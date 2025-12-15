user icon
icon

Marko haalt hard uit naar Red Bull: "Bericht vol nonsens"

Marko haalt hard uit naar Red Bull: "Bericht vol nonsens"

Helmut Marko kondigde vorige week zijn vertrek bij het team van Red Bull Racing aan. De Oostenrijker heeft besloten om met pensioen te gaan, maar de reden hiervoor is onduidelijk. Marko omschrijft de redenen die werden genoemd in het persbericht van Red Bull als 'nonsens'.

Marko liet na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi al doorschemeren dat hij er na twintig jaar mee wilde stoppen. Het was een verrassing voor velen, want Marko leek onvermoeibaar te zijn en beschikte bovendien over een contract dat liep tot en met 2026. Twee dagen na de seizoensfinale bevestigde Red Bull het vertrek van Marko, en ze bedankten hem in een uitgebreid persbericht.

In het persbericht van Red Bull werd gesteld dat het mislopen van de wereldtitel met Max Verstappen een belangrijke rol speelde bij Marko's vertrek. In Abu Dhabi won Verstappen de race, maar hij kwam uiteindelijk twee puntjes te kort om Lando Norris van de titel te houden.

'Bericht vol met nonsens'

In een interview met De Limburger werd Marko gevraagd naar de reden voor zijn vertrek, en die lijkt anders te zijn dan Red Bull beweerde: "Ik wil niet te veel in detail treden, maar dat persbericht vol nonsens heb ik niet gelezen. Laat ik zeggen dat er in korte tijd veel is veranderd bij het team. Je denkt mensen goed te kennen, maar dat blijkt dan uiteindelijk niet zo te zijn..."

"Nee, meer zeg ik er echt niet over. En die vijfde titel had geen verandering gemaakt hoor. Het was voor mij de ultieme droom om er vijf op een rij van te maken met Max, de allerbeste coureur die we ooit hebben gehad. Maar het mocht niet zo zijn, ook al had ik voor de laatste race goede hoop."

De machtsstrijd met Horner

Het was een zwaar jaar voor Red Bull en Marko, want ook teambaas Christian Horner vertrok. Het was geen geheim dat hij een machtsstrijd uitvocht met Marko: "Zo is het altijd in de media omschreven, maar het was niets persoonlijks. Samen met Didi Mateschitz heb ik in 2005 Red Bull Racing opgericht. We stelden Horner aan als teambaas, en ik was erbij als toezichthouder."

"De macht lag in principe altijd in Oostenrijk, wij bepaalden. Ik herinner me een feest in 2022 voorafgaand aan de Oostenrijkse Grand Prix. Didi was daar, maar niet in goede gezondheid. Christian kwam naar me toe, en zei: 'Die haalt het einde van het jaar niet.' Vanaf dat moment begon hij aan te pappen bij Chalerm Yoovidya. Toen Didi in dat jaar overleed, deed hij er alles aan om de boel over te nemen met de steun van Yoovidhya. Ik heb er namens Oostenrijk alles aan gedaan om dat te voorkomen."

HermanInDeZon

Posts: 450

Dit is het derde of vierde bericht met Marko uitspraken in een paar dagen hier?

En met elk bericht heb ik er meer begrip voor waarom Red Bull het niet verstandig vond met Marko door te gaan en hem meer en meer als een liability ipv een meerwaarde begon te zien

  • 2
  • 15 dec 2025 - 07:48
  • BoerTeun

    Posts: 1.521

    "dat persbericht vol nonsens heb ik niet gelezen" maar hoe weet je dan dat het een persbericht vol nonsens was?
    Marko moet lekker gaan relaxen en zich niet laten verleiden om allerlei uitspraken te doen die door allerlei geweldige journalisten tot nonsens gekneed worden.

    • + 0
    • 15 dec 2025 - 07:41
  • HermanInDeZon

    Posts: 451

    Dit is het derde of vierde bericht met Marko uitspraken in een paar dagen hier?

    En met elk bericht heb ik er meer begrip voor waarom Red Bull het niet verstandig vond met Marko door te gaan en hem meer en meer als een liability ipv een meerwaarde begon te zien

    • + 2
    • 15 dec 2025 - 07:48
  • Supa

    Posts: 2.651

    Horner en Marko eruit binnen zes maanden!

    • + 0
    • 15 dec 2025 - 08:01
    • Knalpijp

      Posts: 2.273

      Ja en Max is de volgende, daarna stopt Red Bull met F1.

      • + 0
      • 15 dec 2025 - 08:41
  • Joeppp

    Posts: 8.182

    Ik rkijg het gevoel dat Marko de komende 20 jaar de Johan Derksen van de Formule1 gaat worden.

    • + 0
    • 15 dec 2025 - 09:13

