Max Verstappen liep dit jaar op een haar na de wereldtitel mis in de Formule 1. Hij kwam uiteindelijk twee punten te kort om de titel van Lando Norris af te pakken. Verstappen ligt er niet wakker van, en stelt grappend dat je ook niet half zwanger kan zijn.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. Hij werd race op race verslagen door McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri, en zag tot overmaat van ramp dat zijn eigen team Red Bull steeds verder en verder teruggleed. Het zorgde voor frustratie bij Verstappen, die een gooi wilde doen naar zijn vijfde wereldtitel.

In de tweede seizoenshelft kreeg Verstappen het echter voor elkaar om een spectaculaire ommekeer te bewerkstelligen. Hij eindigde in elke race op het podium, won meerdere Grands Prix en profiteerde van de problemen bij McLaren. Het zorgde ervoor dat hij tot en met de laatste race kans maakte op de wereldtitel. Hij won de Grand Prix van Abu Dhabi, maar kwam uiteindelijk twee punten te kort.

Is Verstappen teleurgesteld?

Het zorgt niet voor teleurstelling, zo legt hij uit in het eindejaarsinterview met Viaplay: "Ik denk dat we blij mogen zijn dat we mee hebben kunnen doen in het kampioenschap. We hebben ten eerste nooit aan de leiding gereden in het kampioenschap, en we hebben uiteindelijk zelf ook veel cadeautjes gegeven."

Heeft Verstappen geluk gehad?

Verstappen benadrukt dat hij veel geluk heeft gehad: "In Las Vegas win je de race, en McLaren is daar gediskwalificeerd. Anders zit je al helemaal niet in de wedstrijd. Daar hebben we natuurlijk ook van geprofiteerd. En dat het uiteindelijk twee punten zijn... Uiteindelijk maakt dat ook niet uit. Of het nu om één puntje gaat, een half punt of twintig punten..."

'Je bent niet half zwanger!'

Analist Mike Hezemans slingert Verstappen dan voor de voeten dat niet winnen, simpelweg betekent dat je niet wint. Hij ontlokt een grijns bij Verstappen, die direct met een antwoord komt: "Of je bent zwanger, of je bent niet zwanger! Je bent niet half zwanger!"