Sainz verwacht geen wonderen van Williams

Het team van Williams maakte veel indruk tijdens de testweek in Bahrein. Ze waren zeer snel, en sommige mensen denken dat ze dit jaar kunnen verrassen. Volgens Carlos Sainz is dit onzin, en hij denkt niet dat hij dit jaar om de podiumplekken kan meevechten.

Williams beschikt dit jaar met Sainz en Alexander Albon over twee sterke coureurs. Sainz kwam over van Ferrari, en hij maakte een aardige indruk tijdens de wintertest. Hij kon veel rondjes rijden, en hij noteerde zelfs de snelste rondetijd van de hele week. Het gaf de burger moed, en veel mensen denken dat Williams de verrassing van het jaar kan worden. Mogelijk kunnen ze de vier topteams gaan uitdagen.

Geen geloof in podiums

Sainz zelf tempert de verwachtingen. De Spanjaard vindt dit nergens over gaan, zo legt hij uit aan zijn landgenoten van Marca: "Ik weet zeker dat je me dit jaar niet op het podium of in de top vijf zal zien. Dus raakt niet al te gemotiveerd." Dat betekent echter niet dat Sainz zich niet op zijn plek voelt: "Weet wel dat ik niet naar Williams ben gekomen om een beetje rond te hangen en mijn jaren uit te zitten, of om in het midden van de grid te blijven zitten. Als er één reden is dat ik naar Williams ben gekomen, dan is dat om dit team vooruit te helpen en ik hoop dat ik dat kan doen."

Het grote doel van Williams

Sainz denkt dat hij en Williams op deze manier laten zien dat ze er voor willen gaan. De Spanjaard blijft realistisch, en hij heeft dan ook een duidelijk antwoord op de vraag wat hij als doel ziet: "Punten." Het is een logisch antwoord, waar hij even later over verder gaat: "Ik denk dat punten scoren ons doel moet zijn aan het begin van het seizoen. Ik zei het al bij de presentatie van de auto, en ik denk dat iets anders te veel gevraagd is."