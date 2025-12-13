Yuki Tsunoda rijdt volgend jaar niet meer voor het team van Red Bull Racing. Hij wordt vervangen door Isack Hadjar, en zal plaatsnemen op de reservebank. De Japanner had dit besluit niet zien aankomen, en stelt dat er nog kansen zijn voor een zitje in 2026.

Tsunoda heeft een rampzalig seizoen achter de rug. Hij werd na twee races aangewezen als vervanger van Liam Lawson bij Red Bull Racing, en ze hoopten dat hij in staat zou zijn om Max Verstappen bij te houden. Tsunoda zakte echter door het ijs, en hij kwam regelmatig niet door Q1 in de kwalificatie heen.

Tsunoda stond het hele jaar onder druk, en wist slechts 33 WK-punten bij elkaar te rijden. Dit was goed voor de zeventiende plaats in het wereldkampioenschap, alleen de Alpines en Gabriel Bortoleto wisten minder punten te scoren. Daags na de Grand Prix van Qatar werd bekend dat Tsunoda zijn zitje is verloren, en dat hij vanaf volgend jaar de reservecoureur is van de Red Bull-teams.

Hoe hoorde Tsunoda het nieuws?

Tsunoda is goudeerlijk over zijn degradatie, en sprak zich uit bij de Japanse tak van DAZN: "Ik kreeg het te horen na de race in Qatar, maar eerlijk gezegd voelde het in het begin niet echt aan. Ik had mezelf voorbereid op die mogelijkheid, maar het nieuws was anders dan wat ik eerder had gehoord, dus dat verraste me. Ik hoorde dat de beslissing vlak voor mijn briefing nog is gewijzigd."

Tsunoda geloofde lange tijd nog in zijn kansen voor 2026: "Er zullen vast veel redenen achter zitten. Maar toen ze me vertelden dat ik volgend jaar geen vast stoeltje heb, was het niet alsof de wereld instortte. We hadden toen nog Abu Dhabi voor de boeg, dus ik richtte me op de volgende race."

Toch nog een comeback?

De Japanse coureur stelt dat hij in 2026 misschien toch nog op de grid staat: "Er is een kans dat het volgend jaar niet alleen bij simulator- en reservetaken blijft. Ik heb al een paar mogelijke scenario's gehoord. Voor nu rust ik uit en begin ik daarna met trainen voor volgend seizoen."