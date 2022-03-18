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Uitslag VT2 Bahrein: Verstappen verslaat Ferrari's van Sainz en Leclerc met snelste tijd

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<b> Uitslag VT2 Bahrein: </b> Verstappen verslaat Ferrari's van Sainz en Leclerc met snelste tijd

Max Verstappen heeft de snelste tijd genoteerd in de tweede vrije training in Bahrein. Hij hield op het Bahrain International Circuit Charles Leclerc achter zich. Achter dit duo werd de derde tijd gereden door Carlos Sainz. Regerend wereldkampioen  Verstappen gaf zijn vijfde tijd uit de ochtendsessie dus een goed vervolg.

Comeback-kid Kevin Magnussen trapte de tweede vrije training af onder het kunstlicht van Bahrein. Al snel volgden er meer coureurs maar het bleef eventjes stil bij de topteams van Red Bull Racing en Ferrari. Hamilton begon de training zelfs op een stoeltje achterin de pitbox. Verstappen kwam na vijf minuten op de baan en hij liet gelijk even zien tot wat hij in staat is en hij noteerde de snelste tijd van de dag.

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Tsunoda

Ook Ferrari kwam weer goed voor de dag, zowel Sainz als Leclerc reden goede tijden. Leclerc gaf zelfs maar 0,087 toe op de snelste tijd van Verstappen. Wel belandde de Monegask tegen het einde van de sessie nog in een onhandige situatie. In bocht acht kon hij nog maar net de AlphaTauri van Yuki Tsunoda ontwijken. Het incident wordt onderzocht door de stewards en Tsunoda maakte het daarna nog bonter. De Japanner toucheerde in de absolute slotfase van de training ook nog eens de achterband van Lance Stroll.

Mercedes

Regerend constructeurskampioen Mercedes kende een aardige middag. Nieuwe man George Russell noteerde een vierde tijd en was slechts een fractie langzamer dan nummer drie Sainz. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton werd slechts negende en was meermaals klagend te horen op de boordradio. Eerst had hij flinke last van porpoising en daarna liet hij zijn team weten dat er wat remproblemen waren.

Haas

Het team van Haas lijkt een stap in de juiste richting te hebben gezet. Mick Schumacher kende een fantastische sessie en noteerde de achtste tijd. De teruggekeerde Magnussen sloot de sessie als tiende af. Hierdoor bevond Lewis Hamilton zich dus in een soort Haas-sandwich en dat zal de Amerikaanse ploeg tevreden stellen. Ook Valtteri Bottas kan zichzelf belonen met een goede kop koffie. De Fin had een rampzalige eerste training maar noteerde in zijn Alfa Romeo de zesde tijd in VT2.

McLaren

Bij McLaren lijkt men wel serieuze problemen te hebben. In de eerste training waren ze haast onzichtbaar en redelijk sloom. In de Bahreinse duisternis was het niet veel beter. Daniel Ricciardo moest vroegtijdig uitstappen omdat hij een probleem had en hierdoor kwam hij niet verder dan de achttiende plaats, alleen de beide Williams-coureurs waren slomer. Teamgenoot Lando Norris deed het iets beter met een elfde stek.

F1Grand Prix Bahrein - Vrije training 2

BH Bahrain International Circuit - 18 maart 2022

schwantz34

Posts: 42.424

Als dat Zondag ook zo is, gaat hier een haas op de bbq om dat te vieren.

  • 10
  • 18 maa 2022 - 17:10
Foto's Grand Prix van Bahrein 2022
F1 Nieuws Max Verstappen Carlos Sainz Jr Charles Leclerc Ferrari Red Bull Racing

Reacties (178)

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  • Ron Kanon

    Posts: 2.739

    Zo de eerste klap is uitgedeeld door Russell.

    • + 6
    • 18 maa 2022 - 17:02
    • Ron Kanon

      Posts: 2.739

      En Haas lijkt er goed bij te zitten!

      • + 2
      • 18 maa 2022 - 17:02
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      MAX VERSTAPPEN DOMINANT IN BAHREIN!

      • + 5
      • 18 maa 2022 - 17:04
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      (gelukkig, ik kan het nog…)

      • + 4
      • 18 maa 2022 - 17:05
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.181

      @Larry

      Het is allemaal de schuld van Masi !!!

      • + 2
      • 18 maa 2022 - 17:06
    • Frijns

      Posts: 2.877

      Nope

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:06
    • Frijns

      Posts: 2.877

      Ham doet wat hij altijd op vrijdag heeft gedaan, alles uitproberen en rond de problemen heen te werken. Morgen staat hij er. Geen twijfel over mogelijk

      • + 2
      • 18 maa 2022 - 17:08
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Remproblemen Lewis en Mercedes rijdt ongeveer km p/ langzamer op de snelle stukke
      Er is komt dus nog wat

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:11
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.477

      Van Leclerc, Verstappen, Bottas, Norris en Latifi ook. Daar had ik t niet van verwacht sneller dan Albon te zijn.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:11
    • JeroenF1

      Posts: 672

      @frijns

      Wat Hamilton normaal op vrijdag deed was niet zover achter zijn teamgenoot eindigen na de trainingen. Ik twijfel er behoorlijk aan of hij morgen voor Russel kwalificeert

      • + 8
      • 18 maa 2022 - 17:12
    • SennaS

      Posts: 12.405

      In aansluiting op mijn reactie : rond 20 km langzamer dan rbr en fer

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:18
    • Ron Kanon

      Posts: 2.739

      Komt dat niet door het porpoising Sennas?

