Charles Leclerc heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn liefde voor Ferrari heel diep zit. De Monegaskische coureur rijdt nu in de Formule 1 voor het iconische team, maar wil ook zijn geluk beproeven in andere evenementen. Hij zou namelijk ook graag racen op Le Mans.

Leclerc rijdt sinds 2019 voor het team van Ferrari, en blijft hopen op het grote succes. In de afgelopen jaren kreeg hij het echter niet voor elkaar om een gooi te doen naar de titel, en dit seizoen wist hij zelfs geen race te winnen. Hij eindigde slechts op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap, en droomt van een beter resultaat in 2026.

Leclerc verscheen op vrijdagavond wel op de rode loper bij het FIA-gala in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Hij was aanwezig als vertegenwoordiger van Ferrari, en verscheen op het podium toen Piero Ferrari een speciale prijs in ontvangst mocht nemen. Ook was hij aanwezig om zijn WEC-collega's te steunen, die wel in de prijzen waren gevallen.

'Extreem speciaal'

Leclerc werd tijdens het gala wel gevraagd naar zijn ervaringen met Ferrari. Gevraagd hoe het voelt om successen te boeken voor Ferrari, reageerde Leclerc trots: "Dat is extreem speciaal. Het is altijd mijn droom geweest om voor het rode team te rijden. Ik ben hier vanavond om onze grote familie te steunen, ze hebben het geweldig gedaan in het WEC, het is geweldig. De nalatenschap die Ferrari heeft achtergelaten in de autosport zal er altijd zijn."

Deelname aan de 24 uur van Le Mans?

Leclerc keek toe hoe de Ferrari-crew uit het WEC in het zonnetje werd gezet. Ze wonnen dit jaar de titel, en met de zusterauto wonnen ze ook de iconische 24 uur van Le Mans. Leclerc heeft wel oren naar een deelname aan deze autosportklassieker: "Zeker, ik heb er al een paar keer aan gedacht. Ik moet nu een manier gaan vinden om de Formule 1 te combineren met Le Mans, want als ik iets doe, wil ik winnen. Ik heb een goede voorbereiding nodig, want als ik meedoe, dan wil ik winnen."