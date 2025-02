Testupdate 4: Sainz maakt indruk, Ferrari oogt opvallend sterk

De tweede testdag in Bahrein is een feit. Op het circuit van Sakhir werd vandaag de snelste tijd genoteerd door Carlos Sainz. De tweede tijd werd vandaag neergezet door Lewis Hamilton. Op deze redelijk regenachtige dag werd de top drie compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Na een regenachtige ochtend was het voor de teams belangrijk om vandaag veel meters te kunnen maken. Veel teams deden dat ook, en aan het begin van de dag kwamen veel van hen direct de baan op. De regen was echter nog niet verdwenen, want er waren weer veel druppels te zien op de lenzen van de camera's. Dat hield de coureurs niet tegen om er vol voor te gaan. Carlos Sainz reed een zeer snelle tijd, en dat gaf Williams een goed gevoel.

Leclerc & Norris

De Spanjaard mocht vandaag de hele dag rijden voor Williams, iets wat Liam Lawson ook deed voor Red Bull. Verder kozen alle andere teams ervoor om hun coureurs te wisselen. Dit zorgde ervoor dat onder meer Lando Norris en Charles Leclerc in de middag de baan opkwamen. Leclerc kende een goede middag waarin hij een race-simulatie afwerkte. Ook bij het team van Haas waren ze druk bezig met het rijden van rondjes. Oliver Bearman was bijna de hele dag op de baan te vinden in zijn eerste testweek als officiële Formule 1-coureur.

Magische grens

Voor Leclerc was het niet een volledig foutloze dag. De Monegask spinde een keertje, maar dat leverde hem geen grote schade op. Hij was niet de enige met wat probleempjes, want ook Mercedes-jongeling Andrea Kimi Antonelli had een paar uitstapjes. Verder was het een redelijk probleemloze dag voor de veelbesproken Italiaan. De kilometervreter van de dag was Sainz, die als eerste de magische grens van honderd rondjes doorbrak. Net als Sainz reed Lawson de hele dag, maar hij reed beduidend minder rondjes dan de Spanjaard. Het was de laatste testdag van Lawson, want morgen mag Max Verstappen de hele dag in actie komen.