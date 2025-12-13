Charles Leclerc heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn liefde voor Ferrari heel diep zit. De Monegaskische coureur rijdt nu in de Formule 1 voor het iconische team, maar wil ook zijn geluk beproeven in andere evenementen. Hij zou namelijk ook graag racen op Le Mans.
Leclerc rijdt sinds 2019 voor het team van Ferrari, en blijft hopen op het grote succes. In de afgelopen jaren kreeg hij het echter niet voor elkaar om een gooi te doen naar de titel, en dit seizoen wist hij zelfs geen race te winnen. Hij eindigde slechts op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap, en droomt van een beter resultaat in 2026.
Leclerc verscheen op vrijdagavond wel op de rode loper bij het FIA-gala in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Hij was aanwezig als vertegenwoordiger van Ferrari, en verscheen op het podium toen Piero Ferrari een speciale prijs in ontvangst mocht nemen. Ook was hij aanwezig om zijn WEC-collega's te steunen, die wel in de prijzen waren gevallen.
'Extreem speciaal'
Leclerc werd tijdens het gala wel gevraagd naar zijn ervaringen met Ferrari. Gevraagd hoe het voelt om successen te boeken voor Ferrari, reageerde Leclerc trots: "Dat is extreem speciaal. Het is altijd mijn droom geweest om voor het rode team te rijden. Ik ben hier vanavond om onze grote familie te steunen, ze hebben het geweldig gedaan in het WEC, het is geweldig. De nalatenschap die Ferrari heeft achtergelaten in de autosport zal er altijd zijn."
Deelname aan de 24 uur van Le Mans?
Leclerc keek toe hoe de Ferrari-crew uit het WEC in het zonnetje werd gezet. Ze wonnen dit jaar de titel, en met de zusterauto wonnen ze ook de iconische 24 uur van Le Mans. Leclerc heeft wel oren naar een deelname aan deze autosportklassieker: "Zeker, ik heb er al een paar keer aan gedacht. Ik moet nu een manier gaan vinden om de Formule 1 te combineren met Le Mans, want als ik iets doe, wil ik winnen. Ik heb een goede voorbereiding nodig, want als ik meedoe, dan wil ik winnen."
Pietje Bell
Posts: 32.405
Heb de beelden gezien hoe Leclerc en zijn vriendin uit het vliegtuig stapten en vergeleken met de wereld kampioen en Piastri en hun vriendinnen.
Leclerc werd koninklijk onthaald! Gepak en gekus en buigingen. Daarna in het hotel weer precies hetzelfde.
Tijdens de diverse wandelingen weer precies hetzelfde.
Hij genoot er met volle teugen van en wat kwam hij daar doen?
De zoon van Enzo Ferrari kreeg iets op het podium en zei tegen Leclerc dat hij ook even op het podium moest komen
En daarvoor is Leclerc dus helemaal afgereisd naar Oezbekistan. Terwijl alle andere coureurs en karters met tegenzin naar het FIA Gala gaan omdat het moet gaat hij er met heel veel plezier naar toe terwijl er niet hoeft te zijn.
jd2000
Posts: 7.513
Zou wel fijn zijn voor Leclerc, even weg uit het Ferrari F1 drama.
snailer
Posts: 31.052
Denk dat als de calender het toelaat hij hier en daar een endurance gaat doen. Ferrari heeft daar een kanon van een auto rondreiden. Ook hebben ze fantastische GT3 auto's.
Hij zou in twee teams tegelijk mee kunnen doen. Zou dat wat zijn!