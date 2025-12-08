Lando Norris kroonde zich afgelopen weekend in Abu Dhabi tot wereldkampioen in de Formule 1. Hij wist een laatste aanval van Max Verstappen af te slaan, en reageerde na afloop zeer emotioneel. Hij legde uit dat hij ergens wel spijt had van domme dingen die hij had gezegd over bijvoorbeeld Verstappen en Lewis Hamilton.

Norris kende een seizoen met veel hoogtepunten, maar ook met een aantal pijnlijke dieptepunten. In het interne duel met McLaren-teamgenoot Oscar Piastri had hij het soms opvallend zwaar, terwijl Verstappen het hem ook regelmatig het leven zuur maakte. Norris kwam soms fel uit de hoek, maar deed vooral zijn best om zichzelf te blijven.

Domme dingen

Norris stelde na afloop dan ook dat hij de titel heeft gewonnen op de 'Lando-manier'. Hij probeerde een aardige jongen te blijven, zonder echt over een grens te gaan. Toch moest hij wel toegeven dat hij her en der dingen heeft gezegd waar hij niet trots op was.

Na afloop van zijn titelrace op het circuit van Yas Marina deed Norris bij de internationale media aan zelfreflectie: "Ik weet dat ik soms wat stomme dingen zeg. Dat ik dingen zeg over Max, of dat ik misschien bepaalde dingen heb geroepen waar iedereen het over had, bijvoorbeeld over Lewis. Het zijn soms dingen waar ik best spijt van heb, en die ik terug zou willen nemen. Die dingen zouden nooit uit mijn mond mogen komen."

Veel respect voor andere coureurs

Norris is overigens wel van mening dat hij is gegroeid: "Tegelijkertijd geloof ik oprecht dat ik anderen meer respect geef dan wie dan ook. Ik geef nu méér respect aan Oscar, en ik geef ook meer respect aan Max. Ik probeer Lewis ook zoveel mogelijk respect te geven, hij is wel een zevenvoudig wereldkampioen."

"Hij is de beste coureur, iemand die je altijd kan vergelijken met Michael Schumacher. De beste coureur ooit in de Formule 1. Ik kom daar nog niet bij in de buurt en misschien gebeurt dat ook wel nooit. Maar ik droom wel van dat soort dingen, zoals ik ook ooit droomde van deze dag. Ik heb er nu één van de zeven, als ik me met hem zou vergelijken!"