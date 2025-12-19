user icon
Verstappen op de ski's in luxueus Oostenrijks oord

Verstappen op de ski's in luxueus Oostenrijks oord

Max Verstappen lijkt eindelijk aan zijn vakantie te zijn begonnen. Na een lang en slopend seizoen kroop hij deze week nog achter het stuur van een GT3-bolide, maar hij is nu geland in Oostenrijk. Voor hem en zijn familie begint de vakantie in de sneeuw.

Verstappen heeft een drukke periode achter de rug. Het Formule 1-seizoen werd begin deze maand afgesloten met een triple header in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi, waarna hij afreisde naar de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Na de jaarlijkse afsluiter met het team zegde Verstappen eind vorige week het FIA-gala in Tasjkent af vanwege ziekte, maar was hij een paar dagen later fit genoeg om weer in het vliegtuig te stappen.

Verstappen vloog naar Portugal, waar hij een GT3-test uitvoerde op het circuit van Estoril. Hij bestuurde er een Mercedes GT3-bolide, die volgend jaar waarschijnlijk zal worden gebruikt door zijn raceteam. Ook Verstappens Ferrari GT3 werd gespot op het Portugese circuit. Verstappen werkte hier een tweedaagse test af, waarna hij weer afreisde naar zijn woonplaats Monaco.

Innsbruck

De vakantie lijkt nu echt te zijn begonnen voor Verstappen. Hij vloog gisteren naar het Oostenrijkse Innsbruck, waar zijn privéjet door fans werd gespot op het vliegveld. De Nederlandse Red Bull-coureur lijkt hier een aantal dagen te gaan genieten van een skivakantie. Red Bull hield dat een aantal keren tegen, maar in de afgelopen jaren stond hij regelmatig op de lange latten.

Waar brengt Verstappen deze dagen door?

Vorig jaar was Verstappen aanwezig in het luxe skioord Lech, waar ook de koninklijke familie elke winter naar afreist voor een vakantie. Of Verstappen vanaf Innsbruck is doorgereisd naar Lech, is niet bekend. Wat wel vaststaat, is dat voor hem de vakantie ook is begonnen. De Nederlander zal zich volgende maand weer moeten melden bij Red Bull, aangezien het seizoen vroeg begint. Eind januari staat de eerste testweek in Barcelona op het programma, terwijl Red Bull de nieuwe auto op 15 januari presenteert in Detroit.

Korte vakantie

Verstappen zal dus niet lang kunnen blijven hangen in Oostenrijk, aangezien het om een korte winterstop gaat. Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat begin maart van start in Australië, en in de weken daarvoor staan er nog twee testweken in Bahrein op het programma.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.079

Maar nou weten we niet waar Max zijn kat heeft gelaten.....en zijn goudvis.

  • 2
  • 19 dec 2025 - 14:50
Reacties (13)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.080

    Maar nou weten we niet waar Max zijn kat heeft gelaten.....en zijn goudvis.

    • + 2
    • 19 dec 2025 - 14:50
    • Larry Perkins

      Posts: 62.195

      Goed nieuws, de goudvis is terecht!
      Die zit nu in de kat...

      • + 1
      • 19 dec 2025 - 16:27
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.080

      Ik maakte me echt zorgen hé.

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 16:31
    • Larry Perkins

      Posts: 62.195

      Nu is het nog de vraag waar de kat zit, misschien wel in het nauw en dat ie rare sprongen maakt...

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 16:34
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.080

      Kan zomaar zijn dattie in 'n boom zit en dat we hem eruit kijken.
      De muizen dansen nu op de tafel natuurlijk en hopen dat als we die kat uit de boom hebben gekeken we hem op het spek binden.

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 16:40
  • Pietje Bell

    Posts: 32.504

    Max vertelde dat zijn trainer Rupert 6 januari alweer in Monaco is en voor hem
    het seizoen dan weer gaat beginnen.

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 15:05
  • markos

    Posts: 949

    Geen helm??? Of is dit een oude foto? Nogal een jong koppie zo te zien.

    • + 2
    • 19 dec 2025 - 15:07
    • Larry Perkins

      Posts: 62.195

      Dit is zijn look-alike, dat Picnic-ventje van wat jaartjes terug...

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 15:33
    • Pietje Bell

      Posts: 32.504

      Dat was tijdens de Hahnenkamm Rennen in 2017 volgens een NOS artikel.

      NOS Sport•
      maandag 23 januari 2017

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 17:42
  • Bertrand Gachot

    Posts: 347

    Nou, fijn hoor. We hoeven ons in ieder geval tot de start van het nieuwe seizoen nergens zorgen over te maken: we worden keurig op de hoogte gehouden van élk niemendalletje van Max en zijn familie. Van welke sok hij aantrekt tot wie er op zondag de koffie inschenkt, niets ontsnapt aan onze collectieve aandacht. Lekker overzichtelijk ook, zo weten we precies waar we aan toe zijn. Racen is bijzaak, maar hé, prioriteiten. 🙃

    • + 1
    • 19 dec 2025 - 15:15
    • Larry Perkins

      Posts: 62.195

      Snap je punt @Bertrand, maar vind de meningen van onder andere Juan Pablow en Ralf nog wel een slag erger...

      • + 1
      • 19 dec 2025 - 15:41
  • Larry Perkins

    Posts: 62.195

    B R E A K I N G :

    Er komt een nieuw record voor Max Verstappen aan, Max wordt de eerste wereldkampioen na twee gebroken benen, zijn armen uit de kom, een polsbreuk en een bevroren piemel...

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 15:38
    • OfficialPradero

      Posts: 1.496

      Je zou denken dat met de opwarming van de aarde, dat friemeltje zo weer ontdooid is... :O

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 16:20

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