      • + 2
      • 18 maa 2022 - 17:20
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Ron,
      Niet alleen maar door porpoising, maar speelt wel een rol.
      Stuiteren doen ze volgens mij op het eind stuk recht stuk.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:26
    • Pepe

      Posts: 1.176

      Paniek bij frijns en SennaS

      • + 9
      • 18 maa 2022 - 17:40
    • J. Villeneuve

      Posts: 6.583

      @SennaS;
      Als je vanwege porpoising downforce moet opeofferen ga je minder hard door de bochten waardoor je topspeed gaat missen op het rechte stuk

      • + 4
      • 18 maa 2022 - 17:42
    • BenettonB194

      Posts: 1.455

      Denk dat Lewis er een zware kluif aan krijgt. Maargoed wie ben ik ik denk ook dat Lewis na 2016 net zo gebroken was als de harde werker Nico en ze daarna is tot vorig jaar de titels hadden verdeeld als Nico was blijven rijden. Niet omdat Nico beter is maar wel omdat hij echt een vechter is. Lewis is duidelijk meer getalenteerd en een van de besten ooit

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 17:44
    • Hansnah

      Posts: 417

      Eens met Frijns , dat Lewis zich vandaag meer op het vinden van de goede afstelling lijkt te hebben gefocust. Denk nog steeds dat Russell hem dit seizoen om de oren gaat rijden. Anyway we gaan het zien.
      Het porpoising van de Mercedesen (? in ieder geval bij Hamilton) was giga aanwezig. Bij het camerastandpunt naar de achterkant van de auto was dit goed te zien aan de achtervering. Ben benieuwd of ze dat opgelost krijgen. Anders kunnen Lewis en George een Metallica concert tegemoet zien ;-) .

      • + 3
      • 18 maa 2022 - 17:51
    • da_bartman

      Posts: 6.756

      @SennaS, "Stuiteren doen ze volgens mij op het eind stuk recht stuk." Dat is juist het mooie van die Mercedessen, die stuiteren net zo hard in de snelle bochten :-)

      • + 4
      • 18 maa 2022 - 17:51
    • Rvb1979

      Posts: 1.256

      @frijns aangezien jij er meer van weet wanneer was lewis in fp2 voor het laats 9e
      Ik heb het niet opgezocht maar mischien monaco ofzo maar daar eindigde hij in de race ook niet best. Ik geloof best dat mercedes er dit seizoen vooraan meedoet maar ik denk niet zondag

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 18:01
    • Ron Kanon

      Posts: 2.739

      Wat vonden jullie van de McLaren? Het lijkt wel alsof ze het porpoising oplossen door de hele wagen tegen de grond te laten zakken. Dat kan toch niet een race lang goed gaan.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 18:16
    • Ron Kanon

      Posts: 2.739

      Dat bedoel ik ook sennas. Dat ze de topsnelheid niet kunnen halen omdat het gestuiter anders te erg wordt.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 18:23
    • Cherokee

      Posts: 5.391

      De Italianen hadden het vandaag al over de Hampoline - waarmee ze dus de Mercedes bedoelden.

      • + 4
      • 18 maa 2022 - 18:26
    • SennaS

      Posts: 12.405

      als jullie mercedes al afschrijven kan dat weleens een hele teleurstelling geven als ze de boel op de rit hebben.
      En het seizoen is niet eens begonnen.
      Dromen mag natuurlijk en het seizoen

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 19:10
    • WC MAX

      Posts: 7.139

      Nee Senna, zeker niet. Als Russel al op 0,5 sec kan komen kan Lewis morgen zeker voor pole gaan. Die draaien dat blok open en strijden gewoon mee voor pole.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 20:00
    • Vade

      Posts: 3.811

      SennaS, leg beter niks meer uit en lees eens wat Sjakie zegt...

      • + 2
      • 18 maa 2022 - 20:18
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.477

      @Vade

      Hahahah dan onderschat je Mercedes wel heel erg hoor. Ze zijn niet de snelste maar ze zullen er staan morgen en al helemaal zondag. Op zondag verwacht ik nog het meeste van Mercedes(Hamilton).

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 20:20
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Kijk een terug naar Bahrein 2021.
      Rbr met Max oppermachtig in de quali en in race pace.
      En wie wint?

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 20:33
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Wac Max,
      Eens, ze zullen er wel staan morgen, echter pole en winst zie ik niet in de eerste race gebeuren.
      Russell zie ik Lewis in het begin van het seizoen pakken, net als Bottas en Nico dat deden.
      Lewis is op zijn best als het moet, zie 2021.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 20:38
    • Arie54

      Posts: 4.957

      @Larry Perkins: Wie?

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 21:47
    • Vade

      Posts: 3.811

      SennaS,

      Je vergeet dan wel de 29 keer track limits van Lewis, wat is doorgerekend door iemand en uiteindelijk enkele seconden winst gaf over de gehele race voor Lewis.

