McLaren vreest voor snelheid van Williams

Het team van Williams heeft een goede testweek achter de rug. Ze waren veelvuldig in beeld, en Carlos Sainz reed zelfs de snelste tijd van de week. Williams maakte zoveel indruk, dat ze bij McLaren nu zelfs ernstig rekening houden met het team uit Grove.

Williams-coureur Alexander Albon en Carlos Sainz waren afgelopen week veelvuldig bovenaan de tijdenlijsten te vinden. De tijd van Sainz op donderdag bleek achteraf zelfs de snelste tijd van de testweek te zijn. Het is algemeen bekend dat rondetijden weinig zeggen tijdens testdagen, maar het geeft de burger wel moed. Bij Williams verlieten ze Bahrein dan ook met een rechte rug en een trots gevoel.

Erg competitief

Ook de andere teams zagen de sterke tijden van Williams. Bij McLaren zijn ze onder de indruk, en teambaas Andrea Stella ziet Williams al als een concurrent. Stella legt zijn mening uit in gesprek met de internationale media: "Als we het over snelheid over één ronde hebben, dan vond ik Williams, naast de gebruikelijke top vier, heel erg competitief. Dat ligt voor de hand, want ik weet zeker dat iedereen de data heeft kunnen zien. We hebben allemaal dezelfde gegevens in handen."

Interessante prestaties

Stella denkt dan ook dat Williams nog een rol kan gaan spelen in het seizoen. De teambaas van McLaren steekt zijn respect voor Williams niet onder stoelen of banken als hij zijn verhaal vervolgt: "Het is interessant om te zien dat Williams erg sterk was in de tweede sector. Daar moet je voldoende kunnen remmen en accelereren, maar er liggen ook een paar bochten van middelhoge snelheid. Op dat gebied heeft Williams zich zeker verbeterd." Stella deelt complimenten uit, maar zijn eigen team ontving ook mooie woorden. Veel mensen zien McLaren immers al de grote favoriet, ze hebben dan ook een foutloze testweek in Bahrein achter de rug.