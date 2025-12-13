user icon
icon

Leclerc zinspeelt op nieuw Ferrari-avontuur buiten de Formule 1

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc zinspeelt op nieuw Ferrari-avontuur buiten de Formule 1

Charles Leclerc heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn liefde voor Ferrari heel diep zit. De Monegaskische coureur rijdt nu in de Formule 1 voor het iconische team, maar wil ook zijn geluk beproeven in andere evenementen. Hij zou namelijk ook graag racen op Le Mans.

Leclerc rijdt sinds 2019 voor het team van Ferrari, en blijft hopen op het grote succes. In de afgelopen jaren kreeg hij het echter niet voor elkaar om een gooi te doen naar de titel, en dit seizoen wist hij zelfs geen race te winnen. Hij eindigde slechts op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap, en droomt van een beter resultaat in 2026.

Meer over Ferrari Ferrari wijst vervanger aan voor Lewis Hamilton

Ferrari wijst vervanger aan voor Lewis Hamilton

3 dec
 F1-journalist: 'Hamilton stopt mogelijk na Abu Dhabi'

F1-journalist: 'Hamilton stopt mogelijk na Abu Dhabi'

6 dec

Leclerc verscheen op vrijdagavond wel op de rode loper bij het FIA-gala in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Hij was aanwezig als vertegenwoordiger van Ferrari, en verscheen op het podium toen Piero Ferrari een speciale prijs in ontvangst mocht nemen. Ook was hij aanwezig om zijn WEC-collega's te steunen, die wel in de prijzen waren gevallen.

'Extreem speciaal'

Leclerc werd tijdens het gala wel gevraagd naar zijn ervaringen met Ferrari. Gevraagd hoe het voelt om successen te boeken voor Ferrari, reageerde Leclerc trots: "Dat is extreem speciaal. Het is altijd mijn droom geweest om voor het rode team te rijden. Ik ben hier vanavond om onze grote familie te steunen, ze hebben het geweldig gedaan in het WEC, het is geweldig. De nalatenschap die Ferrari heeft achtergelaten in de autosport zal er altijd zijn."

Deelname aan de 24 uur van Le Mans?

Leclerc keek toe hoe de Ferrari-crew uit het WEC in het zonnetje werd gezet. Ze wonnen dit jaar de titel, en met de zusterauto wonnen ze ook de iconische 24 uur van Le Mans. Leclerc heeft wel oren naar een deelname aan deze autosportklassieker: "Zeker, ik heb er al een paar keer aan gedacht. Ik moet nu een manier gaan vinden om de Formule 1 te combineren met Le Mans, want als ik iets doe, wil ik winnen. Ik heb een goede voorbereiding nodig, want als ik meedoe, dan wil ik winnen."

F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari 24 uur van Le Mans

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.405

    Heb de beelden gezien hoe Leclerc en zijn vriendin uit het vliegtuig stapten en vergeleken met de wereld kampioen en Piastri en hun vriendinnen.
    Leclerc werd koninklijk onthaald! Gepak en gekus en buigingen. Daarna in het hotel weer precies hetzelfde.
    Tijdens de diverse wandelingen weer precies hetzelfde.
    Hij genoot er met volle teugen van en wat kwam hij daar doen?
    De zoon van Enzo Ferrari kreeg iets op het podium en zei tegen Leclerc dat hij ook even op het podium moest komen
    En daarvoor is Leclerc dus helemaal afgereisd naar Oezbekistan. Terwijl alle andere coureurs en karters met tegenzin naar het FIA Gala gaan omdat het moet gaat hij er met heel veel plezier naar toe terwijl er niet hoeft te zijn.

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 14:57
  • jd2000

    Posts: 7.513

    Zou wel fijn zijn voor Leclerc, even weg uit het Ferrari F1 drama.

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 15:09
    • snailer

      Posts: 31.052

      Denk dat als de calender het toelaat hij hier en daar een endurance gaat doen. Ferrari heeft daar een kanon van een auto rondreiden. Ook hebben ze fantastische GT3 auto's.

      Hij zou in twee teams tegelijk mee kunnen doen. Zou dat wat zijn!

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 16:37

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.660
  • Podiums 50
  • Grand Prix 172
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×