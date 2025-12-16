user icon
Verstappen geeft eerlijke mening over wisselvallige prestaties Red Bull

Verstappen geeft eerlijke mening over wisselvallige prestaties Red Bull

Max Verstappen greep afgelopen seizoen net naast de wereldtitel in de Formule 1. Hij vocht zich in de tweede seizoenshelft knap terug in de titelstrijd, en liet de McLarens zweten. Verstappen ziet het als een prachtige reis, maar vond het leuker toen hij nog kon domineren.

Verstappen veroverde in de afgelopen vier jaar de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander hoopte daar dit jaar een vijfde titel aan toe te voegen, maar al snel werd duidelijk dat de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri veel sneller waren. Voor Verstappen was het zaak om zo goed mogelijk te presteren, maar zijn Red Bull bleek lastig te besturen. Zijn achterstand groeide, en de titel leek onmogelijk te zijn.

Verstappen vocht zich in de tweede helft van het seizoen knap terug. De Red Bull-coureur pakte een podiumplek in Zandvoort, en kwam daarna in elke race over de streep in de top drie. Hij wist meerdere races te winnen, profiteerde van de problemen van McLaren en kwam uiteindelijk twee WK-punten te kort om Norris van de titel te houden.

Was dit leuker dan een dominant seizoen?

De fans smulden van Verstappens comeback, maar de Nederlander kijkt daar anders naar. In een interview met Formule 1 Magazine krijgt hij de vraag of dit leuker was dan bijvoorbeeld het dominante seizoen 2023: "Nee, totaal niet. 2023 was veel leuker. Er waren dit seizoen veel races die waardeloos waren. Maar dit soort golfbewegingen horen erbij in de Formule 1, dat weet je."

"Dat we de boel dit seizoen hebben weten om te draaien, geeft aan de ene kant natuurlijk wel voldoening en kun je in die zin misschien beschouwen als een prachtige reis. Aan de andere kant heeft het ook veel frustrerende momenten opgeleverd. Dus nee, geef mij maar 2023."

Haalde Verstappen voldoening uit zijn comeback?

Verstappen haalt er dan ook weinig voldoening uit: "Weet je, het gaat me niet om de voldoening. Ik weet dat ik het kan. Dat heb ik al laten zien. Het is ook niet zo dat het dit jaar meer uit mijn tenen moest komen of uit de tenen van het team dan in 2023 bijvoorbeeld. Dat is echt een misverstand. Toen ik 19 van de 22 races won heb ik namelijk ook altijd alles gegeven."

"Iedereen dacht dat het heel makkelijk was, omdat het er misschien makkelijk uitzag. Maar het zag er zo makkelijk uit, omdat ik altijd alles gaf en probeerde het maximale eruit te halen. Zoals ik dat dit seizoen ook heb geprobeerd. Alleen ja, de auto was dit seizoen gewoon minder. Maar de intensiteit van mij persoonlijk is altijd hetzelfde. De honger is en blijft er altijd."

Meer dan de helft van dit verhaal is al vele malen uitgekauwd. Dat eerste gedeelte over afgelopen seizoen lijkt wel een vast begin te worden van ieder artkel hier 😞

