De Britse Grand Prix is een feit. Op het prachtige circuit van Silverstone werd de zege gegrepen door thuisheld Lando Norris. Achter hem werd Oscar Piastri als tweede geklasseerd. De top drie in deze race werd compleet gemaakt door Nico Hülkenberg.

Na een regenachtige ochtend leek het een spannende race te worden. In de periode voor de race was het wisselvallig, en ongeveer veertig minuten voor de start van de race begon het weer te regenen. Het was een felle bui, maar vlak voor de start was de lucht weer blauw.

Achter de Safety Car werd er aan de formatieronde begonnen, en alle coureurs stonden op de inters. Maar een aantal teams waren van mening dat het droog genoeg was voor een setje slicks. Aan het einde van de opwarmronde doken onder meer George Russell en Charles Leclerc naar binnen voor een setje droogweerbanden.

Met een halflege grid ging de race van start. Verstappen behield de leiding, maar werd uitgedaagd door Piastri. Al snel werd er gekozen voor een Virtual Safety Car, want Esteban Ocon was tegen de Racing Bull van Liam Lawson aangereden. Lawson viel uit, terwijl Franco Colapinto niet eens van start was gegaan.

Bortoleto

Toen de VSC-periode voorbij was, schoof Gabriel Bortoleto in de muur. Hij kon zijn weg vervolgen, maar zijn achtervleugel was niet langer een achtervleugel. Hij parkeerde zijn wagen vervolgens naast de baan, wat voor een nieuwe gele vlag zorgde.

Het zorgde voor een tweede VSC-periode, en Piastri reed steeds dichter en dichter achter Verstappen. Bij de herstart opende Piastri de jacht, en de wedstrijdleiding gaf zelfs de DRS vrij. Verstappen liet Piastri erlangs en klaagde over zijn banden. Maar een bandenwissel naar slicks was ook niet handig, want de regen kwam eraan.

Norris laat Britse fans juichen

De regen kwam, en hard. Het water kwam met bakken uit de lucht, en de coureurs die een gokje hadden gewaagd met de slicks moesten terug wisselen naar de inters. Het zorgde voor teleurstelling bij Russell, maar de aanwezige fans hadden er nauwelijks aandacht voor.

Hun grote held Lando Norris haalde namelijk Verstappen in, want de regerend wereldkampioen gleed door het gras. De vreugde was van korte duur, want de gehele top drie dook naar binnen. McLaren moest een double stack uitvoeren, en bij Norris ging de stop mis. Verstappen haalde hem hierdoor weer in, terwijl Piastri de leiding hield. Hij had zelfs een voorsprong van tien seconden op Verstappen en Norris.

Safety Car

Die voorsprong verdween, want de regen werd te heftig voor de wedstrijdleiding. De Safety Car werd de baan opgestuurd, en de coureurs trapten het rempedaal in. Voor Charles Leclerc kwam dit goed uit, want hij vloog op volle vaart door het gras.

De Safety Car leidde het veld voor een vrij lange periode. De regenwolken trokken weg, en de coureurs konden hun auto in deze omstandigheden leren kennen. Fernando Alonso vroeg zich af wat ze aan het doen waren, want zijn teamgenoot Lance Stroll leek een logischere strategie te hebben.

Zware crash van Hadjar

Bij de herstart behield Piastri zijn koppositie, terwijl Verstappen een klein gaatje naar sloeg naar Norris. Het maakte niet veel uit, want Bernd Mäylander mocht zijn Safety Car snel weer de baan opsturen. Isack Hadjar kon niets zien, en reed in Copse Corner vol tegen de Mercedes van Antonelli aan.

De Italiaan kon zijn weg vervolgen, maar Hadjar vloog zeer hard de muur in. Zijn Racing Bull-bolide was een soort wrak geworden, maar hij kon ongedeerd uitstappen. De stewards kondigden een onderzoek aan, en gaan na de race het incident onderzoeken. Antonelli gaf een paar rondjes later op.

Piastri zorgt voor controverse

Toen de Safety Car-periode ten einde kwam, zorgde Piastri voor de nodige controverse. De Australiër trapte uit het niets op de rem, en Verstappen haalde hem daardoor in. Woedend meldde Verstappen aan zijn team dat Piastri onverwachts remde.

Enkele bochten later had Verstappen geen grip meer, en spinde hij. Hij viel terug naar de tiende plaats, en de stewards openden een onderzoek naar Piastri. Ze grepen streng in, en gaven de Australiër een tijdstraf van tien seconden. Voor Verstappen maakte het niets uit, zijn race was veel moeilijker geworden.

Verstappen in de problemen

Bij McLaren zochten ze naar de juiste tactiek om met deze situatie om te gaan. Piastri kreeg te horen dat hij het gaspedaal moest intrappen, om een gat te creëren ten opzichte van nummer drie Stroll. Verstappen zat ondertussen vast in het middenveld en klaagde over het feit dat zijn auto enorm langzaam was.

Hülkenberg

In de laatste twintig rondjes van de race begon de baan op te drogen, en het spektakel nam alleen maar toe. De McLarens hadden bijna een halve minuut voorsprong op de overige coureurs, en de aandacht verschoof naar het duel voor de derde plaats.

Stroll probeerde zijn positie te verdedigen ten opzichte van Nico Hülkenberg. De Duitser debuteerde in 2010 in de Formule 1, maar stond nog nooit op het podium. Hij pakte de derde plek af van Stroll, maar zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kwam met de minuut dichterbij. De wedstrijdleiding gaf de DRS vrij, waardoor Hülkenberg moest vrezen voor zijn plekje.

Belangrijke pitstops

De vraag was: wanneer moesten de coureurs naar de slicks wisselen? Het begon op te drogen, en het leek erop dat er een moment zou komen waarop de inters niet meer zouden werken. Alonso gokte als eerste, waarna Russell hetzelfde deed. Het leek te vroeg te zijn, want Alonso verloor veel tijd en Russell spinde op hoge snelheid.

De slicks leken niet de juiste keuze te zijn, maar in de 42ste ronde doken de meeste coureurs toch naar binnen. Onder meer Verstappen en Hamilton maakten deze keuze. De top drie bleef doorrijden, maar kozen vlak daarna ook voor een pitstop. Piastri loste hierbij eindelijk zijn tijdstraf in.

Over waren spins, en de spanning stond er dan ook volop. Ook Verstappen ging van de baan en hij meldde woedend dat zijn auto onbestuurbaar was. In de laatste ronde wist Verstappen nog wel de vijfde plek af te snoepen van Stroll.

Hülkenberg eindelijk op het podium

Voor even speelde Verstappen niet de hoofdrol in de Formule 1. Norris liet zijn landgenoten juichen, maar het was zeker niet het mooiste verhaal van de dag. De held van de race was Nico Hülkenberg. Na vijftien jaar zonder F1-podium lukte het de Hulk eindelijk. Hij nam afstand van het pijnlijk etiket van 'niet goed genoeg'. Een prachtige prestatie voor de Duitser, en een enorme verrassing voor Sauber.