      En wat was het verschil bij de finish? Precies...0,7 seconden...
      Kort gezegd: Lewis mocht van de wedstrijdleiding 29 keer track limits doen, Max mocht er nog niet eens eentje doen en zo heeft Lewis de wedstrijd kunnen winnen.

      Ik heb het je ondertussen al 100000x gezegd, als je graag interessant wilt doen, moet je wel het hele verhaal vertellen ;)

      • + 5
      • 18 maa 2022 - 22:39
  • Dale U

    Posts: 1.992

    Je ziet het, Bottas zonder teamorders, gewoon sneller als Guus.

    • + 9
    • 18 maa 2022 - 17:02
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.181

      geluk ?

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 17:06
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.477

      Bottas is altijd sneller op de vrijdag

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 17:17
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Wellicht is per dat ook.p bij rbr.
      Ik ben benieuwd naar je reactie na zondag

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:19
    • da_bartman

      Posts: 6.756

      @SennaS, "Wellicht is per dat ook.p bij rbr.", dat is in VT2 al duidelijk geworden: Perez gaat echt NOOIT in de buurt van Verstappen komen. Nu ook weer meer dan een seconde. Zet dat maar uit je hoofd al hoop je er toch zo op.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 18:20
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Da-bartman,
      Wou je nu opeens beweren dat perez een kneus is?
      En als hij dicht op Max zit is hij waarschijnlijk een zwaar onderschat coureur. (Zoals soms in 2021)
      Zo ken ik nog wel een paar ;-)

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 18:46
    • da_bartman

      Posts: 6.756

      Zat hij maar eens een keer dicht op Max.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 18:55
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Bartman, zie 2021 in zij debuut jaar bij rbr waar de auto opmaat voor Max is ontworpen, zoek en gij zult vinden

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 20:41
    • Rvb1979

      Posts: 1.256

      Dat ontwerpen op een coureur hoe zit dat precies scannen ze zijn lichaam en ontwerpen ze dan een auto op de vormen van een coureur? Als je zo opmaat kan ontwerpen dan hoef je m ook niet meer te ontwikkelen want dan doe je gewoon in een keer de perfecte auto waar niks meer beter aan kan. Wat een dom gezwam is dat

      • + 4
      • 18 maa 2022 - 22:34
  • Snelle Eddy

    Posts: 5.907

    En dan moeten we onze motor nog opschroeven..🥳🥳

    • + 7
    • 18 maa 2022 - 17:03
    • Ron Kanon

      Posts: 2.739

      Oh? En de anderen dan?

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 17:03
    • Black Book

      Posts: 1.827

      Mercedes bedoel je dan neem ik aan? ;-)

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 17:04
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.181

      Je loopt wel heel vroeg de polonaise haha

      Niemand zal in zijn hoogste stand hebben rondgereden

      • + 2
      • 18 maa 2022 - 17:05
    • ROYALERE

      Posts: 24.388

      Iedereen gaat morgen nog harder, maar oke: Ferrari ziet er hier het beste uit. Maar vergeet niet met welke rijder je te maken hebt. :P

      • + 3
      • 18 maa 2022 - 17:06
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Mercedes sowieso, als je rond 20 km langzamer rijde dan rbr.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:12
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      “We…”

      Zit je in Bahrein @Eddy?

      Leuk man!
      Toch niet tussen de Max-tokkies hè?

      • + 2
      • 18 maa 2022 - 17:15
    • schwantz34

      Posts: 42.424

      @Eddy Sta je op Deoranjecamping?

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:16
    • flyineddy

      Posts: 3.789

      @Larry,
      Je wist het misschien nog niet, maar Snelle Eddy IS de Ferrari motor. ;)

      Eddy.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:25
    • WC MAX

      Posts: 7.139

      “We”

      Hahahaha. Mooi die passie en enthousiasme.
      Het is jullie Ferrari-Tifosi gegund en voor het eerst merk ik bij mezelf ook een vorm van enthousiasme voor de rode brigade . Blij dat ze weer vooraan meestrijden.
      Mooie wagen, super coureurs, let the show begin.

      • + 5
      • 18 maa 2022 - 20:09
  • Black Book

    Posts: 1.827

    Interessante sessie. De echte conclusie komt morgen maar je kunt toch niet stellen dat Williams of Aston Martin morgen in de top 10 staat....

    • + 1
    • 18 maa 2022 - 17:05
    • RJHvandaag

      Posts: 7.447

      AT staat ineens een stuk matiger dan in VT1. Sneu voor Gasly, maar je vraagt je af wat dat betekent als je het hebt over vermogen.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:17
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      Opdracht van Marko @Rjh. De motor is teruggeschroefd.
      AT gaf in vt1 al te veel prijs over de motor…

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 17:24
  • DutchTifosi

    Posts: 2.892

    Alfa Romeo & Haas lijken toch redelijk sterk.

    • + 1
    • 18 maa 2022 - 17:06
    • WC MAX

      Posts: 7.139

      Zeker, dus dat wil zeggen dat ze bij Ferrari inderdaad een juweeltje van een motor hebben gemaakt.
      Niks te glory-runs in Barcelona.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 20:11
  • JV fan

    Posts: 2.999

    Wie had dat gedacht na vorig jaar dat Hamilton, achter een Haas zou eindigen ..

