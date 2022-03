Uitslag Grand Prix van Bahrein: Leclerc en Sainz zorgen voor 1-2, Verstappen valt uit door technische problemen in slotfase

De eerste Grand Prix van het jaar is gewonnen door niemand minder dan Charles Leclerc. Hij wist in Bahrein teammaat Carlos Sainz achter zich te houden, hij kwam als tweede over de finishlijn. Het podium op het Bahrain International Circuit werd compleet gemaakt door nummer drie Lewis Hamilton. Max Verstappen viel uit in de absolute slotfase na problemen.

Verstappen had een goede kans op een overwinning in de seizoensopener maar in de slotfase ging alles mis voor de Red Bull-ploeg. De regerend wereldkampioen meldde zich na zijn laatste pitstop gefrustreerd op de radio en hij klaagde over problemen. Het was onduidelijk wat er mis was maar het was wel duidelijk dat de problemen zéér groot waren. In de laatste rondjes kwam de safety car de baan op en vlak na de safety car-fase viel Verstappen stil. Tot overmaat van ramp viel daarna ook Perez stil na een spin.

Start

De race begon nog zeer goed voor de Nederlander. Hij kende een goede start maar datzelfde gold voor polesitter Charles Leclerc. De Monegask behield de leiding bij een start waar niet veel gebeurde. Valtteri Bottas viel terug na een rampzalige start en Esteban Ocon tikte Mick Schumacher aan. Leclerc behield de leiding en die gaf hij ook niet weg na de ,vroege, eerste pitstop-ronde.

Strategie

Daarna werd het publiek getrakteerd op een ouderwets rondje knokken. Verstappen en Leclerc duelleerden wiel-aan-wiel en de Nederlander kwam elke keer terug van ver. Het had echter geen nut want de slimme Leclerc hield zijn hoofd koel en greep de koppositie elke keer weer terug. Verstappen moest de witte vlag zwaaien en Red Bull rekende dan maar op hun strategisch vernuft.

Problemen

Alle plannetjes kregen daarna een vervolg omdat de safety car de baan op kwam. De AlphaTauri van Pierre Gasly vatte vlam en het veld schoof weer in elkaar. Nadat de gelapte auto's de safety car passeerden en weer aansloten werd het publiek getrakteerd op een sprint naar de finishlijn. Bij Verstappen sloeg de paniek toe, de problemen werden erger en erger. Bij de herstart probeerde hij het nog wel maar het mocht niet baten. Het zweet brak uit bij Red Bull want Verstappen verloor snelheid. De regerend wereldkampioen hobbelde als een slak de pits in en de teleurstelling was reusachtig. Alle hoop was gevestigd op Sergio Perez maar ook hier waren problemen. De Mexicaan spinde na problemen en de Oostenrijkers likken hun wonden.