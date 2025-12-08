user icon
Norris zegt sorry voor 'domme' uitspraken over Verstappen

Lando Norris kroonde zich afgelopen weekend in Abu Dhabi tot wereldkampioen in de Formule 1. Hij wist een laatste aanval van Max Verstappen af te slaan, en reageerde na afloop zeer emotioneel. Hij legde uit dat hij ergens wel spijt had van domme dingen die hij had gezegd over bijvoorbeeld Verstappen en Lewis Hamilton.

Norris kende een seizoen met veel hoogtepunten, maar ook met een aantal pijnlijke dieptepunten. In het interne duel met McLaren-teamgenoot Oscar Piastri had hij het soms opvallend zwaar, terwijl Verstappen het hem ook regelmatig het leven zuur maakte. Norris kwam soms fel uit de hoek, maar deed vooral zijn best om zichzelf te blijven.

Domme dingen

Norris stelde na afloop dan ook dat hij de titel heeft gewonnen op de 'Lando-manier'. Hij probeerde een aardige jongen te blijven, zonder echt over een grens te gaan. Toch moest hij wel toegeven dat hij her en der dingen heeft gezegd waar hij niet trots op was.

Na afloop van zijn titelrace op het circuit van Yas Marina deed Norris bij de internationale media aan zelfreflectie: "Ik weet dat ik soms wat stomme dingen zeg. Dat ik dingen zeg over Max, of dat ik misschien bepaalde dingen heb geroepen waar iedereen het over had, bijvoorbeeld over Lewis. Het zijn soms dingen waar ik best spijt van heb, en die ik terug zou willen nemen. Die dingen zouden nooit uit mijn mond mogen komen."

Veel respect voor andere coureurs

Norris is overigens wel van mening dat hij is gegroeid: "Tegelijkertijd geloof ik oprecht dat ik anderen meer respect geef dan wie dan ook. Ik geef nu méér respect aan Oscar, en ik geef ook meer respect aan Max. Ik probeer Lewis ook zoveel mogelijk respect te geven, hij is wel een zevenvoudig wereldkampioen."

"Hij is de beste coureur, iemand die je altijd kan vergelijken met Michael Schumacher. De beste coureur ooit in de Formule 1. Ik kom daar nog niet bij in de buurt en misschien gebeurt dat ook wel nooit. Maar ik droom wel van dat soort dingen, zoals ik ook ooit droomde van deze dag. Ik heb er nu één van de zeven, als ik me met hem zou vergelijken!"

Ach, ik zeg of schrijf ook weleens iets doms.
Interesseert me voor de rest niets, ook omdat ik daar de leeftijd voor heb zeg ik dan.

Reacties (6)

  • SEN1

    Posts: 2.697

    Ik denk niet dat iemand dat serieus genomen heeft van jou. Maar wel lief van je, knul.

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 11:25
  • Ferdi12

    Posts: 804

    Soms zegt of doet een mens domme dingen, betuig spijt, leer ervan en ga door.

    • + 2
    • 8 dec 2025 - 11:26
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.997

    Ach, ik zeg of schrijf ook weleens iets doms.
    Interesseert me voor de rest niets, ook omdat ik daar de leeftijd voor heb zeg ik dan.

    • + 3
    • 8 dec 2025 - 11:58
    • John6

      Posts: 11.377

      Ouw jij mag alles roepen, no problem.

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 12:07
    • koppie toe

      Posts: 4.993

      Zo is dat, en ...

      Niemand is perfect

      Ook al komt ik aardig in de buurt. ;)

      Zou het? Nope!!

      • + 2
      • 8 dec 2025 - 13:11
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.997

      Dat komt omdat ik al 'n beetje alzheimer heb.
      Ik weet vandaag niet eens wat ik morgen ga zeggen...

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 14:06

