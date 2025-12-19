Max Verstappen lijkt eindelijk aan zijn vakantie te zijn begonnen. Na een lang en slopend seizoen kroop hij deze week nog achter het stuur van een GT3-bolide, maar hij is nu geland in Oostenrijk. Voor hem en zijn familie begint de vakantie in de sneeuw.

Verstappen heeft een drukke periode achter de rug. Het Formule 1-seizoen werd begin deze maand afgesloten met een triple header in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi, waarna hij afreisde naar de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Na de jaarlijkse afsluiter met het team zegde Verstappen eind vorige week het FIA-gala in Tasjkent af vanwege ziekte, maar was hij een paar dagen later fit genoeg om weer in het vliegtuig te stappen.

Verstappen vloog naar Portugal, waar hij een GT3-test uitvoerde op het circuit van Estoril. Hij bestuurde er een Mercedes GT3-bolide, die volgend jaar waarschijnlijk zal worden gebruikt door zijn raceteam. Ook Verstappens Ferrari GT3 werd gespot op het Portugese circuit. Verstappen werkte hier een tweedaagse test af, waarna hij weer afreisde naar zijn woonplaats Monaco.

Innsbruck

De vakantie lijkt nu echt te zijn begonnen voor Verstappen. Hij vloog gisteren naar het Oostenrijkse Innsbruck, waar zijn privéjet door fans werd gespot op het vliegveld. De Nederlandse Red Bull-coureur lijkt hier een aantal dagen te gaan genieten van een skivakantie. Red Bull hield dat een aantal keren tegen, maar in de afgelopen jaren stond hij regelmatig op de lange latten.

Waar brengt Verstappen deze dagen door?

Vorig jaar was Verstappen aanwezig in het luxe skioord Lech, waar ook de koninklijke familie elke winter naar afreist voor een vakantie. Of Verstappen vanaf Innsbruck is doorgereisd naar Lech, is niet bekend. Wat wel vaststaat, is dat voor hem de vakantie ook is begonnen. De Nederlander zal zich volgende maand weer moeten melden bij Red Bull, aangezien het seizoen vroeg begint. Eind januari staat de eerste testweek in Barcelona op het programma, terwijl Red Bull de nieuwe auto op 15 januari presenteert in Detroit.

Korte vakantie

Verstappen zal dus niet lang kunnen blijven hangen in Oostenrijk, aangezien het om een korte winterstop gaat. Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat begin maart van start in Australië, en in de weken daarvoor staan er nog twee testweken in Bahrein op het programma.