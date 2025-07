De tweede vrije training van het Britse raceweekend is een feit. Op het circuit van Silverstone werd de snelste tijd gereden door Lando Norris, terwijl de tweede tijd ging naar Charles Leclerc. Lewis Hamilton maakte de top drie compleet.

Onder aangename omstandigheden ging de tweede vrije training op het circuit van Silverstone van start. De meeste coureurs kozen ervoor om direct de baan op te gaan, terwijl Verstappen bij de starttijd nog zonder wielen in de pitbox stond. Vier minuten later verscheen hij echter ook op het circuit, en kon hij gaan jagen op een sterk resultaat.

De sessie begon voor Verstappen niet op een positieve manier. Zijn eerste rondetijden waren niet slecht, maar hij meldde op de boordradio dat zijn voorbanden niet reageerden bij de hoge snelheden. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda was ook weer op de baan te vinden, nadat hij in de eerste vrije training zijn auto had afgestaan aan toptalent Arvid Lindblad.

Wind vormt hindernis

De wind zorgde voor de nodige onprettige situaties tijdens deze training. Carlos Sainz spinde van de baan, en de Williams-coureur vroeg zich af of dit werd veroorzaakt door de opvallende windvlagen. De stewards waren overigens niet blij met de manier waarop hij de baan opreed, want een Sauber moest opletten om niet tegen de Williams aan te rijden.

Tijd voor snelle tijden

Na een halfuurtje kwamen de eerste coureurs op de zachte banden de baan op voor de snelle rondjes. Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell trapten het bal af, en ze waren direct vlot. De wind bleef echter voor problemen zorgen, en ook Nico Hülkenberg meldde zich op de boordradio om te klagen over dit probleem.

Lando Norris liet de fans op de overvolle tribunes daarna juichen. De McLaren-coureur noteerde de snelste tijd, en was veel sneller dan zijn concurrenten van Ferrari. Ook Max Verstappen kwam de baan op met een setje zachte banden onder zijn bolide.

Teleurstelling voor Verstappen

In zijn eerste softrun wist Verstappen geen mooie dingen te laten zien in zijn RB21. Hij moest 0,795 seconden toegeven op de tijd van Norris, en dat was op dat moment goed voor de achtste tijd. Het was een enorme teleurstelling voor Verstappen, die dit weekend hoopt te kunnen scoren.

Verstappen verbeterde zich in zijn tweede run, en was nu iets minder dan een halve seconde langzamer dan Norris. Het was goed voor de vijfde tijd, maar het was niet iets waar hij tevreden mee was. Verstappens teamgenoot Tsunoda bevond zich op dat moment op een teleurstellende vijftiende tijd. Hij ging in de slotfase van de training ook nog wijd.

Voor Verstappen was het een leerzame dag, maar geen sterke dag. De prestaties van de regerend wereldkampioen vielen tegen, en er is nog veel werk aan de winkel. Het weer zal er in de komende dagen anders uitzien, maar dat betekent niet dat Verstappen zich dan rijk kan rekenen. De Britse fans maken zich er niet druk over, want hun held Lando Norris was de snelste coureur in deze sessie.