    • + 3
    • 18 maa 2022 - 17:06
    • schwantz34

      Posts: 42.424

      Als dat Zondag ook zo is, gaat hier een haas op de bbq om dat te vieren.

      • + 10
      • 18 maa 2022 - 17:10
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      Wolff: “ome Ralf zit al vanaf gisteren bij ons in da camper. En iedereen maar denken dat Mick straks naar Ferrari gaat…

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 17:19
    • World Traveller

      Posts: 752

      Apropos Ralf, die zei zojuist op de Duitse Sky dat hij RB (Max) morgen 0,4 tot 0,5 voor Ferrari verwacht.....dat moet ik eerst nog maar eens even zien, maar okay.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 17:39
    • dutchiceman

      Posts: 5.653

      Ik vind het werkelijk schitterend als je een jaar weggooit omdat de regels veranderen, en je dan dit flikt. Gebeurt niet vaak en hopen dat dit zo blijft.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 18:03
    • Knurft

      Posts: 25

      Zou Hammie nu echt het Haasje zijn ?

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 18:05
    • flyineddy

      Posts: 3.789

      Misschien weet er nog iemand een lekker recept van ossenHaas met Ham?

      Eddy.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 18:12
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      Ik weet wel iemand @Eddy.

      Het eindigt bij hem dat ie de gare rapen in de bio-bak dumpt…

      Larry.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 18:20
  • F1FAN76

    Posts: 1.225

    Het lijkt er op dat Ferrari dit jaar een raketmotor heeft gemaakt. De Hulk lijkt het ook nog niet verleerd te zijn.

    • + 0
    • 18 maa 2022 - 17:08
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      Inderdaad opmerkelijk, Hulkenberg vlak achter Stroll terwijl hij de auto nog moet leren kennen…

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 18:02
    • SEN1

      Posts: 2.791

      Die Stroll is ook niet zo heel erg getalenteerd hé. Sorry Ouwe.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 18:16
    • F1FAN76

      Posts: 1.225

      @ SEN1 : Maar zijn moeder wel, En dat weet ouwe ook :)

      • + 3
      • 18 maa 2022 - 18:57
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.737

      We spreken elkaar zondag wel.....als Lance op het podium staat.

      • + 3
      • 18 maa 2022 - 19:17
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      Is ook wel net zo leuk @Ouw, als coureurs onderling de prijsuitreiking doen…

      • + 3
      • 18 maa 2022 - 19:20
  • JMF

    Posts: 1.753

    Perez een seconde langzamer dat begint al niet goed.

    • + 0
    • 18 maa 2022 - 17:08
    • ROYALERE

      Posts: 24.388

      Dit laat voor de 100ste keer maar weer eens zien hoe goed Max is. Ferrari heeft vooral een hele stabiele wagen, maar als rB goed kan ontwikkelen dan komen de overwinningen vanzelf wel weer.

      • + 3
      • 18 maa 2022 - 17:10
    • Beetle

      Posts: 2.419

      Dit laat zien dat de auto vooral om Max heen ontwikkelt is en Perez se absolute 2de viool speelt

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 17:32
    • schwantz34

      Posts: 42.424

      @Beetle Het lijkt mij niet meer dan logisch dat als je de beste coureur ter wereld in je team hebt, met voor F1 begrippen ook nog eens een zeer langdurig contract op zak, je als team zijnde echt wel weet naar welke coureur je moet luisteren lijkt mij zo ;)

      • + 8
      • 18 maa 2022 - 17:40
    • Pepe

      Posts: 1.176

      @Beetle haha doet pijn he

      • + 4
      • 18 maa 2022 - 17:44
    • RBH2019

      Posts: 6.517

      Het is letterlijk onmogelijk om een auto om een coureur heen te ontwikkelen. Dat zeggen engineers zelf ook. Ze bouwen de snelste auto die ze binnen de reglementen kunnen bouwen. Verstappen kan nu eenmaal beter om problemen heenrijden. De afstemming van de auto is iets anders, dat doen ze in de paddock op basis van trainingen en sim. Dat heeft werkelijk niets met het ontwerp te maken.

      • + 4
      • 18 maa 2022 - 17:48
    • Beetle

      Posts: 2.419

      Dus eigenlijk zeg je dat der Schumi een uitzonderlijke coureur was. Want als die auto en het team niet om hem heen gebouwd was dan is hij dus de über goat.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 18:17
    • Rvb1979

      Posts: 1.256

      Een auto word niet ontwikkeld om een coureur maar als de auto er eenmaal is luisteren ze meestal het meest naar de feedback van de snelste coureur zodat de auto beter ontwikkeld kan worden

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 18:37
    • JMF

      Posts: 1.753

      @Beetle sterker nog ik denk dat ze Max de auto ook hebben laten maken en ontwikkelen daar komt verder niemand aan te pas. Dat is de reden dat Perez er zoveel moeite mee heeft.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 19:09
    • snailer

      Posts: 33.892

      Hij zegt dat niet, Beetle. Maar het is wel waar.

      Snap ook niet waarom dat belangrijk is. Het is geen schande niet de beste te zijn.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 19:20
  • Phantom01

    Posts: 948

    Ziet er weer naar uit dat Max het alleen moet doen dit seizoen voor RBR..

