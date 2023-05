Uitslag kwalificatie Miami: Crashende Leclerc verpest sessie Verstappen, pole voor Perez

De kwalificatie voor de Grand Prix van Miami is ten einde gekomen. Op het circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens werd de pole position een prooi voor Sergio Perez. Hij deelt morgen de eerste startrij met Fernando Alonso. De top drie werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Q1

Op het bloedhete asfalt in Miami was het snel druk in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Alexander Albon trapte de sessie af waarna vrijwel iedereen volgde. De drukte op het circuit zorgde voor veel problemen. Lewis Hamilton raakte de muur nadat hij moest uitwijken voor een langzaam rijdende Kevin Magnussen. Even later overkwam Guanyu Zhou hetzelfde toen hij Carlos Sainz tegenkwam. De verschillen waren zeer klein waardoor beide Mercedessen zelfs eventjes moesten vrezen voor hun plekje. Verrassend genoeg viel Lance Stroll wel af. Ook Lando Norris, Yuki Tsunoda, Oscar Piastri en thuisrijder Logan Sargeant vielen af.

Q2

De Red Bulls namen in het tweede gedeelte van de kwalificatie geen enkel risico en kwamen direct de baan op. Veel andere coureurs kozen hun voorbeeld waarna opnieuw de verschillen klein waren. De teams in het middenveld waren vrijwel even snel en het team van Mercedes vond zichzelf ook terug in dat rijtje. Lewis Hamilton kende een rampzalige laatste run en viel tot zijn afgrijzen af in de sessie, George Russell ging met de hakken over de sloot door naar Q3. Naast Hamilton vielen ook Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Guanyu Zhou en Nyck de Vries af.

Q3

In het derde kwalificatiegedeelte begon het stevig te waaien. Meerdere coureurs berichtten hun teams van de windvlagen en goed opletten werd belangrijker dan ooit. Max Verstappen had een lastige eerste run, hij maakte een klein foutje waardoor hij zijn rondje moest afbreken. Ook Charles Leclerc ging de fout in waardoor een tweede run van levensbelang was. Sergio Perez had de snelste tijd in handen en ook hij wilde zich verbeteren. Leclerc verpestte het echter voor iedereen, hij maakte een fout en crashte. Verstappen kon zich niet verbeteren waardoor hij bleef steken op de negende plaats.