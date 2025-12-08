user icon
icon

Marko ziet mislukken titeljacht Verstappen als persoonlijke nederlaag

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko ziet mislukken titeljacht Verstappen als persoonlijke nederlaag

Het is Max Verstappen niet gelukt om de wereldtitel te pakken in de Formule 1. Hij wist de Grand Prix van Abu Dhabi wel te winnen, maar dat was niet genoeg om Lando Norris van de wereldtitel af te houden. Red Bull-adviseur Helmut Marko baalt als een stekker, en hij voelt zich verantwoordelijk voor de nederlaag van Verstappen.

Verstappen heeft een geweldige tweede seizoenshelft achter de rug. Hij stond sinds zijn thuisrace in Zandvoort in elke Grand Prix op het podium, en profiteerde van de fouten van McLaren. Hij wist een achterstand van ruim honderd punten bijna goed te maken, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat Lando Norris voor het eerst wereldkampioen werd.

Meer over Max Verstappen Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov
 McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

McLaren kondigt teamorders aan in titelstrijd met Verstappen

5 dec

In Abu Dhabi moest Verstappen een achterstand van twaalf punten goedmaken op Norris. De Brit mocht niet op het podium eindigen, want dat viel het sowieso zijn kant op. Verstappen deed wat hij moest doen, en wist de race te winnen. Norris deed óók wat hij moest doen, en hij kwam als derde over de streep. 

Waarom koos Red Bull voor deze strategie?

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalde als een stekker van het feit dat Verstappen geen wereldkampioen is geworden. Bij de internationale media sprak hij zich uit: "Allereerst waren het twee McLarens tegen één Red Bull. McLaren deed een slimme zet door op verschillende banden te rijden. Het hele veld vertragen zou in het voordeel zijn geweest van degene die op de harde band reed."

"Door deze zet waren onze strategische mogelijkheden nogal beperkt. Er was geen Safety Car, Mercedes en Ferrari waren maar vijf tot acht ronden snel, en daarna waren ook hun banden op. Wij zetten Yuki Tsunoda ook op de harde banden, maar het werkte gewoon niet in de strijd tegen de McLarens."

Bittere pil

De teleurstelling bij Marko is groot, en dat gaan er ook nog verhalen rond over een mogelijk vertrek bij Red Bull: "Ik zal erover gaan praten en dan zie ik wat ik doe. Het is verdomd moeilijk om een vijfde wereldtitel op rij te winnen. Je moet gewoon presteren en je kunt geen fouten maken."

De pijn van het mislopen van de titel met Verstappen, zit diep bij Marko: "Het is een teleurstelling voor mij. Ik heb het doel niet bereikt. Over mijn toekomst moet ik een nachtje gaan slapen, dan gaan we het wel weer zien."

John6

Posts: 11.376

Als die verstandig is stopt hij er mee, laat het over aan anderen hij doet dit al zoveel jaar, en nu komen er weer andere auto's, ga lekker genieten van je vrije tijd.

  • 1
  • 8 dec 2025 - 09:37
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • OrangeArrows

    Posts: 3.321

    Wat valt hem te verwijten dan?

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 09:35
  • John6

    Posts: 11.376

    Als die verstandig is stopt hij er mee, laat het over aan anderen hij doet dit al zoveel jaar, en nu komen er weer andere auto's, ga lekker genieten van je vrije tijd.

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 09:37
  • mordor

    Posts: 2.103

    Het is mooi geweest, Helmut. Max redt het wel zonder jou

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 09:47

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×