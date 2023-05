Uitslag Grand Prix van Monaco: Verstappen rijdt onbedreigd naar de zege in de regen

De Grand Prix van Monaco zit er alweer op. In de straten van het ministaatje werd er weer flink gestreden en ging de zege uiteindelijk naar Max Verstappen . Hij hield Fernando Alonso ver achter zich, hij kwam als tweede over de streep. De top drie werd compleet gemaakt door niemand minder dan Esteban Ocon.

Bij de start van de race scheen er nog een zonnetje in Monaco. Verstappen kwam goed weg en had geen moeite met Fernando Alonso. De Spanjaard moest zelfs over zijn schouder kijken, want Ocon kwam zeer goed weg. De Franse Alpine-coureur hield zijn hoofd koel en verdedigde daarna vooral zijn positie ten opzichte van Lewis Hamilton en eerst Carlos Sainz.

Incidentjes

Sainz zette de druk er vol op in de openingsfase van de Grand Prix. De Spaanse Ferrari-coureur wilde Ocon voorbij steken, maar hij kreeg het niet voor elkaar. Hij probeerde van alles, maar bij het uitkomen van de tunnel reed hij tegen de achterzijde van de Alpine aan. Hij beschadigde zijn voorvleugel en leek de pitlane op te moeten zoeken. Hij bleef echter doorgaan en was daarna niet tevreden met de strategische keuzes van zijn werkgever Ferrari.

Ondertussen maakte Lance Stroll veel brokken. De Canadees was, buiten zijn schuld, betrokken bij wat chaos in de hairpin en raakte daarna meerdere keren een andere coureur. Hij was even later dan ook de eerste uitvaller van de dag in de straten van Monaco. Ondertussen bleven veel coureurs op de baan, een pitstop leek niet aan de orde. De reden hiervoor was vrij simpel, er hing veel regen in de lucht.

Regen

Rond de vijftigste ronde begon het te regenen en begon de chaos. Verstappen raakte de muur, Alonso werd naar binnen gehaald voor een nieuw setje slicks en Stroll viel uit. Ook bij Ferrari ging het helemaal mis en de coureurs glibberden rond waardoor ze elke kans op een goed resultaat verspeelden. Alonso moest ook wisselen naar de inters en daardoor kon hij de aanval op Verstappen niet meer openen.

Ocon

Ondertussen ontving George Russell een tijdstraf omdat hij na een spin de fout in ging. Hij reed zonder te kijken de baan weer op en knalde op de aanstormende Red Bull van Sergio Perez. De Mexicaan kon zijn weg vervolgen en wonder boven wonder gold hetzelfde voor Russell. Ondanks zijn tijdstraf viel hij niet terug. De grootste verrassing van de dag was echter Ocon, hij hield het hoofd koel en pakte zijn eerste podiumplek van het jaar.