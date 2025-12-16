user icon
Verstappen lacht om mislopen wereldtitel: "Je bent zwanger, of niet!"

Verstappen lacht om mislopen wereldtitel: "Je bent zwanger, of niet!"

Max Verstappen liep dit jaar op een haar na de wereldtitel mis in de Formule 1. Hij kwam uiteindelijk twee punten te kort om de titel van Lando Norris af te pakken. Verstappen ligt er niet wakker van, en stelt grappend dat je ook niet half zwanger kan zijn.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. Hij werd race op race verslagen door McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri, en zag tot overmaat van ramp dat zijn eigen team Red Bull steeds verder en verder teruggleed. Het zorgde voor frustratie bij Verstappen, die een gooi wilde doen naar zijn vijfde wereldtitel.

In de tweede seizoenshelft kreeg Verstappen het echter voor elkaar om een spectaculaire ommekeer te bewerkstelligen. Hij eindigde in elke race op het podium, won meerdere Grands Prix en profiteerde van de problemen bij McLaren. Het zorgde ervoor dat hij tot en met de laatste race kans maakte op de wereldtitel. Hij won de Grand Prix van Abu Dhabi, maar kwam uiteindelijk twee punten te kort.

Is Verstappen teleurgesteld?

Het zorgt niet voor teleurstelling, zo legt hij uit in het eindejaarsinterview met Viaplay: "Ik denk dat we blij mogen zijn dat we mee hebben kunnen doen in het kampioenschap. We hebben ten eerste nooit aan de leiding gereden in het kampioenschap, en we hebben uiteindelijk zelf ook veel cadeautjes gegeven."

Heeft Verstappen geluk gehad?

Verstappen benadrukt dat hij veel geluk heeft gehad: "In Las Vegas win je de race, en McLaren is daar gediskwalificeerd. Anders zit je al helemaal niet in de wedstrijd. Daar hebben we natuurlijk ook van geprofiteerd. En dat het uiteindelijk twee punten zijn... Uiteindelijk maakt dat ook niet uit. Of het nu om één puntje gaat, een half punt of twintig punten..."

'Je bent niet half zwanger!'

Analist Mike Hezemans slingert Verstappen dan voor de voeten dat niet winnen, simpelweg betekent dat je niet wint. Hij ontlokt een grijns bij Verstappen, die direct met een antwoord komt: "Of je bent zwanger, of je bent niet zwanger! Je bent niet half zwanger!"

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

