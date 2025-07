De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Groot-Brittannië zit erop. Op het prachtige circuit van Silverstone werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. Achter hem ging de tweede tijd naar Oscar Piastri, terwijl Max Verstappen de top drie compleet maakte.

De derde en laatste vrije training ging vijf minuten later van start dan gepland. In het voorprogramma was er allerlei troep op de baan terechtgekomen, en de marshalls moesten dit nog opruimen. Voor de coureurs maakten het weinig uit. Veel van hen stonden nog rustig te praten in de pitbox, terwijl de enthousiaste Britse fans naar de camera bleven zwaaien.

Enthousiaste fans

Toen het licht op groen schoot, kwamen de Alpines en de Aston Martins direct de baan op. Het zorgde niet voor spektakel, maar de fans gingen daarna helemaal los. Thuisheld Lewis Hamilton was de baan opgekomen, en daarmee trapte hij het bal af.

Na een kwartiertje werd het namelijk echt druk op de baan. Topcoureurs Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri kwamen op hetzelfde moment naar buiten. Norris werd vanzelfsprekend hartstochtelijk toegejuicht, in het bijzonder door de fans op de 'Landostand'.

Verstappen

De McLarens zagen er in de eerste softrun niet heel snel uit. Max Verstappen en de Ferrari's stonden hier bovenaan. Verstappen had een teleurstellende vrijdag, maar in deze sessie zag het er allemaal iets beter uit. In zijn eerste run op de zachte band noteerde hij de tweede tijd, en in zijn tweede run leek hij sneller te gaan.

Hij kwam echter een Alpine tegen in de laatste sector waardoor hij geen snellere tijd wist neer te zetten. Verstappen stak sarcastisch een duimpje op, en was overduidelijk niet tevreden. Hij was ook niet blij met zijn remmen, en dat liet hij zijn team ook weten. Hij stelde dat het leek alsof hij rondreed met de handrem erop.

Regen?

Terwijl Verstappen meldde Charles Leclerc dat hij was regen was tegengekomen in bocht negen. Het lijkt erop dat het vandaag droog blijft, maar een buitje kan zomaar ontstaan. De teams zullen de weerradars goed in de gaten moeten houden. Leclerc had op dat moment de snelste tijd in handen.

Snelle McLarens

Dat hield echter niet lang stand, want McLaren stuurde Oscar Piastri en Lando Norris de baan op met setjes verse zachte banden onder hun auto. De twee papajacoureurs trapten het gas in, en waren veel sneller dan de concurrentie. Ze deelden een flinke dreun uit, maar de concurrentie zat ook niet stil.

Verstappen en Ferrari's dagen McLaren uit

Verstappen ging namelijk voor nog een run op de zachte banden. In de eerste sector noteerde hij een paarse tijd, in de tweede sector ging hij nog steeds sneller dan de McLarens en dat resulteerde in een tijd die net iets langzamer was dan die van Piastri. Het gaf de burger moed, want hij liet zien dat de McLarens niet onverslaanbaar zijn. Het zorgde voor een iets opgewektere blik bij vader Jos in de pitbox.

Verstappen werd daarna teruggedrongen naar de derde plaats. Ook Leclerc trapte namelijk nog het gas in, en de Monegask was net iets sneller dan Piastri. De Ferrari's zagen er over het algemeen snel uit, want Hamilton ging zeer snel. Zijn rondje werd echter afgebroken door een rode vlag, omdat er wat bodywork op de baan lag. Het onderdeel was afkomstig van de Haas van Oliver Bearman.

Crashes

Met nog een paar minuutjes te gaan ging de training weer van start. Vrijwel alle coureurs kwamen direct de baan op, maar ze kregen niet de kans om hun tijden te verbeteren. Gabriel Bortoleto spinde op een snel gedeelte van de baan. Hij knalde door het gras, brak zijn voorwielophanging en zorgde voor een nieuwe rode vlag.

De overige coureurs gingen snel terug naar de pits, maar daar ging het weer fout. Oliver Bearman maakte een remfout, en spinde. Hij beschadigde zijn muur waardoor de pit entry vol lag met troep. Het was een vreemd einde van de sessie.