F1Grand Prix van Miami 2023

- Camera-
- Fotogrootte3461x5185 px
- Brandpuntsafstand-
- Diafragma-
- Sluitertijd-
- Datum6 mei 2023
Formula One World Championship
Carlos Sainz Jr (ESP) Ferrari SF-23.
06.05.2023. Formula 1 World Championship, Rd 5, Miami Grand Prix, Miami, Florida, USA, Qualifying Day.
- www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Coates / XPB Images
Motor Racing - Formula One World Championship - Miami Grand Prix - Qualifying Day - Miami, USA
XPB Images
Miami
USA
Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Miami International Autodrome May Miami Gardens Florida USA United States of America Saturday 06 6 05 5 2023 Practice Action Track Jnr Junior Jnr. Jr.