Uitslag kwalificatie Las Vegas: Machtige Leclerc pakt pole en verlaat Sainz en Verstappen

De kwalificatie op het bizarre circuit in de straten van Las Vegas is alweer een feit. In het centrum van de gokstad werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc . Hij zag dat Carlos Sainz achter hem de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door niemand minder dan Max Verstappen.

Q1

Het was direct druk bij de start van het eerste kwalificatiegedeelte in Las Vegas. Onder aanvoering van Kevin Magnussen kwamen vrijwel alle coureurs de baan op. Max Verstappen kwam na drie minuten naar buiten en daarna kwam niemand eigenlijk meer naar binnen. Het was droog in Vegas, maar op de baan regende het snelle tijden.

Coureurs bleven zich verbeteren en dat zorgde ervoor dat verrassende namen zichzelf terugvonden aan de bovenkant van de tijdenlijst. Onder meer Logan Sargeant maakte indruk. Aangezien iedereen op jacht was naar een goede ronde, was het dringen geblazen. Aan het einde van de Strip was het een soort file en toen Esteban Ocon in zijn spiegels keek in bocht 1, reed Max Verstappen ineens naast hem. De Fransman viel af en dat gold ook voor de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Ook Guanyu Zhou en Yuki Tsunoda vielen af.

Q2

Onder aanvoering van de Aston Martins ging het tweede gedeelte van de kwalificatie van start. Het was direct weer druk en iedereen zocht naar grip en een goede ronde. Met nog maar twee minuten te gaan kwam Sergio Perez de pitlane in rijden, maar het was nog maar de vraag of zijn tijd snel genoeg was. Terwijl de seconden wegtikten, viel Perez steeds verder terug. Hij viel op pijnlijke wijze af en hij zal morgen een inhaalrace moeten gaan rijden. Dat geldt ook voor Lewis Hamilton, want de zevenvoudig wereldkampioen ging ook de mist in. Ook Nico Hülkenberg, Lance Stroll en Daniel Ricciardo vielen af.

Q3

De verschillen in de eerste twee sessies waren klein en dat betekende dat men zich kon voorbereiden op een spannend slot van de kwalificatie. Kevin Magnussen kwam als eerste de baan op en eigenlijk kwam iedereen daarna gelijk de baan op. De verschillen waren zeer klein, maar ook de temperatuur en de grip speelde een belangrijke rol. Verstappen kon daardoor niet meedoen, maar Leclerc deed dat wel. De Monegask trapte het gas in en dat leverde hem de pole op.

