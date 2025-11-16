user icon
Cadillac zet eerste grote stap richting F1-debuut: Pérez rondt test succesvol af
  • Gepubliceerd op 16 nov 2025 08:38
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Cadillac heeft de eerste officiële Formule 1-test met succes afgerond. In Imola kwam Sergio Pérez twee dagen in actie in een Ferrari SF-23, waarmee het Amerikaanse team vooral werkte aan het trainen van haar nieuwe monteurs. Het resultaat: 190 ronden, 903 kilometer en een flinke dosis vertrouwen richting 2026.

Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari draaide Pérez donderdag en vrijdag een strak programma af. De Mexicaan klokte op dag één al 99 ronden en voegde daar op vrijdag nog eens 91 ronden aan toe. Voor een eerste test is dat royaal, zeker omdat Cadillac uitsluitend op de harde band reed. Tijdens een long run van 24 ronden bleek vooral het consistente tempo van de Red Bull-coureur opvallend. Zijn snelste ronde, een 1.17,270, was het slotakkoord van een productieve sessie.

Kort na drie uur ’s middags zette Pérez zijn SF-23 definitief aan de kant. Amper twintig minuten later was hij alweer verdwenen in een blauwe Alfa Romeo Tonale, terwijl in de pitbox de cadans van een geslaagde test gestaag uitklonk.

Op de eerste testdag was de top van Cadillac nog aanwezig. Teambaas Graeme Lowdon en teammanager Peter Crolla reisden na donderdag echter direct terug naar Groot-Brittannië, waardoor hoofdengineer Xavi Marcos – vorig jaar nog engineer van Charles Leclerc – de leiding had over de laatste dag. Ook Leclercs huidige hoofdmonteur Alessandro Fusaro was actief: hij stuurde het nieuwe Cadillac-pitcrewteam aan en zorgde ervoor dat Ferrari en Cadillac in een opvallend ontspannen sfeer als één machine werkten.

Voor Cadillac begint het echte aftellen nu pas echt. Het Formule 1-debuut staat gepland voor 8 maart 2026 in Australië, maar daarvoor moeten nog een paar cruciale deadlines worden gehaald. In december wil het team de nieuwe bolide voor het eerst starten; een maand later moet de auto zijn debuut op het asfalt maken tijdens de wintertest. Lowdon benadrukte onlangs dat Cadillac keurig op schema ligt.

De eerste meters in Imola geven het team in ieder geval een stevige basis. De Amerikanen zetten hun eerste stap in de Formule 1 – en deden dat met een test die exact bracht wat ze nodig hadden.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Sergio Perez Cadillac

Reacties (1)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.018

    Nou het zal mij werkelijk benieuwen, Bottas gaat ook nog testen begrijp ik.

    • + 0
    • 16 nov 2025 - 11:39

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

