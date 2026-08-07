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F1Grand Prix van Monaco 2023

Grand Prix van Monaco 2023
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  • Camera-
  • Fotogrootte4000x6000 px
  • Brandpuntsafstand-
  • Diafragma-
  • Sluitertijd-
  • Datum27 mei 2023

Formula One World Championship Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing receives the Pirelli Pole Position Award. 27.05.2023. Formula 1 World Championship, Rd 7, Monaco Grand Prix, Monte Carlo, Monaco, Qualifying Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Monaco Grand Prix - Qualifying Day - Monte Carlo, Monaco XPB Images Monaco Monte Carlo Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one May Monaco Monte Carlo Monte-Carlo Saturday 27 5 05 2023 Sprint Portrait uvip

  • Max Verstappen
  • Red Bull Racing
  • Pirelli
  • Michael May