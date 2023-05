Uitslag VT3 Monaco: Verstappen razendsnel, Hamilton crasht

De laatste vrije training van het Grand Prix-weekend in Monaco zit er ook weer op. In de straten van het ministaatje werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor Sergio Perez. De top drie werd in deze derde vrije training compleet gemaakt door Lance Stroll.

De derde vrije training begon op een zeer rustige wijze. De coureurs haastten zich niet en slechts een handjevol coureurs kwam direct de baan op. Lance Stroll was de eerste op de baan en het duurde eventjes voordat er meer actie kwam. Sergio Perez was na zes minuten de eerste topper op de baan, zijn teamgenoot Max Verstappen deed er 20 minuten over om de baan op te komen.

Op de baan waren er problemen voor Alpine-coureur Esteban Ocon. De Fransman viel stil in de tunnel, maar kon zijn weg wel weer vervolgen. Eenmaal in de pits, loste men het probleem op. In een later stadium viel ook Kevin Magnussen stil op het Monegaskische asfalt. De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car en de marshalls plaatsten de Haas achter de vangrails.

Red Bull

Verstappen reed in zijn eerste run direct de snelste tijd. De Red Bulls werden niet gezien als de favorieten, maar in de derde training pakte het team toch weer een 1-2tje. Het verschil was minimaal, Lance Stroll kwam namelijk heel erg dichtbij. Ook de teams van Mercedes en Ferrari zagen er zeer snel uit. Het zorgt ervoor dat men zich voorbereidt op een zeer spannende kwalificatie. Meerdere teams kunnen immers de felbegeerde pole pakken.

Hamilton

Lewis Hamilton had het ondertussen zwaar. De Brit hield zijn zwaar geupdatete Mercedes namelijk niet heel. Hij maakte een foutje bij Mirabeau en parkeerde zijn wagen met startnummer 44 in de vangrail. Op het eerste oog leek er niet veel schade te zijn, maar het team liet de Brit weten dat het toch niet helemaal in orde was. Hamilton stapte uit en bekeek vanaf de zijkant hoe zijn wagen werd opgeruimd. De sessie was toen al stilgelegd en werd ook niet meer hervat.