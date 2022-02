Testupdate Barcelona dag 2: Perez valt stil, McLaren en Ferrari snel

Vanochtend was het tijd om 09:00 weer tijd voor ronkende Formule 1-motoren in Barcelona. Op het circuit in Catalonië draaiden de coureurs de baan op voor de tweede testdag van 2022 en men liet zich dat geen twee keer zeggen. Ook deze ochtend was het weer een drukte van belang op het welbekende circuit waar Max Verstappen zijn eerste race won.

Verstappen zelf komt vandaag niet in actie, zijn teammaat Sergio Perez neemt de gehele tweede testdag voor zijn rekening. De Mexicaan moest gister toezien hoe Verstappen de kilometers opvrat. Perez wilde dat ritme vanzelfsprekend een gevolg geven maar hij kwam in de ochtend tot beduidend minder rondjes. Hij kon vervroegd gaan lunchen want rond half één viel hij stil in bocht 13. De eerste rode vlag van de weet ging uit en de wagen werd onder een doek terug naar de pits gebracht.

Haas

Gisteren waren er veel problemen voor het team van Haas. Het was pijnlijk voor de Amerikaanse ploeg, ze begonnen immers al zeer vroeg met de ontwikkelingen van de 2022-wagen. Vandaag nam de ploeg revanche en Mick Schumacher reed zeer veel rondjes. De Duitser reed ruim 50 rondjes en hij nam sportieve wraak na een eerste testdag vol problemen. Ook zijn rondetijden waren redelijk, al zegt dat vanzelfsprekend niets tijdens de testweken.

Problemen

Naast Haas waren er gisteren ook veel problemen bij het team van Alfa Romeo. In tegenstelling tot de Amerikanen kon Alfa zich vandaag niet revancheren. Er waren weer zeer veel problemen en Valtteri Bottas kon amper meters maken op de baan, het is te hopen dat zijn debuterende teammaat Guanyu Zhou vanmiddag wel veel rondjes kan rijden. De Chinees stapt vanmiddag voor het eerst in de nieuwe bolide.

De nieuwe bolide van Ferrari toonde zich weer van zijn snelle kant. Carlos Sainz was vrijwel de gehele dag bovenaan de tijdenlijst te vinden. De tijden zeggen niet veel maar de Spanjaard maakte wel veel kilometers. Hij reed ruim 60 rondjes en hij was daarmee de productiefste van de donderdagochtend. Ook Daniel Ricciardo, Schumacher, Lance Stroll en Esteban Ocon reden veel rondes. De vaart zat er ook aardig in bij Ricciardo ,weer een snelle McLaren, en de haast onzichtbare Pierre Gasly.

Hamilton

Bij het team van Mercedes kroop zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton deze ochtend achter het stuur van de bolide. De Brit ,die gister voor wat ophef zorgde door zich kritisch uit te laten over de stewards, was overduidelijk niet bezig met het rijden van snelle rondjes. Hamilton en Mercedes reden een aardige hoeveelheid rondjes en men verzamelde de nodige data tijdens deze tweede testochtend in Barcelona.