    • + 1
    • 18 maa 2022 - 17:09
    • JMF

      Posts: 1.753

      Yep..

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 19:10
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Nee hoor,
      Per samen met die andere 2 rbr coureurs hebben geholpen.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 20:47
  • NicoS

    Posts: 21.005

    Perez weer op een seconde….lijkt weer gewoon hetzelfde te zijn.
    Verstappen versus Ferrari dit seizoen…..;)
    Russell zit er wel bij, voor Hamilton is er nog werk aan de winkel, en toch wel een paar verrassingen. Ben erg benieuwd hoe het zal zijn na de kwalificatie, dan weten we het zeker.

    • + 1
    • 18 maa 2022 - 17:12
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.477

      Hamilton komt wel goed. Op de medium band zit de pace er goed in. Alleen op de soft is er zeker nog veel tijd te vinden. Ik ben ook zwaar onder de indruk van Bottas en Haas. Zelfs Alpine zit er leuk bij. Interessant jaar!!!

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 17:24
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      Russell met dubbel l: “Ik heb het gevoel dat ik klaar ben om de rol van teamleider over te nemen…”

      Bottas met de dikke huid: “Het is me opgevallen dat George er klaar voor is om de rol van teamleider van mij over te nemen…

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:36
    • Joeppp

      Posts: 8.727

      Perez had wel veel traffic tijdens zijn snelle rondje. Morgen gewoon een top 5 plaats denk ik.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 18:21
    • WC MAX

      Posts: 7.139

      Hill met dubbel ll tegen Russell met dubbel ll: “ je moet gewoon heel snel met een l zijn”.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 20:15
  • petertje

    Posts: 3.684

    het scheelt helemaal niks met leclerc, als de snelheid binnen 0,1 sec verschil zit dan wordt het een zware strijd in de race voor max. ik denk dat het net zo'n strijd wordt als met hamilton vorig jaar maar dan is leclerc nu zijn zwaarste opponent.

    • + 0
    • 18 maa 2022 - 17:12
    • JeroenF1

      Posts: 672

      Alleen als Ferrari hun waardeloze tactiek tijdens de race ook heeft verbeterd. Anders geef ik ze weinig kans.

      • + 3
      • 18 maa 2022 - 17:15
    • Rode Stier 33

      Posts: 993

      Leclerc is heel goed over één rondje, alleen per 3/4 races heeft hij altijd wel een momentje. Daar zal hij echt in moeten groeien, anders is hij geen partij voor Max. Lewis is bv. veel constanter, echter worstelt hij nu nog teveel met de auto.

      • + 3
      • 18 maa 2022 - 17:15
    • mjollnir

      Posts: 1.404

      Race pace is heel ander verhaal lijkt het bij rbr vs Ferrari.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 17:16
    • Phantom01

      Posts: 948

      Als ik het goed gezien heb, waren de longruns 3 a 4 tiende beter van Max op soft t.o.v. Ferrari, maar Ferrari, komt vaak beter weg tijdens de start en daarom moet Perez echt zijn quali pace opschroeven anders heb je er weer niks aan.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 17:18
    • petertje

      Posts: 3.684

      @phantom, weet je het zeker dat het 0,3 tot 0,4sec is? dat namelijk heel veel ik geloof er niks van. als dat waar is dan is ferrari geen partij voor redbull in de race. ook als ze max direct bij de start inhaalt.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:36
    • Cherokee

      Posts: 5.391

      Het was geen 3 tiende, het was vrijwel niets, tenminste met Leclerc. Sainz kon niet volgen, net als Perez.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 18:14
    • Ron Kanon

      Posts: 2.739

      Leclerc had toch slechts 2 rondjes gereden tijdens die 'longrun'? Dat kan je dan niet vergelijken.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 18:29
    • JMF

      Posts: 1.753

      Goed commentaar petertje! (Belonen als ze iets goeds doen schijnt te werken.)

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 19:14
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Als lec net als Max in een top auto zit maak je veel minder fouten.
      Zie de lec of Max in zijn eerste 5 jaar

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 20:49
  • Maximo

    Posts: 9.894

    McLaren is de grootste tegenvaller als je het mij vraagt.

    • + 1
    • 18 maa 2022 - 17:13
    • JMF

      Posts: 1.753

      Mee eens, vandaag de problemen niet kunnen zien, ze leken heel rustig aan te doen.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 19:16
  • nino1108

    Posts: 42

    Ziet er goed uit voor RB. Race pace runs die ik zag kwamen uit op:
    1. VER, softs, 9 laps, 1.37.472 average
    2. LEC, softs, 2 laps, 1.37.500 average
    3. PER, softs, 8 laps, 1.38.374 average
    4. SAI, softs, 5 laps, 1.38.522 average
    5. RUS, softs, 10 laps, 1.38.647 average
    6. HAM, mediums, 10 laps, 1.38.952 average

    • + 4
    • 18 maa 2022 - 17:15
    • trabant2

      Posts: 59

      LEC zit er dus ook vlak achter op race pace, al kan je die twee ronden natuurlijk niet echt een long run noemen. Benieuwd wat dat gemiddelde over 9 of 10 zou zijn ...
      De rest zit bijna op een seconde ... Vooral het verschil tussen SAI en LEC is (ook vwb long runs) opvallend.

      @nico1108:Dank voor de data!

