George Russell kwalificeerde zich vandaag als tweede in Bahrein. De Brit reed een goede sessie, maar zijn team Mercedes maakte een flinke fout na de rode vlag in Q2. Dat levert Russell nu een gridstraf op van één positie, en dat geldt ook voor zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli.

Het tweede gedeelte van de kwalificatie werd vandaag stilgelegd na een crash van Esteban Ocon. Toen de brokstukken waren opgeruimd, gaf de FIA aan dat ze onder voorbehoud een tijd hadden aangewezen voor de herstart. Mercedes stuurde hun coureurs toen al de baan op, en dat was opmerkelijk. Er was immers nog geen officiële starttijd afgegeven door de FIA. Mercedes mocht zich dan ook melden bij de stewards.

Gridstraffen

Opvallend genoeg resulteert dit niet in een straf voor Mercedes, maar voor de coureurs. Andrew Shovlin gaf namens Mercedes aan dat hij de instructie gaf om de auto's vast de pitlane in te sturen. Hij gaf toe dat hij het bericht van de stewards verkeerd had begrepen, maar dat ze hier geen sportief voordeel uit hebben gehaald. De stewards zagen dat de sportief directeur van Mercedes dit weekend afwezig is, maar dat heeft geen invloed op de beslissing.

Geen boete

De Single Seater Sporting Director van de FIA gaf bij de stewards aan dat dit wel een sportief voordeel kan zijn voor een team. De stewards zijn het hier mee eens, en daarom hebben ze besloten om Russell en Antonelli een gridstraf van één positie te geven. De Sporting Director van de FIA gaf bij de stewards aan dat een sportieve straf het beste was, en dat een boete niet op de plaats zou zijn.

De stewards gingen hier dus in mee. Ze gaven wel aan dat het een foutje was van Shovlin en Mercedes, en dat er geen kwaad in de zin was. In de toekomst kunnen de straffen voor dit vergrijp wel zwaarder worden.