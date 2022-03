Uitslag Grand Prix van Saoedi-Arabië: Verstappen wint na heroïsch gevecht met Leclerc

De tweede Saoedische Grand Prix uit de geschiedenis van de Formule 1 is gewonnen door Max Verstappen. Achter hem kwam niemand minder dan Charles Leclerc als tweede over de streep. Achter deze twee heren kwam Carlos Sainz als derde over de finish op het pijlsnelle Jeddah Corniche Circuit.

Na enkele dramatische dagen voor de Formule 1 ging de race vandaag toch gewoon van start. Yuki Tsunoda kon al voor de race gaan douchen toen zijn AlphaTauri stil viel op weg naar de grid. Met 18 auto's op de grid ging de race van start en polesitter Sergio Perez was direct bij de les. De Mexicaanse Red Bull-coureur deelde de eerste slag uit en sloeg direct een gaatje naar Leclerc, Verstappen en Sainz.

Strategie

Leclerc hield de druk er echter op en gaf bij zijn team aan dat hij de tegenovergestelde strategie wilde doen dan Perez. Oftewel, als Perez zou pitten bleef Leclerc op de baan en andersom. In de zeventiende ronde dook de Mexicaan naar binnen en Leclerc bleef buiten. Het was een gouden gok want ineens waren er dubbele gele vlaggen in de derde sector. Nicholas Latifi had zijn Williams weer in de muur geparkeerd.

Perez

Leclerc, Verstappen en Sainz reageerden direct en wisselden allemaal naar de harde band. Perez kwam hierdoor als vierde op de baan terecht en was de grote verliezer. Lewis Hamilton was ondertussen bezig met een aardige inhaalrace en bleef buiten, hij was gestart op de harde band. Hij leek te profiteren en lag ineens op de zesde stek. Maar in de Formule 1 is een resultaat pas definitief zodra de vlag is gevallen.

Hamilton

Ineens waren er namelijk twee langzaam rijdende auto's op de baan. Fernando Alonso, die eerder een prachtig duel uitvocht met teammaat Esteban Ocon, reed langzaam en dat gold ook voor Daniel Ricciardo. Beide coureurs parkeerden hun wagen in de ingang van de pitstraat, waar Valtteri Bottas net zijn race had beëindigd. Hierdoor kwam er een Virtual Safety Car en werd de pitstraat gesloten. Hamilton had nu een probleem, hij moest immers nog een stop maken. Direct na het einde van de VSC kwam hij naar binnen en was zijn race verpest.

Duel

De aandacht van de wereld verschoof echter al snel naar de kop van het veld. Max Verstappen reed immers vlak achter zijn nieuwe rivaal Charles Leclerc. De Monegask verdedigde met hand en tand en zag Verstappen voorbij schieten. Leclerc gaf echter niet op en pakte de leidende positie direct weer terug. Het gat bleef klein en de twee pushte elkaar tot het gaatje. Beide coureurs verremden zich in de laatste bocht en Leclerc leek te profiteren.

Sportief

Verstappen geeft echter niet zomaar op. Hij ging in de laatste rondjes er nog eens goed voor zitten en hij greep de leiding weer terug. Op zijn staart reed echter Leclerc en de Monegask probeerde alles wat maar mogelijk was. Hij kwam er nog bijna langs maar er waren plotsklaps dubbele gele vlaggen in de eerste sector. Lance Stroll en Alexander Albon raakten elkaar en Leclerc kon geen aanval meer inzetten. Verstappen won en Leclerc toonde zijn sportieve kant op de radio en onder het podium.