstappen niet gelukt om de wereldtitel te pakken in de Formule 1. Hij wist de Grand Prix van Abu Dhabi wel te winnen, maar dat was niet genoeg om Lando Norris van de wereldtitel af te houden. Red Bull-adviseur Helmut Marko baalt als een stekker, en hij voelt zich verantwoordelijk voor de nederlaag van Verstappen.

Verstappen heeft een geweldige tweede seizoenshelft achter de rug. Hij stond sinds zijn thuisrace in Zandvoort in elke Grand Prix op het podium, en profiteerde van de fouten van McLaren. Hij wist een achterstand van ruim honderd punten bijna goed te maken, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat Lando Norris voor het eerst wereldkampioen werd.

In Abu Dhabi moest Verstappen een achterstand van twaalf punten goedmaken op Norris. De Brit mocht niet op het podium eindigen, want dat viel het sowieso zijn kant op. Verstappen deed wat hij moest doen, en wist de race te winnen. Norris deed óók wat hij moest doen, en hij kwam als derde over de streep.

Waarom koos Red Bull voor deze strategie?

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalde als een stekker van het feit dat Verstappen geen wereldkampioen is geworden. Bij de internationale media sprak hij zich uit: "Allereerst waren het twee McLarens tegen één Red Bull. McLaren deed een slimme zet door op verschillende banden te rijden. Het hele veld vertragen zou in het voordeel zijn geweest van degene die op de harde band reed."

"Door deze zet waren onze strategische mogelijkheden nogal beperkt. Er was geen Safety Car, Mercedes en Ferrari waren maar vijf tot acht ronden snel, en daarna waren ook hun banden op. Wij zetten Yuki Tsunoda ook op de harde banden, maar het werkte gewoon niet in de strijd tegen de McLarens."

Bittere pil

De teleurstelling bij Marko is groot, en dat gaan er ook nog verhalen rond over een mogelijk vertrek bij Red Bull: "Ik zal erover gaan praten en dan zie ik wat ik doe. Het is verdomd moeilijk om een vijfde wereldtitel op rij te winnen. Je moet gewoon presteren en je kunt geen fouten maken."

De pijn van het mislopen van de titel met Verstappen, zit diep bij Marko: "Het is een teleurstelling voor mij. Ik heb het doel niet bereikt. Over mijn toekomst moet ik een nachtje gaan slapen, dan gaan we het wel weer zien."