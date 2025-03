De dag in Shanghai is voor Charles Leclerc geëindigd in een nachtmerrie. De Monegask kwam als vijfde over de streep, maar die positie is hij verloren. Hij moest zich bij de stewards melden, omdat zijn auto onder het minimumgewicht was. Dit heeft hem een diskwalificatie opgeleverd. Ook Lewis Hamilton is gediskwalificeerd.

Leclerc reed vandaag een aardige race in China. Op het Shanghai International Circuit raakte hij bij de start de auto van zijn teamgenoot Lewis Hamilton, waardoor hij zijn wing end plate verloor. Hij kon gewoon doorrijden, en koos uiteindelijk voor een eenstopper waarbij hij zijn voorvleugel niet wisselde. Na afloop bleek dat zijn auto een kilo onder het gewicht was, en dat levert hem nu een probleem op.

799 kilo

Hij is gediskwalificeerd, en daar hadden de stewards geen uitgebreid overleg voor nodig. Zijn auto voldeed niet meer aan de technische regels, en dat betekent dat hij uit de uitslag van de Grand Prix wordt geschrapt. De stewards hebben besloten dat hij uit de uitslag moet worden geschrapt. De auto bleek na nader onderzoek 799 kilo te wegen, en dat is te licht. Daarom konden ze niets anders doen dan Leclerc uit de uitslag schrappen. Voor hem komt daarmee het weekend dus op een pijnlijke manier te einde.

Geen nader onderzoek

De stewards laten weten dat er tijdens de hearing geen tegenbewijzen werd aangedragen om de diskwalificatie aan te vechten. Bij Ferrari hebben ze toegegeven dat de auto simpelweg te licht was. De stewards stellen dat er geen omstandigheden zijn gevonden waaruit kan blijken dat Ferrari met opzet de auto te licht heeft gemaakt. Dat betekent dus dat er geen extra zware straf komt voor de renstal uit Maranello. Ze hebben hierdoor een rampzalig weekend, want ze verliezen kostbare punten. Dit kan ze later in het seizoen nog problemen gaan opleveren als ze willen vechten om de titel.

Bodemplaat

Ferrari moest zich ook bij de stewards melden voor Lewis Hamilton. Uit de technische keuring bleek dat de bodemplaat van zijn auto te ver was afgesleten. Dit zorgde ervoor dat Ferrari moest vrezen voor een dubbele diskwalificatie, en die nachtmerrie kwam uit. De stewards konden niets anders doen dan Hamilton uit de uitslag schrappen, en dat is nu dan ook gebeurd.

Geen opzet

Uit het document van de stewards blijkt dat de vloer van Hamilton op drie punten is gemeten. Daar kwam uit dat de bodemplaat op deze punten 8,6, 8,6 en 8,5 millimeter dik was. Er geldt een limiet van 9 millimeter voor de bodemplaten, en daar zaten ze dus onder. De teamvertegenwoordiger van Ferrari gaf tijdens het verhoor aan dat de metingen van de FIA correct zijn. De stewards concluderen dat het gaat om een echte fout, en dat er geen opzet in het spel was.