Hoe snel is testsensatie Williams echt?

Op het circuit van Sakhir in Bahrein werd afgelopen de testweek afgewerkt. Tijdens de testdagen zeggen de rondetijden niet zoveel. Toch wordt er wel gekeken naar de tijden, en dat stemt het team van Williams tevreden. De Britse renstal kwam namelijk zeer goed voor de dag.

Met Alexander Albon en Carlos Sainz beschikt Williams dit jaar over twee hoog aangeschreven coureurs. Het tweetal zorgt voor veel positiviteit, en de testweek heeft alleen maar voor nog meer goede gevoelens gezorgd. Ze werkten in totaal 395 rondjes af in Bahrein, maar dat was niet het enige.

De tijd die Carlos Sainz op de tweede testdag noteerde, was de snelste tijd van de week. Met zijn ronde van 1:29.348 was hij nipt sneller dan de tijd die Lewis Hamilton in zijn Ferrari noteerde op dezelfde dag. Weinig mensen hadden verwacht dat Williams de snelste ronde zou rijden, en het leek wel alsof ze het weinig moeite kostte.

Sneller dan in 2024

Op het gebied van de rondetijden was er nog een andere statistiek die Williams tevreden zal stellen. De tijd van Sainz op de tweede testdag was namelijk 0,873 seconden sneller dan de snelste tijd van een Williams-coureur in de kwalificatie in Bahrein in 2024. Verder was alleen ook het team van Alpine sneller dan in de kwalificatie van 2024.

Wat zeggen deze cijfers?

De vraag is nu wat deze cijfers zeggen. Betekent dit dat Williams en Alpine dit jaar de toon gaan zetten in de Formule 1? Waarschijnlijk niet. Niet elk team heeft zich immers gefocust op het rijden van snelle rondetijden, en veel teams willen de concurrentie niet wijzer maken dan ze al zijn. McLaren en Red Bull waren tijdens de testweek ruim 0,300 seconden langzamer dan in de kwalificatie van vorig jaar, maar dat betekent niet dat ze zijn teruggevallen.

Even in de schijnwerpers

Beide teams lijken ten opzichte van vorig jaar stappen te hebben gezet. McLaren wordt door veel mensen gezien als de favoriet, terwijl Red Bull de problemen van vorig jaar lijkt te hebben opgelost. De snelle tijd van Williams laat zien dat ze snelheid hebben, maar het betekent niet automatisch dat ze om de zeges gaan vechten. De Britse renstal heeft overduidelijk stappen gezet, maar de tijden tijdens een testweek zeggen niet veel. Het is lastig om te zeggen wie waar staat, maar het neemt niet weg dat Williams nu even in de schijnwerpers staat. Dat is ook wat waard.