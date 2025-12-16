user icon
Steun voor Verstappen: "Auto is niet voor hem gemaakt"

Max Verstappen is al jaren overduidelijk de eerste coureur van het team van Red Bull Racing en sommige analisten zeggen zelfs dat het team de auto op de coureur afstemt. Volgens oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve is daar niets van waar. 

Verstappen heeft in zijn tijd bij Red Bull Racing al zes teamgenoten gehad en komend jaar start Isack Hadjar als de zevende teamgenoot. Er is dan ook geen een coureur die zo dichtbij de prestaties van Verstappen kwam. 

'De auto is niet afgestemd op Verstappen'

Veel critici zien een voordeel voor Verstappen in de Red Bull, maar dat klopt niet volgens Villeneuve, stelt hij in de High Performance Podcast: "Max denkt altijd aan racen en aan de auto. Hij weet wat hij nodig heeft. Het is nooit een vraag van onderstuur of overstuur. Nee, dat is zinloos. Dat is echt compleet zinloos. Soms moet je je rijstijl aanpassen om het probleem van de auto te begrijpen, zodat je het probleem kunt oplossen en weer terug kunt gaan naar je normale rijstijl."

'Er kunnen een miljoen redenen zijn waarom je onderstuur hebt. Je kunt halverwege de bocht onderstuur hebben omdat de achterkant niet stabiel is bij het ingaan van de bocht, zodat je niet kunt insturen en de snelheid niet kunt meenemen in de bocht. Daardoor kun je de voorkant niet belasten, waardoor je halverwege de bocht onderstuur krijgt", vertelt Villeneuve. 

"Dat zorgt ervoor dat de achterkant uitstapt bij het uitgaan van de bocht. Soms zeggen coureurs dan dat ze overstuur hebben bij het uitkomen van de bocht, maar dat is niet zo. Je hebt juist onderstuur in het midden van de bocht, en dat heb je weer omdat je overstuur hebt bij het ingaan van de bocht. Dat is waar het probleem begint."

Wat is dan wel de oorzaak?

Villeneuve denkt te weten waardoor andere Red Bull-coureurs niet zo snel vooruitgaan als Verstappen: "Coureurs hebben hier geen idee van. Ze begrijpen het niet. Deze coureurs zijn niet in staat om een auto te verbeteren, want ze proberen een probleem op te lossen dat niet bestaat." Verstappen heeft al zijn teamgenoten verslagen.

"Ze proberen hun eigen probleem op te lossen en maken de auto daardoor alleen maar slechter en slechter. Dan kunnen ze zelf een punt bereiken waarop ze twee of drie tienden sneller gaan omdat ze hun eigen probleem opgelost hebben, maar ze hebben de auto dan slechter gemaakt. Daardoor gaan beide coureurs uiteindelijk langzamer."

Verstappen weet volgens Villeneuve als geen ander hoe hij technische problemen moet interpreteren en oplossen, en dat verklaart waarom hij al zijn teamgenoten consequent heeft verslagen.

jd2000

Posts: 7.526

Fijn dat Sjaak die mythe ook nog even ontkracht.

  • 1
  • 16 dec 2025 - 10:12
  • jd2000

    Posts: 7.526

    Fijn dat Sjaak die mythe ook nog even ontkracht.

    • + 1
    • 16 dec 2025 - 10:12
    • NicoS

      Posts: 19.859

      Max is ook continu bezig met GP om de problemen duidelijk te maken, Brundle noemt dat zeuren, maar die weet niet beter….;)
      De beste censor in de auto hoort de coureur te zijn, alleen is de ene “censor” net wat gevoeliger dan de andere, waardoor de feetback beter is.

      • + 0
      • 16 dec 2025 - 10:22

