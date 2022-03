Uitslag VT2 Bahrein: Verstappen verslaat Ferrari's van Sainz en Leclerc met snelste tijd

Max Verstappen heeft de snelste tijd genoteerd in de tweede vrije training in Bahrein. Hij hield op het Bahrain International Circuit Charles Leclerc achter zich. Achter dit duo werd de derde tijd gereden door Carlos Sainz. Regerend wereldkampioen Verstappen gaf zijn vijfde tijd uit de ochtendsessie dus een goed vervolg.

Comeback-kid Kevin Magnussen trapte de tweede vrije training af onder het kunstlicht van Bahrein. Al snel volgden er meer coureurs maar het bleef eventjes stil bij de topteams van Red Bull Racing en Ferrari. Hamilton begon de training zelfs op een stoeltje achterin de pitbox. Verstappen kwam na vijf minuten op de baan en hij liet gelijk even zien tot wat hij in staat is en hij noteerde de snelste tijd van de dag.

Tsunoda

Ook Ferrari kwam weer goed voor de dag, zowel Sainz als Leclerc reden goede tijden. Leclerc gaf zelfs maar 0,087 toe op de snelste tijd van Verstappen. Wel belandde de Monegask tegen het einde van de sessie nog in een onhandige situatie. In bocht acht kon hij nog maar net de AlphaTauri van Yuki Tsunoda ontwijken. Het incident wordt onderzocht door de stewards en Tsunoda maakte het daarna nog bonter. De Japanner toucheerde in de absolute slotfase van de training ook nog eens de achterband van Lance Stroll.

Regerend constructeurskampioen Mercedes kende een aardige middag. Nieuwe man George Russell noteerde een vierde tijd en was slechts een fractie langzamer dan nummer drie Sainz. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton werd slechts negende en was meermaals klagend te horen op de boordradio. Eerst had hij flinke last van porpoising en daarna liet hij zijn team weten dat er wat remproblemen waren.

Haas

Het team van Haas lijkt een stap in de juiste richting te hebben gezet. Mick Schumacher kende een fantastische sessie en noteerde de achtste tijd. De teruggekeerde Magnussen sloot de sessie als tiende af. Hierdoor bevond Lewis Hamilton zich dus in een soort Haas-sandwich en dat zal de Amerikaanse ploeg tevreden stellen. Ook Valtteri Bottas kan zichzelf belonen met een goede kop koffie. De Fin had een rampzalige eerste training maar noteerde in zijn Alfa Romeo de zesde tijd in VT2.

Bij McLaren lijkt men wel serieuze problemen te hebben. In de eerste training waren ze haast onzichtbaar en redelijk sloom. In de Bahreinse duisternis was het niet veel beter. Daniel Ricciardo moest vroegtijdig uitstappen omdat hij een probleem had en hierdoor kwam hij niet verder dan de achttiende plaats, alleen de beide Williams-coureurs waren slomer. Teamgenoot Lando Norris deed het iets beter met een elfde stek.