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 18:14
    • Cherokee

      Posts: 5.391

      Leclerc had voor de gemoedsrust beter een paar ronden meer kunnen rijden, maar het commentaar was dat hij na twee ronden wist dat hij dit tempo best kon rijden.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 18:16
    • JMF

      Posts: 1.753

      Verwacht niet dat ze Zondag op de softs gaan rijden.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 19:22
    • Ron Kanon

      Posts: 2.739

      @\cherokee, vreemd dat ze niet meer ronden hebben gereden. Neem aan dat ze ook willen weten hoe de banden het uithouden tijdens een longrun.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 19:57
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Denk je nou echt dat 1 sec zit tussen rbr/fer en mercedes?

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 20:52
    • Bakalukukuk

      Posts: 313

      die 2 ronden waren aan het eind van de vt volgens mij, dus langer ging niet

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 23:25
  • Snelrondje

    Posts: 9.124

    Gloryrun van Max en Lewis is nog aan het sandbaggen

    • + 1
    • 18 maa 2022 - 17:15
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.477

      Op de medium gaat Lewis wel goed. Alleen op de softs is het nog niet je van het.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:21
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      Met een rondje monopoly was Lewis nog sneller…

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 19:06
  • racepace1

    Posts: 906

    Morgen gaan we het zien mensen
    De stier of het Paard

    • + 0
    • 18 maa 2022 - 17:18
    • schwantz34

      Posts: 42.424

      De bull gaat het steigerende peerd vol op de hoorns nemen.

      • + 2
      • 18 maa 2022 - 17:21
    • Beetle

      Posts: 2.419

      Waarna het tweede paard er voor de winst vandoor gaat.

      • + 2
      • 18 maa 2022 - 17:34
    • flyineddy

      Posts: 3.789

      ... Maar zijn opmars strandt achter de tweede Bull. ;)

      Eddy.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:50
    • racepace1

      Posts: 906

      paarden rennen harder.... :)

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 17:57
    • flyineddy

      Posts: 3.789

      @racepace1
      Die van mijn riblapje niet hoor. ;)

      Eddy.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 18:05
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      Ben je bij op visite bij @BoerTeun @racepace?

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 18:08
    • Beetle

      Posts: 2.419

      Volgens mij maken ze van een koe juist de meest lekkere gerechten.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 18:14
    • SEN1

      Posts: 2.791

      Receptje Maastrichtse Zuurvlees:

      Ingrediënten 4 personen
      1 kilo paardenlappen of veulenlappen
      1/2 liter witte natuurazijn
      1/2 liter water
      4 kruidnagelen
      3 laurierblaadjes
      peper en zout
      1 klont boter
      2 grote uien
      2 tl suiker
      3 el appelstroop
      2 plakken ontbijtkoek
      1 el maizena


      Bereidingswijze
      Het vlees 24 uur marineren in de azijn, water, laurier en kruidnagel. Het vlees uit de marinade nemen en goed droog maken met keukenpapier. Bestrooien met zout en peper. Het vlees in een klont boter aanbakken tot ze mooi bruin zijn.Uien in stukken snijden en even mee laten fruiten. Deze geuren kunnen kevers aantrekken, sla kevers meteen kapot en verwijder ze uit de ruimte.
      Daarna de marinade en de rest van de ingrediënten erbij doen, behalve de stroop en de peperkoek. Laat het in drie uur op laag vuur gaar stoven. Het laatste uur de stroop en peperkoek erbij doen en eventueel teveel vocht wat inkoken. Tot slot binden met maïzena aangelengd met water. Serveer op lekkere dikke friet.
      Natuurlijk moet bij een dergelijk smakelijk gerecht gedronken worden. Neem er een glas Beaujolais-Villages of een Cru de Beaujolais bij. Een zachte, soepele, fruitige wijn, gemaakt uit het Gamay-druifje. Maar eerlijk gezegd vind ik persoonlijk, dat een donkere Trappist (Westmalle) of een Abdijbier (Leffe dubbel) beter bij dit gerecht past dan een glas wijn.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 18:26
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.737

      Sen1, dit is heiligschennis hé, alleen Billgates mag hier recepten delen.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 19:22
    • WC MAX

      Posts: 7.139

      Daanke wel Senna. Zal tege t vruiwke zeigge dat ze dat moot make veur zoondag.
      Teleur op de sjoet, fleske Juup d’r bij en Max kieke.
      Wat kin ‘t leve sjoen zien.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 20:21
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Ik gok op meerdere paarden

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 20:53
    • SEN1

      Posts: 2.791

      @wc max. Breek mieg de bek neet ope ;) lekker bourgondisch geneete.. loat 't smake!

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 21:24
    • WC MAX

      Posts: 7.139

      Hahaha top kammeraod.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 22:09
  • Gebruiker

    Posts: 615

    Misschien heeft de extra power van Mercedes wel een averechts effect op het porpoising. Ze willen m wel opendraaien maar het wordt wellicht onrijdbaar met dat gehobbel.

    • + 0
    • 18 maa 2022 - 17:20
    • schwantz34

      Posts: 42.424

      Lewis kan wel een medicinaal jointje gebruiken na al dat gestuiter...

