Cadillac heeft de eerste officiële Formule 1-test met succes afgerond. In Imola kwam Sergio Pérez twee dagen in actie in een Ferrari SF-23, waarmee het Amerikaanse team vooral werkte aan het trainen van haar nieuwe monteurs. Het resultaat: 190 ronden, 903 kilometer en een flinke dosis vertrouwen richting 2026.

Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari draaide Pérez donderdag en vrijdag een strak programma af. De Mexicaan klokte op dag één al 99 ronden en voegde daar op vrijdag nog eens 91 ronden aan toe. Voor een eerste test is dat royaal, zeker omdat Cadillac uitsluitend op de harde band reed. Tijdens een long run van 24 ronden bleek vooral het consistente tempo van de Red Bull-coureur opvallend. Zijn snelste ronde, een 1.17,270, was het slotakkoord van een productieve sessie.

Kort na drie uur ’s middags zette Pérez zijn SF-23 definitief aan de kant. Amper twintig minuten later was hij alweer verdwenen in een blauwe Alfa Romeo Tonale, terwijl in de pitbox de cadans van een geslaagde test gestaag uitklonk.

Op de eerste testdag was de top van Cadillac nog aanwezig. Teambaas Graeme Lowdon en teammanager Peter Crolla reisden na donderdag echter direct terug naar Groot-Brittannië, waardoor hoofdengineer Xavi Marcos – vorig jaar nog engineer van Charles Leclerc – de leiding had over de laatste dag. Ook Leclercs huidige hoofdmonteur Alessandro Fusaro was actief: hij stuurde het nieuwe Cadillac-pitcrewteam aan en zorgde ervoor dat Ferrari en Cadillac in een opvallend ontspannen sfeer als één machine werkten.

Voor Cadillac begint het echte aftellen nu pas echt. Het Formule 1-debuut staat gepland voor 8 maart 2026 in Australië, maar daarvoor moeten nog een paar cruciale deadlines worden gehaald. In december wil het team de nieuwe bolide voor het eerst starten; een maand later moet de auto zijn debuut op het asfalt maken tijdens de wintertest. Lowdon benadrukte onlangs dat Cadillac keurig op schema ligt.

De eerste meters in Imola geven het team in ieder geval een stevige basis. De Amerikanen zetten hun eerste stap in de Formule 1 – en deden dat met een test die exact bracht wat ze nodig hadden.