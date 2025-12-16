user icon
Vaderschap heeft ander mens gemaakt van Verstappen

Vaderschap heeft ander mens gemaakt van Verstappen

Max Verstappen heeft een bijzonder seizoen achter de rug. Hij vocht zich terug in de titelstrijd, nam Red Bull bij de hand en hij werd voor het eerst vader. De geboorte van dochter Lily heeft Verstappen als mens veranderd, en de Formule 1 staat niet langer op één.

Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet maakten eind vorig jaar bekend dat ze in verwachting waren van hun eerste kindje samen. Verstappen sloeg dit voorjaar de mediadag van de Grand Prix van Miami over vanwege de geboorte van dochter Lily. Als kersverse vader meldde Verstappen zich daarna in de paddock, en voor hem veranderde het leven vanaf dit moment.

Verstappen maakte daarna een rustigere indruk, en leek zich minder druk te maken over de situatie op de baan. Na de races stapte hij direct in het vliegtuig naar huis, zodat hij tijd kon doorbrengen met zijn gezin.

Is Verstappen een ander persoon geworden?

In het eindejaarsinterview met Viaplay werd Verstappen gevraagd hoe hij is veranderd door het vaderschap. Hij laat doorschemeren dat de sport voor hem niet langer op nummer één staat: "Ik ben nu nog wat relaxter, denk ik. Het is belangrijker om tijd met familie te spenderen en daarbij ook zo lang mogelijk thuis te blijven. Het is zaak om te proberen je tijd beter in te delen."

Wat is het belangrijkste in het leven?

Voor Verstappen is zijn familie heel erg belangrijk: "Natuurlijk, resultaten zijn wel belangrijk in het leven, maar het allerbelangrijkste is dat je privé gelukkig bent... en dat je die kleine ziet opgroeien. Dat is leuk. Ik vind dat heel erg leuk."

Verstappen krijgt als uitsmijter de vraag of hij al veel luiers heeft verschoond sinds hij vader is. Lachend komt hij met een reactie: "Pfff, nou, gelukkig nog niet zoveel! Maar vanmorgen was er weer één, nou eh..."

Weinig vaders op de grid

Verstappen is één van de weinige vaders op de grid. Dit jaar was Nico Hülkenberg de enige andere coureur met een kind, terwijl de terugkerende Sergio Perez al jaren een trotse vader is. Recent gingen er ook geruchten rond over een vaderschap van Fernando Alonso.

Reacties (1)

Login om te reageren
  Pietje Bell

    Posts: 32.444

    " ... en daarbij ook zo lang mogelijk thuis te blijven. Het is zaak om te proberen
    je tijd beter in te delen."

    Voordat Lily geboren is kwam hij ook al altijd als allerlaatste aan op het circuit tijdens
    een race weekend. Heeft niets met zijn dochter te maken.
    Bovendien is hij nog nooit zoveel van huis weggeweest sinds Lily geboren is.


    Max Verstappen over het vaderschap.

    🍿Ge𝗺𝗮𝘅imaliseerd: in gesprek over 2025
    🗓️ 17 december te zien bij Viaplay

    www.instagram.com/p/DSS_feHDK-e/


    www.instagram.com/p/DSSq3s1D1KQ/

    • + 0
    • 16 dec 2025 - 09:56