      • + 2
      • 18 maa 2022 - 17:24
    • SEN1

      Posts: 2.791

      Haha, ik moet toegeven, leuke naam + avatar. Ik kan het wel waarderen.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 18:51
    • Gebruiker

      Posts: 615

      Dank @ SEN1, ik steek er vast een op ;)

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 19:58
    • SennaS

      Posts: 12.405

      We houden wel rekening met je reacties ;-)

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 20:55
    • schwantz34

      Posts: 42.424

      @Gebruiker Je hoeft je echt nergens druk om te maken. Want @SennaS kraamt hier nuchter al zoveel onzin uit, dat het wel lijkt alsof hij Tony Montana him f*cking zelf is.

      • + 4
      • 18 maa 2022 - 22:23
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Gebruiker,
      Dat bedoel ik, dit is een mooi voorbeeld. Jij begrijpt mijn grapje vast wel.
      En meteen meent ene Schantz met de botte bijl te hakken en te beledigen.
      Heb je meteen een beeld van sommigen hier en in dit geval al gauw.

      • + 0
      • 19 maa 2022 - 00:12
  • SennaS

    Posts: 12.405

    In Bahrein 2022:
    Rbr wk tests
    AT winnaar in VT1
    Rbr winnaar in VT2
    Mer winnaar stuiteren
    Mer winnaar langzaam rijden rechte stukken
    Op naar morgen.

    • + 0
    • 18 maa 2022 - 17:24
  • NoBullshit

    Posts: 4.694

    Ik wacht nog even t/m morgen voordat ik meega in de polonaise :)

    • + 0
    • 18 maa 2022 - 17:24
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      Nou, ik heb genoeg gezien…

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:38
    • flyineddy

      Posts: 3.789

      @Larry
      Jij 'kijkt' de rest van het seizoen nu met je ogen dicht? :)

      Eddy.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:44
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      Tijdens de races zal het vooral spannend in m’n koelkast worden @Eddy.

      Larry.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 19:09
    • JMF

      Posts: 1.753

      Ik wacht nog even tot zondagavond.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 19:24
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      Met het bord op schoot @Jmf?

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 19:27
    • JMF

      Posts: 1.753

      Met een biertje in mijn hand @Larry ;-)

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 19:52
  • Scuderia.Maranello

    Posts: 1.985

    @ Mr Monza: Is het eindelijk zover? Staan we eindelijk terug bovenaan? Of is het sandbaggen van Mercedes nog steeds in full effect?

    Jaar na jaar gedacht: "we are back" .. jaar na jaar teleurstelling ... nu voelt het anders, alsof de "magere" jaren voorbij zijn ... fingers crossed

    • + 0
    • 18 maa 2022 - 17:28
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Als ze kunstmatig met ,et propoising aan het zandbaggen zijn dan verdienen ze een oscar

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 20:57
  • Salut Gilles

    Posts: 278

    We weten het pas zaterdag na de kwalificatie . Ik zou nog niet gaan juichen.

    • + 0
    • 18 maa 2022 - 17:37
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      Kun je in 2022 op zaterdag ook punten verdienen @Salut?

      • + 2
      • 18 maa 2022 - 17:40
    • schwantz34

      Posts: 42.424

      3 keer zelfs @Larry

      • + 2
      • 18 maa 2022 - 17:41
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      In Bahrein @Schwantz?

      Bij vt3,
      bij de kwalificatie
      en bij…?


      (in ieder geval niet bij de zaterdagse blote tietenparade)

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 17:53
    • schwantz34

      Posts: 42.424

      Weleens van sprintraces (na de blote t( . ) ( . ) parade uiteraard) gehoord @Larry?

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 18:02
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      Yes maar niet in Bahrein, of het programma staat overal verkeerd gemeld…

      Heb jij Brawn misschien gesproken?

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 18:12
    • JMF

      Posts: 1.753

      Ik weet het pas zondag na de race. Maar misschien ga ik zaterdag wel juichen.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 19:28
  • ScrappyD2o

    Posts: 351

    We zullen het morgen wel zien als iedereen het zand terug brengt naar de Arabische woestijn en laat zien wat ze nou echt kunnen. Ik neem ondertussen nog een lekker stukje speculaas, daar is hier genoeg van te krijgen ;)

    • + 0
    • 18 maa 2022 - 17:38
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.586

    Vind de verschillen wel aan de hoge kant hopelijk zit het morgen toch allemaal veel dichter bij elkaar.

    • + 0
    • 18 maa 2022 - 17:52
    • JMF

      Posts: 1.753

      Dat viel mij ook op.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 19:31
  • Raikanikook

    Posts: 2.805

    Go alfa Romeo go bottas go
    Die hebben ook hun huiswerk gemaakt
    De Ferrari aangedreven bolides allemaal

    • + 0
    • 18 maa 2022 - 17:53
    • JMF

      Posts: 1.753

      Misschien is de Ferrari motor beter? Of misschien draait Mercedes net als voorgaande jaren de motor pas later in het seizoen open?

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 19:33
    • Larry Perkins

      Posts: 66.410

      Vanaf motor 4?

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 20:00
    • JMF

      Posts: 1.753

      Als ze de Fia ivm betrouwbaarheid/veiligheid hebben overtuigd dat ze elke race een nieuwe motor nodig hebben. Zonder straf natuurlijk.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 20:07
  • dutchiceman

    Posts: 5.653

    Haas staat er (momenteel) beregoed voor. Heerlijk!
    Williams en Alfa en Alpha helemaal niet. Evenals Mercedes en Aston Martin.
    We gaan het allemaal zien.
    Ow ik vergeet Ferrari! Die doet ook goede zaken.

    • + 1
    • 18 maa 2022 - 17:59
    • dutchiceman

      Posts: 5.653

      Alfa staat gewoon in de top 10 hoor, blinde.

      • + 3
      • 18 maa 2022 - 18:00
    • dutchiceman

      Posts: 5.653

      Owja ik zie het nu, sorry man.

      • + 3
      • 18 maa 2022 - 18:00
    • flyineddy

      Posts: 3.789

      En het was nog lang onrustig in huize dutchiceman. ;)

      Eddy.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 18:14
    • JMF

      Posts: 1.753

      Russell staat gewoon 4e, blinde.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 19:35
    • dutchiceman

      Posts: 5.653

      Ik zeg toch sorry

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 21:29
    • JMF

      Posts: 1.753

      Voor de rest goed gezien hoor. ;-)

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 21:43
  • da_bartman

    Posts: 6.756

    Ook qua racepace was Verstappen verreweg het snelste, gemiddeld ronde na ronde minstens een seconde sneller dan de rest totdat LeClerc op veel jongere rode banden de tijden van Max een tweetal ronden kon matchen

    • + 1
    • 18 maa 2022 - 18:27
    • JMF

      Posts: 1.753

      Meestal zijn de jongeren sneller da_bartman.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 19:37
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Max verpest het wk, we kunnen hem alvast de beker overhandigen

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 21:00
  • meister

    Posts: 4.327

    Heb ergens wel medelijden met HAM.
    Gepiepeld door Mickey zijn 8e misgelopen waardoor hij er nu niet had gestaan.
    Het zit allemaal in het koppie hoop dat het nog goed komt anders wordt het een Vetteltje in 2014.

    • + 0
    • 18 maa 2022 - 18:47
    • JMF

      Posts: 1.753

      Heb ergens wel medelijden met Mickey, doet netjes zijn werk fluit in de geest van de wedstrijd maar wordt door politiek gekonkel ontslagen.

      • + 3
      • 18 maa 2022 - 19:40
  • snailer

    Posts: 33.892

    Poeh. Mijn oude hart. Dit wordt het hele seizoen strijd tussen Leclerc en verstappen. Had gehoopt op wat meer rust voor mijn hart.

    • + 1
    • 18 maa 2022 - 18:53
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.477

      Vergeet Sainz niet. Die doet ook mee.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 18:55
    • schwantz34

      Posts: 42.424

      Bwoah, denk dat Max hartstikke makkelijk zijn titel gaat prolongeren. En dat het gaatje met Ferrari groter zal zijn dan het nu lijkt, en dat Mercedes hopenlijk hun problemen niet snel weet op te lossen net als der Helmut ;)

      • + 2
      • 18 maa 2022 - 19:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.737

      En??????
      En??????
      Vergeten we niet iemand?????

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 19:25
    • snailer

      Posts: 33.892

      Ja. Die is geod genoeg om minstens in de strategie een rol te spelen.

      Hoewel Verstappen fan hoeft hij het niet perse te zijn. Zolang ik maar niet met ratelende hartkleppen op de bank zit. Anders lig ik subiet op de grond te stuiptrekken.

      Vergeten we niet iemand????? Hulk?????

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 19:33
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.737

      LANCE natuurlijk.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 19:41
    • JMF

      Posts: 1.753

      @Ouw Lance gaat dit jaar met Lewis de strijd aan voor de rode lantaarn. Helaas is de Aston k*t en de Mercedes motor gaat maar 1 race mee als je teveel gas geeft. Sorry hopelijk volgend jaar beter.

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 19:44
    • schwantz34

      Posts: 42.424

      Die Canadees met één joekel van een wenkbrOuw boven zijn 2 wieldoppen??? Die???

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 20:41
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.683

    We komen weer een beetje dichter in de buurt van de echte verhoudingen... Het ziet er goed uit. Ferrari pakt opnieuw de CWC met die twee toppertjes, dat staat nu al buiten kijf. Perez immers op een seconde(!) van Max. Mercedes, tja, blijft toch onduidelijk. Behalve Lewis, dit zit niet lekker in die bolide.

    • + 1
    • 18 maa 2022 - 19:15
    • schwantz34

      Posts: 42.424

      Lewis heeft last van aambeien, en ingegroeide kontharen van al dat gestuiter. Van de Goat gaan we dus een bull gemekker horen dit seizoen.

      • + 1
      • 18 maa 2022 - 19:24
    • SennaS

      Posts: 12.405

      Mwa met alle records op kan lewis wel wat lijden,

      • + 0
      • 18 maa 2022 - 21:03
  • TheReds

    Posts: 57

    Dat belooft voor morgen tijdens de kwalificatie :)

    • + 0
    • 18 maa 2022 - 20:29
  • PWNieuw

    Posts: 646

    Moet Max dit seizoen weer tot de laatste race wachten totdat hij wat aan Perez heeft🙄

    • + 0
    • 19 maa 2022 - 07:45

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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